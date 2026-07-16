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« N’importe quoi ! » : Michael Owen critique vertement la stratégie « d’équipe de bistrot » de Thomas Tuchel face à l’Argentine, après l’élimination de l’Angleterre de la Coupe du monde 2026
Owen critique ouvertement le « bus » de Tuchel
Dans une analyse sans concession de la prestation de l'Angleterre à Atlanta, Owen n'a pas mâché ses mots au sujet des décisions tactiques de Tuchel. Bien qu'Anthony Gordon ait donné l'avantage à l'Angleterre dès le début du match, l'équipe s'est repliée dans une défense de fer, une stratégie qu'Owen considère comme une erreur de jugement fondamentale de la part du banc.
Dans des propos rapportés par la BBC Sport, l’ancien attaquant de Liverpool et du Real Madrid a déclaré : « Reculer, se replier, aligner 11 hommes dans sa propre surface, se contenter de dégager le ballon aussi fort que possible, de le repousser de la tête ou autre, et encaisser un ballon en plein visage… Les gens pensent que c’est courageux. Ce n’est pas le cas. C’est tout le contraire. Le football ne consiste pas à se prendre un ballon dans le nez, à saigner, et à entendre tout le monde dire : “Ouais, c’est fantastique, regardez comme on est courageux.” C’est n’importe quoi. Je peux demander à l’équipe de mon pub du coin de faire ça. »
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Les changements défensifs de Tuchel se sont finalement retournés contre lui.
Le basculement tactique s’est dessiné en cours de seconde période lorsque Tuchel, souhaitant préserver l’avantage d’un but à zéro, a fait entrer trois défenseurs. Ce verrouillage a immédiatement inversé le momentum : les champions du monde en titre ont alors pris le contrôle du ballon et, finalement, inscrit les réalisations nécessaires à leur qualification.
Selon Owen, ce choix a envoyé un signal négatif à la fois aux joueurs anglais et à leurs adversaires. En s’exposant ainsi à la pression, l’Angleterre a, en quelque sorte, remis les clés du match à Lionel Messi, qui a pleinement profité de l’espace et du temps qui lui étaient accordés dans le dernier tiers du terrain.
Les répercussions de la victoire du Mexique
L'Angleterre avait déjà déployé une stratégie défensive similaire pour éliminer le Mexique en huitièmes de finale, évoluant plus d'une heure à dix après l'expulsion de Jarell Quansah. Selon Owen, les éloges reçus après cette rencontre auraient toutefois procuré au groupe un faux sentiment de sécurité quant à l'efficacité de ce style de jeu.
« C’est là que nous avons perdu le tournoi, en célébrant notre victoire contre le Mexique comme nous l’avons fait », a poursuivi Owen. « Ce n’était pas la bonne approche. Le problème, c’est qu’en tant que joueur, une fois que cette idée est ancrée dans votre esprit, vous vous dites : “Ah, on a gagné. Tout le monde pense qu’on est géniaux, et on y est parvenus en jouant comme ça.” Inconsciemment, dès que l’on mène 1-0, que pensez-vous que les joueurs vont se dire ? Que croyez-vous que les joueurs vont se dire ? Et quand l’entraîneur fait entrer trois défenseurs, quel message pensez-vous que cela envoie à l’Argentine ? »
- AFP
Guehi s’interroge sur la stratégie défensive de l’Angleterre
Le défenseur anglais Marc Guehi a fait part de sa frustration après la décision de son équipe de reculer suite à l’ouverture du score contre l’Argentine. Il estime que les Three Lions auraient dû maintenir la pression plutôt que de chercher à conserver leur avantage.
« Dès que nous avons mené 1-0, nous nous sommes contentés de gérer le score, ce qui, à ce niveau, n'est tout simplement pas suffisant. Je suis donc déçu. » Il a ajouté : « Nous aurions dû continuer. Nous aurions dû continuer à pousser. J'ai eu l'impression qu'une fois que nous avons marqué, notre mentalité était de reculer et de défendre. »
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