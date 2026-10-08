S’exprimant lors de son récent jubilé à Metz, Pires a insisté sur le fait que le public ne devait pas oublier ce que Deschamps a accompli durant son long mandat. L’ancien joueur d’Arsenal a souligné que Deschamps a joué un rôle central dans l’établissement du statut actuel d’élite de l’équipe.

« Nous parlons de Zidane, l’un des plus grands joueurs que le football ait jamais produits », a déclaré Pires, comme cité par Foot01. « Il a désormais fait ses preuves comme entraîneur, après avoir remporté plusieurs trophées avec le Real Madrid.

« Cela dit, il ne faut pas oublier ce que Didier Deschamps a accompli pendant toutes ces années. Donc, cela marque un nouveau chapitre. Le football est assez divertissant. Les joueurs sont fantastiques, quelque chose que tout le monde, je pense, a vu et remarqué. »