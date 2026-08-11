Le transfert a progressé à un rythme soutenu après des négociations fructueuses entre les deux clubs. Gianluca Di Marzio a confirmé mardi qu’un accord avait été officiellement conclu.

Lukaku a déjà passé avec succès sa visite médicale officielle avec Fenerbahce en vue du transfert envisagé. Les deux équipes sont actuellement en train d’échanger les documents officiels du transfert afin de finaliser l’opération. Tous les principaux obstacles ayant désormais été levés, les formalités administratives constituent la dernière étape avant que le transfert ne soit officiellement bouclé.