Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Grafica Vergara NapoliCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Naples : accord pour la prolongation du contrat d’Antonio Vergara, désormais lié au club jusqu’en 2031, avec une revalorisation salariale

SSC Naples
Mercato
A. Vergara

Le joueur du Napoli, né en 2003, prolonge son contrat et obtient une revalorisation salariale.

Le Napoli est sur lepointde sécuriser Antonio Vergara, qui va prolonger son contrat avec le club azzurro : lors de la réunion d'aujourd'hui entre la direction napolitaine et l'entourage du joueur, un accord verbal a été trouvé pour une extension jusqu'au 30 juin 2031.


Les derniers détails administratifs doivent encore être finalisés, mais la volonté des deux parties est claire et partagée. Le Napoli mise résolument sur ce milieu offensif né en 2003, considéré comme un élément prometteur sur lequel bâtir l’avenir, et a décidé de récompenser sa progression par un nouveau contrat et une augmentation salariale significative.


Le nouveau bail, qui prend effet dès la signature, inclut une revalorisation salariale significative et l’ajout de primes liées aussi bien aux performances individuelles du joueur qu’aux résultats collectifs. Un signe tangible de la confiance que le club place dans le potentiel de ce jeune talent transalpin.


  • Vergara prolonge son contrat après une saison convaincante : 3 buts et 4 passes décisives en 19 matchs, des statistiques qui attestent de sa progression et incitent Naples à accélérer les négociations pour le prolonger.


    Malgré les rumeurs de transfert qui ont circulé ces dernières semaines, l’avenir du joueur n’a jamais été remis en question. Vergara n’a jamais été proche d’un autre club et a toujours manifesté sa volonté de poursuivre son aventure sous le maillot bleu. Un engagement réciproque, le club étant désormais prêt à le fidéliser par un contrat à long terme, valable jusqu’en 2031.



    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google