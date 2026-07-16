Dans une analyse sans concession de la prestation de l'Angleterre à Atlanta, Owen n'a pas mâché ses mots au sujet des décisions tactiques de Tuchel. Bien qu'Anthony Gordon ait donné l'avantage à l'Angleterre dès le début du match, l'équipe s'est repliée dans une défense de fer, une stratégie qu'Owen considère comme une erreur de jugement fondamentale de la part du banc.

Dans des propos rapportés par la BBC Sport, l’ancien attaquant de Liverpool et du Real Madrid a déclaré : « Reculer, se replier, aligner 11 hommes dans sa propre surface, se contenter de dégager le ballon aussi fort que possible, de le repousser de la tête ou autre, et encaisser un ballon en plein visage… Les gens pensent que c’est courageux. Ce n’est pas le cas. C’est tout le contraire. Le football ne consiste pas à se prendre un ballon dans le nez, à saigner, et à entendre tout le monde dire : “Ouais, c’est fantastique, regardez comme on est courageux.” C’est n’importe quoi. Je peux demander à l’équipe de mon pub du coin de faire ça. »