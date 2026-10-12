La supériorité numérique a profité presque immédiatement aux hommes d’Enzo Maresca. Trois minutes seulement après la sortie de Gravenberch, Erling Haaland a ouvert le score pour City d’une frappe implacable.

Entré en jeu, Doku a rapidement doublé la mise. Il a habilement éliminé Victor Munoz avant d’enrouler une superbe frappe dans un coin du but d’Alisson. Rayan Cherki a ensuite scellé le sort du match grâce à un brillant exploit individuel à la 78e minute.

Malgré la lourde défaite, Rooney a fait preuve d’une certaine indulgence envers Gravenberch au sujet de son premier avertissement, reçu pour une faute sur Elliot Anderson peu après la mi-temps. L’ancien attaquant a estimé que ce premier carton jaune était « sévère », le milieu de terrain n’ayant touché que le dessus du pied d’Anderson.

« Je pense que le premier carton jaune est sévère, a déclaré Rooney. Il essaie évidemment de jouer le ballon. Elliot Anderson rate son contrôle, puis Gravenberch lui subtilise le ballon et touche le dessus de son pied. Anderson tombe ensuite. Ce n’est donc probablement pas un carton jaune. »