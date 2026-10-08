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« N’oubliez pas Didier Deschamps ! » : Robert Pirès répond à l’emballement autour de Zinedine Zidane alors que la France entre dans une nouvelle ère
Zidane savoure des débuts prometteurs avec la France
Zidane a réalisé un excellent début à la tête de l’équipe de France, restant invaincu lors de ses quatre premiers matches avec trois victoires et un nul. Les supporters du Stade de France ont chaleureusement accueilli l’icône, en scandant son nom pendant des prestations séduisantes sur le terrain.
Cependant, son ancien coéquipier en sélection Pires se sent obligé de défendre l’ancien sélectionneur Deschamps. Pires estime que les récentes critiques visant Deschamps sont devenues injustes au milieu des éloges massifs adressés à la nouvelle ère de Zidane.
- Getty Images Sport
Pires remet les pendules à l’heure
S’exprimant lors de son récent jubilé à Metz, Pires a insisté sur le fait que le public ne devait pas oublier ce que Deschamps a accompli durant son long mandat. L’ancien joueur d’Arsenal a souligné que Deschamps a joué un rôle central dans l’établissement du statut actuel d’élite de l’équipe.
« Nous parlons de Zidane, l’un des plus grands joueurs que le football ait jamais produits », a déclaré Pires, comme cité par Foot01. « Il a désormais fait ses preuves comme entraîneur, après avoir remporté plusieurs trophées avec le Real Madrid.
« Cela dit, il ne faut pas oublier ce que Didier Deschamps a accompli pendant toutes ces années. Donc, cela marque un nouveau chapitre. Le football est assez divertissant. Les joueurs sont fantastiques, quelque chose que tout le monde, je pense, a vu et remarqué. »
Un héritage bâti par les légendes de 1998
Deschamps s’était auparavant forgé une réputation de gagnant confirmé, même si son style pragmatique suscitait parfois des critiques comparé au football fluide désormais pratiqué sous Zidane. Pires a souligné la manière dont les vainqueurs successifs de la Coupe du monde 1998 ont contribué à reconstruire l’équipe nationale en partant de tout en bas après son élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2010.
« Nous avons un très grand entraîneur. Mais l’idée, c’est que ce soit Zizou, Didier ou Lolo [Laurent Blanc], voir un membre de la génération 1998 devenir sélectionneur de la France nous rend tous heureux », a souligné Pires.
- AFP
En route vers une nouvelle ère
Avec une profondeur d’effectif désormais incroyable et des talents de classe mondiale, la transition sous Zidane marque un nouveau chapitre passionnant pour l’équipe de France. Le groupe continue de monter en puissance alors qu’il cherche à conserver sa place au sommet du football international.
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