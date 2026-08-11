Getty Images
Traduit par
Naples a trouvé un accord à 6 M€ avec Fenerbahçe pour vendre Romelu Lukaku
Fenerbahçe a trouvé un accord pour l’attaquant de Naples
Lukaku s’apprête à poursuivre sa carrière professionnelle en Turquie après que Naples a trouvé un accord total avec Fenerbahce pour son transfert, selon Gianluca Di Marzio. Le club turc versera un montant initial de 6 millions d’euros, plus des bonus supplémentaires liés aux performances, pour l’international belge. L’avant-centre de 33 ans s’est également mis d’accord sur les termes de son contrat avec le club stambouliote. Le rapport révèle qu’il percevra un contrat lucratif de 10 millions d’euros par saison en Turquie.
- Getty Images
Visite médicale passée, les derniers documents étant en cours de finalisation
Le transfert a progressé à un rythme soutenu après des négociations fructueuses entre les deux clubs. Gianluca Di Marzio a confirmé mardi qu’un accord avait été officiellement conclu.
Lukaku a déjà passé avec succès sa visite médicale officielle avec Fenerbahce en vue du transfert envisagé. Les deux équipes sont actuellement en train d’échanger les documents officiels du transfert afin de finaliser l’opération. Tous les principaux obstacles ayant désormais été levés, les formalités administratives constituent la dernière étape avant que le transfert ne soit officiellement bouclé.
En mettant fin à un passage riche en trophées à Naples
Ce départ met fin au passage de Lukaku à Naples, après deux saisons passées sous les couleurs de Naples. Son aventure en Serie A s’est révélée fructueuse, puisqu’il a aidé l’équipe à remporter le plus grand titre national.
Au cours de ses deux années au sein du club italien, l’expérimenté attaquant belge a contribué à la conquête d’un titre de champion d’Italie. Il se prépare désormais à quitter le football italien pour ouvrir un nouveau chapitre à Istanbul.
- Getty Images
Annonce officielle attendue à Istanbul
La visite médicale étant terminée et les documents étant en cours d’échange entre Naples et Fenerbahçe, une annonce officielle est attendue dans les prochaines heures. Lukaku finalisera son transfert vers son nouveau club à Istanbul. Le Belge retrouvera ses nouveaux coéquipiers alors que Fenerbahçe finalise sa préparation pour la saison.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles