N'Golo Kanté laisse entendre qu'il pourrait revenir en Ligue 1, alors que l'ancienne star de Chelsea évoque des discussions de transfert cet été

Même si son transfert dans la capitale française ne s'est pas concrétisé l'année dernière, Kanté n'exclut pas la possibilité de jouer dans son pays natal avant de raccrocher les crampons. Ayant passé l'essentiel de ses meilleures années en Premier League avec Leicester City et Chelsea, l'expérience du milieu de terrain en Ligue 1 est relativement limitée par rapport à son statut de légende en Angleterre.

Interrogé sur la possibilité de se voir évoluer à nouveau dans l'élite française à l'avenir, Kanté a donné une réponse encourageante aux supporters locaux. « Pourquoi ne pas finir ma carrière en France ? On ne sait jamais », a-t-il révélé. Cette déclaration suggère que le milieu de terrain, qui entame actuellement un nouveau chapitre en Turquie avec Fenerbahçe, suit de près l'actualité de son pays natal.







