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« N’ont-ils jamais voulu jouer à Tottenham ? » : l’avenir de Cristian Romero et Micky van de Ven est interrogé, tandis que Chris Waddle exhorte les Spurs à « changer » leur politique de transferts
Tottenham se bat pour éviter la relégation en Premier League.
Des choix contestés, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses, ont précipité l’un des clubs du « Big Six » de la Premier League vers la zone de relégation. La saison passée, il avait in extremis sauvé sa peau tout en mettant fin à 17 ans de disette en conquérant l’Europa League sous les ordres d’Ange Postecoglou.
Au lieu de servir de tremplin, ce triomphe a été suivi d’une régression encore plus alarmante. La victoire contre Aston Villa lors du dernier match a permis de relever la tête, mais un seul point sépare désormais l’équipe de Robert De Zerbi des trois dernières places du classement.
Trois entraîneurs – Thomas Frank, Igor Tudor et De Zerbi – se sont déjà succédé cette saison, et cette instabilité n’a pas profité au club londonien. D’autres ajustements dans l’effectif s’avèrent nécessaires pour réveiller le géant endormi.
Le maintien en première division en 2026 pourrait ne pas suffire à retenir les joueurs confirmés, et les rumeurs concernent déjà des éléments clés comme le vainqueur de la Coupe du monde Romero, le défenseur néerlandais Van de Ven, le gardien titulaire Guglielmo Vicario et le milieu polyvalent Lucas Bergvall.
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Romero et Van de Ven resteront-ils à Tottenham ?
Interrogé sur d’éventuels départs, même en cas de maintien des Spurs en Premier League, l’ancien ailier de Tottenham Waddle – s’exprimant pour Genting Casino, un casino en ligne premium doté d’une machine à sous à thème footballistique – a confié à GOAL : « À mon avis, Romero n’a jamais vraiment voulu rester à Tottenham. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils le vendent, même s'ils se maintiennent.
« Il n’y a pas grand-chose d’autre. Van de Ven, je suis sûr qu’il sera très demandé – la Coupe du monde approche, s’il fait un grand tournoi, cela fera grimper son prix de transfert. Je suis sûr qu’il ne veut pas jouer en Championship. Je ne suis pas sûr qu’il veuille rester à Tottenham.
« Certains voudront quitter le navire, surtout en cas de relégation ; ils se diront : “Je ne jouerai pas en Championship”. Peu de joueurs disposent de clauses de départ, donc il faudra mettre le prix. Si De Zerbi doit repartir de zéro, il pourra alors faire son marché. »
Les ajustements nécessaires pour Tottenham sur le marché des transferts
Waddle estime que les Spurs doivent repenser leur mercato et leur recrutement : « Les difficultés commencent souvent ici pour Tottenham. On dit : “Je veux A, B, C, D, E et F”. Tout dépend du prix du transfert et des salaires. Le joueur est-il assez jeune ? Il n’a pas 29, 30 ou 31 ans.
« Tottenham a toujours été connu pour acheter de jeunes joueurs, les former puis les revendre. Cela doit changer. Si le club veut intégrer le Big Four, il doit comprendre que ces cadors ne forment pas des joueurs pour les céder : ils les conservent jusqu’à ce qu’ils estiment qu’il est temps de passer à autre chose. C’est cette approche que Tottenham doit adopter.
Ils doivent se dire : “Nous avons Bergvall, nous avons Archie Gray. Si ces jeunes peuvent tenir leur rang en Premier League et montrer le niveau d’un grand joueur, alors il faut les garder et les faire signer pour cinq, six, dix ans, peu importe. Et, le moment venu, vers la trentaine, ils pourront les céder.
Or, Tottenham agit encore trop souvent ainsi : former, puis céder dès la première régularité pour recruter un nouveau jeune talent. Il est grand temps que cela change.
Regardez Manchester City, Liverpool, Arsenal ou Aston Villa : ils conservent leurs éléments tant qu’ils estiment qu’ils apportent un niveau de performance suffisant. Regardez Manchester City : Bernardo Silva part bientôt, John Stones, Kevin De Bruyne et Ilkay Gündogan ont la trentaine, mais ils restent jusqu’à ce que le club estime qu’ils ont donné le maximum.
Vous gagnez des trophées, vous générez des revenus, le modèle est autofinancé. Au bout du compte, ces joueurs partent et on en recrute de nouveaux. C’est ainsi que le football fonctionne quand on veut réussir.
Il ne s’agit pas d’acheter pour revendre, puis de se demander : “Qui allons-nous acheter ensuite ?” Il faut repérer un jeune talent, le former en misant sur son potentiel, puis le céder quand son niveau stagne ou qu’un joueur plus prometteur émerge. Tottenham doit enfin adopter ce modèle. »
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