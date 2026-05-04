Des choix contestés, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses, ont précipité l’un des clubs du « Big Six » de la Premier League vers la zone de relégation. La saison passée, il avait in extremis sauvé sa peau tout en mettant fin à 17 ans de disette en conquérant l’Europa League sous les ordres d’Ange Postecoglou.

Au lieu de servir de tremplin, ce triomphe a été suivi d’une régression encore plus alarmante. La victoire contre Aston Villa lors du dernier match a permis de relever la tête, mais un seul point sépare désormais l’équipe de Robert De Zerbi des trois dernières places du classement.

Trois entraîneurs – Thomas Frank, Igor Tudor et De Zerbi – se sont déjà succédé cette saison, et cette instabilité n’a pas profité au club londonien. D’autres ajustements dans l’effectif s’avèrent nécessaires pour réveiller le géant endormi.

Le maintien en première division en 2026 pourrait ne pas suffire à retenir les joueurs confirmés, et les rumeurs concernent déjà des éléments clés comme le vainqueur de la Coupe du monde Romero, le défenseur néerlandais Van de Ven, le gardien titulaire Guglielmo Vicario et le milieu polyvalent Lucas Bergvall.