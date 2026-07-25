Napoli verrouille l’un de ses talents, révélé la saison passée sous la direction d’Antonio Conte et désormais prêt à se consolider et à se confirmer sous les ordres de Massimiliano Allegri. Antonio Vergara a officiellement prolongé son contrat jusqu’en juin 2031, comme l’a fait savoir le club à travers ses canaux de communication.
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Naples a officialisé la prolongation de contrat d’Antonio Vergara jusqu’en 2031. Et Massimiliano Allegri commence à lui étudier un nouveau rôle
LE COMMUNIQUÉ
« La SSC Napoli annonce avoir prolongé le contrat pour les prestations sportives du joueur Antonio Vergara jusqu’au 30 juin 2031, avec option de prolongation. Après un long parcours dans le secteur de la formation de Naples, Vergara a fait ses débuts en équipe première le 23 août 2025, à l’occasion de la victoire à l’extérieur contre Sassuolo au Mapei Stadium. Le 28 janvier dernier est arrivé son premier but sous le maillot de l’Italie, face à Chelsea, avec un véritable chef-d’œuvre qui a fait exulter le public du Maradona. Trois jours plus tard, il a également inscrit son premier but en championnat, décisif pour la victoire à domicile contre la Fiorentina. Avec Naples, il a cumulé 19 apparitions, remportant une Supercoupe d’Italie. Félicitations, Antonio ! »
Comment il jouera avec Allegri
Annoncé surtout du côté de Côme et de Tottenham ces dernières semaines, Antonio Vergara reste finalement à Naples et se prépare à devenir un élément important dans l’équipe pensée par son nouvel entraîneur. Selon Il Corriere dello Sport, lors des premiers jours de travail pendant le stage de Dimaro, Massimiliano Allegri insiste sur l’utilisation du joueur né en 2003 comme relayeur dans le milieu à trois que le technicien livournais a en tête pour cette saison. Avec Lobotka, Anguissa, McTominay et De Bruyne (en attendant le retour du blessé Gilmour), Vergara postule à un rôle important dans les rotations entre le championnat, la Ligue des champions et la Coupe d’Italie. En cas de besoin, le milieu italien peut aussi devenir une ressource pour le trident offensif comme alternative à Politano, Alisson Santos, Giovane, Neres et Lang en soutien de l’avant-centre Hojlund.
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