Naples est prêt à intensifier ses efforts pour recruter Guiu depuis Chelsea, plusieurs informations indiquant que le club napolitain a identifié le jeune Espagnol comme sa cible prioritaire pour les derniers jours du mercato. Selon Sky Sport Italia, le club est prêt à proposer un package d’environ 15 à 16 millions d’euros, plus des bonus liés aux performances, pour s’attacher définitivement les services de l’attaquant. Ce mouvement intervient alors que Massimiliano Allegri cherche à remodeler ses options offensives après une période d’incertitude concernant le rendement offensif du club et la composition de son effectif.

L’intérêt venu du Stadio Diego Armando Maradona n’est pas un simple feu de paille, puisque la direction du club considère l’ancien joueur formé à l’académie de Barcelone comme un recrutement stratégique pour le présent comme pour l’avenir. Arrivé au sein du club de Premier League en 2024, Guiu s’est retrouvé dans ce qui a été décrit comme une forme de purgatoire à Stamford Bridge, peinant à obtenir un temps de jeu régulier au sein d’un effectif très fourni.