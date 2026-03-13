Nantes, la sortie enflammée de Vahid Halilhodzic pour son retour

Présenté officiellement devant la presse, Vahid Halilhodzic entame ainsi un troisième passage sur le banc nantais dans une situation sportive particulièrement compliquée. Dix-septième du classement de Ligue 1, le club devra se battre jusqu’au bout pour espérer décrocher au minimum une place de barragiste. Dès le début de son intervention, Vahid Halilhodzic a donné le ton avec une remarque teintée d’ironie : « Même la presse fait la gueule (sourire). Pourquoi je suis revenu ? ». Une manière d’introduire une conférence de presse qui n’a pas manqué de moments marquants.

Interrogé sur les raisons de ce retour alors que son départ en 2019 avait laissé quelques tensions, Vahid Halilhodzic a expliqué avoir d’abord refusé l’offre du club avant de finalement accepter de relever le défi. Le technicien bosnien s’est longuement exprimé sur ce choix : « C’est mon club. Pourquoi je reviens ? Beaucoup de gens se posent la même question. Mes amis m’ont dit qu’ils ne comprenaient pas. Au départ, quand on m’a contacté, j’ai dit niet ! Puis ils ont insisté. J’adore ce club. J’ai beaucoup d’amis ici. (…) On dit que je suis dépassé… On m’a volé 3 Coupes du monde. J’ai mon caractère, je suis fier de ça. (…) Je reviens pour le FC Nantes. Pour essayer de sauver le club. Quand on regarde le classement… Les prochains matchs, ce n’est pas cadeau. C’est presque mission impossible. (…) L’objectif, c’est d’être barragiste. Si c’est possible de faire plus… »