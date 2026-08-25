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Naples accélère pour le prodige de Chelsea Marc Guiu avec une offre de 15 M€ pour renforcer son attaque
Naples lance une offensive officielle pour Guiu
Naples est prêt à intensifier ses efforts pour recruter Guiu depuis Chelsea, plusieurs informations indiquant que le club napolitain a identifié le jeune Espagnol comme sa cible prioritaire pour les derniers jours du mercato. Selon Sky Sport Italia, le club est prêt à proposer un package d’environ 15 à 16 millions d’euros, plus des bonus liés aux performances, pour s’attacher définitivement les services de l’attaquant. Ce mouvement intervient alors que Massimiliano Allegri cherche à remodeler ses options offensives après une période d’incertitude concernant le rendement offensif du club et la composition de son effectif.
L’intérêt venu du Stadio Diego Armando Maradona n’est pas un simple feu de paille, puisque la direction du club considère l’ancien joueur formé à l’académie de Barcelone comme un recrutement stratégique pour le présent comme pour l’avenir. Arrivé au sein du club de Premier League en 2024, Guiu s’est retrouvé dans ce qui a été décrit comme une forme de purgatoire à Stamford Bridge, peinant à obtenir un temps de jeu régulier au sein d’un effectif très fourni.
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La position de Chelsea et le compte à rebours final
Pour Chelsea, la décision de vendre Guiu représente un choix difficile entre conserver un talent prometteur et équilibrer les comptes. Le club londonien est sous pression pour alléger un effectif professionnel pléthorique et générer des fonds grâce à des ventes de joueurs afin de respecter les réglementations financières. Alors qu’il valorisait initialement le joueur à près de 25 millions de livres sterling, l’insistance du club italien et le désir de temps de jeu du joueur pourraient forcer un compromis. La phase de négociations devrait s’intensifier à l’approche de la date limite, les deux parties étant désireuses de parvenir à une issue.
L’intention de Naples est claire : le club veut un nouveau numéro neuf pour mener sa lutte pour les places européennes cette saison. L’offre reflète sa confiance dans la capacité de Guiu à s’adapter rapidement aux exigences du football italien.
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Naples mène la course malgré l’intérêt espagnol
Si Naples est désormais clairement en pole position avec son évaluation à 16 M€, il n’est pas le seul club à avoir suivi de près l’adolescent cet été. Séville avait identifié Guiu comme une cible prioritaire pour compléter sa ligne d’attaque après les départs de plusieurs attaquants expérimentés, dont Akor Adams et Alexis Sanchez. Le club andalou espérait initialement recruter l’Espagnol à titre temporaire pour rivaliser avec sa nouvelle recrue Robbie Ure, mais la puissance financière déployée par Naples pourrait mettre le club espagnol hors course.
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Concurrence et cibles alternatives
Si Guiu s'est imposé comme le principal candidat, Naples a scruté avec diligence plusieurs alternatives de premier plan afin de ne pas se retrouver à court de solutions si les négociations avec Chelsea venaient à s'enliser. La cellule de recrutement du club a maintenu une liste restreinte comprenant plusieurs noms déjà bien établis en Premier League, ce qui souligne l'ampleur de ses ambitions. Plus tôt lors de ce mercato, des informations ont indiqué que le club italien s'était également renseigné sur Gabriel Jesus, d'Arsenal, et sur Joshua Zirkzee, récente recrue de Manchester United, même si ces opérations restent nettement plus complexes à concrétiser.
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