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« Naïf et stupide ! » : Wayne Rooney fustige une star de Liverpool après un carton rouge aux conséquences désastreuses qui gâche le choc à Anfield
Manchester City s’impose avec autorité à Anfield
Manchester City a signé une large victoire 3-0 face à Liverpool dimanche après-midi, dans un Anfield en ébullition. Ce match très attendu était le premier disputé par Manchester City depuis que le club avait été reconnu coupable d’avoir enfreint la réglementation financière de la Premier League.
La rencontre a basculé brutalement en seconde période lorsque Gravenberch a reçu un carton rouge à la 62e minute. L’arbitre Chris Kavanagh n’a pas donné suite aux vives protestations des joueurs locaux, et cette expulsion a laissé Liverpool totalement vulnérable.
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Rooney fustige une décision naïve de Gravenberch
Gravenberch avait sans doute été le meilleur joueur de Liverpool pendant la première heure, avant que son expulsion ne change complètement la physionomie du match. Il a reçu un deuxième carton jaune après avoir fait tomber Jeremy Doku maladroitement.
S’exprimant dans l’émission Match of the Day, Rooney n’a pas mâché ses mots dans son jugement sur le milieu de terrain. L’ancien international anglais a qualifié le Néerlandais de « naïf et stupide » pour s’être exposé à une expulsion.
« Quand on a déjà reçu un carton jaune, on se met dans une situation où l’on risque d’en recevoir un deuxième et d’être expulsé », a expliqué Rooney. « C’est un peu naïf et stupide de prendre ce deuxième carton jaune. »
Haaland et Doku punissent une équipe réduite à dix
La supériorité numérique a profité presque immédiatement aux hommes d’Enzo Maresca. Trois minutes seulement après la sortie de Gravenberch, Erling Haaland a ouvert le score pour City d’une frappe implacable.
Entré en jeu, Doku a rapidement doublé la mise. Il a habilement éliminé Victor Munoz avant d’enrouler une superbe frappe dans un coin du but d’Alisson. Rayan Cherki a ensuite scellé le sort du match grâce à un brillant exploit individuel à la 78e minute.
Malgré la lourde défaite, Rooney a fait preuve d’une certaine indulgence envers Gravenberch au sujet de son premier avertissement, reçu pour une faute sur Elliot Anderson peu après la mi-temps. L’ancien attaquant a estimé que ce premier carton jaune était « sévère », le milieu de terrain n’ayant touché que le dessus du pied d’Anderson.
« Je pense que le premier carton jaune est sévère, a déclaré Rooney. Il essaie évidemment de jouer le ballon. Elliot Anderson rate son contrôle, puis Gravenberch lui subtilise le ballon et touche le dessus de son pied. Anderson tombe ensuite. Ce n’est donc probablement pas un carton jaune. »
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De grands rendez-vous européens attendent les deux clubs
Cette victoire convaincante à l’extérieur permet à Manchester City de poursuivre son début de saison parfait en Premier League. Le club occupe désormais la tête du classement avec trois points d’avance sur Arsenal.
Manchester City recevra ensuite le Paris Saint-Germain à l’Etihad Stadium pour un choc de Ligue des champions. Puis, samedi prochain, il tentera de porter son bilan à sept victoires en sept matches lors de son retour en Premier League face à Ipswich.
De son côté, Liverpool se retrouve à la neuvième place après un week-end particulièrement décevant. Le club doit vite se ressaisir avant une rencontre européenne face au LASK, puis un déplacement sur le terrain de Brentford en Premier League.
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