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N'Golo Kanté laisse entendre qu'il pourrait revenir en Ligue 1, alors que l'ancienne star de Chelsea évoque des discussions de transfert cet été
Kanté confirme les négociations avec le Paris FC
Lors d'une conférence de presse organisée avant le match amical international opposant la France à la Colombie, Kanté a évoqué les rumeurs qui le liaient à un retour dans sa ville natale. Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 s'est montré franc à ce sujet, déclarant : « Des discussions ont eu lieu l'été dernier, comme avec d'autres clubs. Finalement, cela ne s'est pas concrétisé. Nous respectons cet intérêt. »
- AFP
Un retour en France semble se profiler
Même si son transfert dans la capitale française ne s'est pas concrétisé l'année dernière, Kanté n'exclut pas la possibilité de jouer dans son pays natal avant de raccrocher les crampons. Ayant passé l'essentiel de ses meilleures années en Premier League avec Leicester City et Chelsea, l'expérience du milieu de terrain en Ligue 1 est relativement limitée par rapport à son statut de légende en Angleterre.
Interrogé sur la possibilité de se voir évoluer à nouveau dans l'élite française à l'avenir, Kanté a donné une réponse encourageante aux supporters locaux. « Pourquoi ne pas finir ma carrière en France ? On ne sait jamais », a-t-il révélé. Cette déclaration suggère que le milieu de terrain, qui entame actuellement un nouveau chapitre en Turquie avec Fenerbahçe, suit de près l'actualité de son pays natal.
Un voyage de l'Arabie saoudite à la Turquie
Le parcours du milieu de terrain chevronné a connu plusieurs rebondissements inattendus depuis son départ de Stamford Bridge en 2023. Après un passage en Arabie saoudite, où il a rejoint la vague de stars européennes de premier plan qui ont émigré au Moyen-Orient, Kanté a choisi de revenir à une ambiance footballistique européenne plus traditionnelle lors du mercato de janvier. Son transfert à Fenerbahçe a constitué un renfort de taille pour le club turc, en quête de titres.
Malgré le changement d'environnement et l'âge qui avance, Kanté reste un élément essentiel de l'équipe de France de Didier Deschamps. Sa présence dans l'effectif pour le prochain match contre la Colombie prouve que son influence sur le terrain n'a pas faibli, quelle que soit la ligue dans laquelle il évolue. Sa discipline tactique et son énergie restent des qualités de classe mondiale que les clubs de Ligue 1 convoiteraient sans aucun doute.
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Conserver une pertinence internationale
Le fait que Kanté ait su rester au centre des débats autour de l'équipe de France alors qu'il évoluait pendant un certain temps en dehors des cinq meilleurs championnats européens en dit long sur son professionnalisme. Alors que les Bleus se préparent à relever leurs prochains défis internationaux, Kanté continue de jouer un rôle de leader au sein du groupe, servant de mentor à la jeune génération de milieux de terrain français qui fait son chemin.