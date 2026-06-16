Blessé en avril, Yamal a été écarté des terrains pendant près de deux mois. Par conséquent, la sélection espagnole a joué la carte de la prudence. Plutôt que de le lancer d’emblée dans le onze de départ, le staff technique a préféré le faire entrer en jeu pour les vingt dernières minutes, sous les yeux des 67 640 spectateurs.

Malgré une large domination au niveau de la possession, la Roja a peiné à percer le verrou défensif cap-verdien, et la rencontre s’est conclue sur un nul vierge. Ayant déjà mené son pays vers le sacre à l’Euro 2024 et propulsé Barcelone au titre de champion de Liga en 2025-2026 (six buts et douze passes décisives en 26 apparitions), l’impact du jeune prodige s’est immédiatement fait sentir : son entrée a suffi pour redonner du punch à l’attaque espagnole et changer la donne.