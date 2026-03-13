Le FC Nantes vit une fin de saison sous haute tension. Englué dans la zone rouge de Ligue 1, le club des bords de l’Erdre a décidé de rappeler une figure bien connue pour tenter de redresser la situation. Le retour de Vahid Halilhodzic, plusieurs années après un départ mouvementé, suscite déjà beaucoup d’attention. Face aux médias, le technicien franco-bosnien n’a d’ailleurs pas dérogé à sa réputation. Entre humour, franchise et piques bien senties, sa première prise de parole a donné le ton d’une mission qui s’annonce particulièrement délicate.
Nantes, la sortie enflammée de Vahid Halilhodzic pour son retour
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Vahid Halilhodzic retrouve Nantes dans un contexte critique
Présenté officiellement devant la presse, Vahid Halilhodzic entame ainsi un troisième passage sur le banc nantais dans une situation sportive particulièrement compliquée. Dix-septième du classement de Ligue 1, le club devra se battre jusqu’au bout pour espérer décrocher au minimum une place de barragiste. Dès le début de son intervention, Vahid Halilhodzic a donné le ton avec une remarque teintée d’ironie : « Même la presse fait la gueule (sourire). Pourquoi je suis revenu ? ». Une manière d’introduire une conférence de presse qui n’a pas manqué de moments marquants.
Interrogé sur les raisons de ce retour alors que son départ en 2019 avait laissé quelques tensions, Vahid Halilhodzic a expliqué avoir d’abord refusé l’offre du club avant de finalement accepter de relever le défi. Le technicien bosnien s’est longuement exprimé sur ce choix : « C’est mon club. Pourquoi je reviens ? Beaucoup de gens se posent la même question. Mes amis m’ont dit qu’ils ne comprenaient pas. Au départ, quand on m’a contacté, j’ai dit niet ! Puis ils ont insisté. J’adore ce club. J’ai beaucoup d’amis ici. (…) On dit que je suis dépassé… On m’a volé 3 Coupes du monde. J’ai mon caractère, je suis fier de ça. (…) Je reviens pour le FC Nantes. Pour essayer de sauver le club. Quand on regarde le classement… Les prochains matchs, ce n’est pas cadeau. C’est presque mission impossible. (…) L’objectif, c’est d’être barragiste. Si c’est possible de faire plus… »
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Vahid Halilhodzic pique déjà les joueurs
Conscient de l’ampleur de la tâche, Vahid Halilhodzic a également tenu à faire passer un message clair à son groupe. L’ancien coach du PSG estime que la situation actuelle exige un changement immédiat d’attitude sur le terrain et à l’entraînement. Sans détour, Vahid Halilhodzic a ainsi lancé : « S’ils veulent jouer en D2, ils perdront toute crédibilité. Ce ne sera pas facile avec moi, on va travailler. (…) Peut-être que certains joueurs se sont laissés aller. Ils ne sont pas habitués à gagner. Il faut dire la vérité. On va tenter. Je promets du travail. Vous pouvez interroger les joueurs. Les joueurs ont peur de jouer à la Beaujoire. Certains n’ont pas conscience du club où ils jouent. Nantes est un monstre, ce club est mondialement connu. »
Habitué à un travail intensif sur le terrain, Vahid Halilhodzic a également insisté sur son implication personnelle dans cette mission maintien. Fidèle à sa réputation de technicien exigeant, il promet un investissement total pour provoquer une réaction rapide.
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Vahid Halilhodzic prêt à se battre jusqu’au bout pour Nantes
Avec son franc-parler habituel, Vahid Halilhodzic a confié : « C’est facile de critiquer les joueurs, mais il faut les aider. Ce ne sont pas des mauvais garçons, mais ils doivent changer leur façon de travailler. (…) On me dit qu’Abline est un bon joueur. Mais il a mis 4 buts. Je le taquine, moi j’ai mis 4 buts dans un match ! Je dois l’aider. Il a beaucoup de qualités. Je suis là pour les aider, pour qu’ils progressent. (…) Vous avez vu l’entraînement aujourd’hui ? Vous m’avez vu avec des béquilles ? Il faut venir ici pour voir comment Vahid travaille. On m’a entendu crier jusqu’à Paris. C’est vrai, j’ai mal au genou, qui a beaucoup donné… Le médecin me dit de ne pas courir, mais je peux faire des pompes. Je fais 30-40 pompes, facile ! Aucun problème. Le foot est ma passion. »
Enfin, la question de ses rapports avec la famille Kita a également été évoquée. Sur ce sujet sensible, Vahid Halilhodzic a répondu avec une certaine distance tout en affirmant son attachement au club. « On raconte des choses sur Vahid. Je ne regarde pas les réseaux, je m’en fous. Je ne travaille pas pour la direction, je travaille pour le FC Nantes. Waldemar Kita ? C’est le patron. Mais le FCN appartient à beaucoup de monde, un peu à moi, un peu aux supporters. Si on se maintient, j’apporte un vrai champagne… », a-t-il conclu dans des propos rapportés par RMC Sport.