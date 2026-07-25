Naples a officialisé la prolongation de contrat d’Antonio Vergara jusqu’en 2031. Et Massimiliano Allegri commence à lui étudier un nouveau rôle

Annoncé surtout du côté de Côme et de Tottenham ces dernières semaines, Antonio Vergara reste finalement à Naples et se prépare à devenir un élément important dans l’équipe pensée par son nouvel entraîneur. Selon Il Corriere dello Sport, lors des premiers jours de travail pendant le stage de Dimaro, Massimiliano Allegri insiste sur l’utilisation du joueur né en 2003 comme relayeur dans le milieu à trois que le technicien livournais a en tête pour cette saison. Avec Lobotka, Anguissa, McTominay et De Bruyne (en attendant le retour du blessé Gilmour), Vergara postule à un rôle important dans les rotations entre le championnat, la Ligue des champions et la Coupe d’Italie. En cas de besoin, le milieu italien peut aussi devenir une ressource pour le trident offensif comme alternative à Politano, Alisson Santos, Giovane, Neres et Lang en soutien de l’avant-centre Hojlund.