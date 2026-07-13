Naples : accord pour la prolongation du contrat d’Antonio Vergara, désormais lié au club jusqu’en 2031, avec une revalorisation salariale

Le Napoli est sur lepointde sécuriser Antonio Vergara, qui va prolonger son contrat avec le club azzurro : lors de la réunion d'aujourd'hui entre la direction napolitaine et l'entourage du joueur, un accord verbal a été trouvé pour une extension jusqu'au 30 juin 2031.





Les derniers détails administratifs doivent encore être finalisés, mais la volonté des deux parties est claire et partagée. Le Napoli mise résolument sur ce milieu offensif né en 2003, considéré comme un élément prometteur sur lequel bâtir l’avenir, et a décidé de récompenser sa progression par un nouveau contrat et une augmentation salariale significative.





Le nouveau bail, qui prend effet dès la signature, inclut une revalorisation salariale significative et l’ajout de primes liées aussi bien aux performances individuelles du joueur qu’aux résultats collectifs. Un signe tangible de la confiance que le club place dans le potentiel de ce jeune talent transalpin.



