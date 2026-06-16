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« N’ayez aucun doute » : Lamine Yamal lance un message de défiance en perspective de la Coupe du monde, après son retour de blessure lors du match nul surprise de l’Espagne face au Cap-Vert
Un début de match frustrant devant un stade comble
Blessé en avril, Yamal a été écarté des terrains pendant près de deux mois. Par conséquent, la sélection espagnole a joué la carte de la prudence. Plutôt que de le lancer d’emblée dans le onze de départ, le staff technique a préféré le faire entrer en jeu pour les vingt dernières minutes, sous les yeux des 67 640 spectateurs.
Malgré une large domination au niveau de la possession, la Roja a peiné à percer le verrou défensif cap-verdien, et la rencontre s’est conclue sur un nul vierge. Ayant déjà mené son pays vers le sacre à l’Euro 2024 et propulsé Barcelone au titre de champion de Liga en 2025-2026 (six buts et douze passes décisives en 26 apparitions), l’impact du jeune prodige s’est immédiatement fait sentir : son entrée a suffi pour redonner du punch à l’attaque espagnole et changer la donne.
Message de défi de la part du finaliste du Ballon d’Or
Bien qu’il ait laissé filer des points lors de son premier match du groupe H, Yamal s’est adressé aux supporters avec optimisme. Sur les réseaux sociaux, il a écrit : « C’est notre premier match de Coupe du monde et nous avons pris un point. Nous savons que la compétition est longue et que notre objectif est encore loin, mais nous allons continuer à travailler dur et tout se passera comme nous l’espérons – n’en doutez pas. Je tiens à remercier Dieu de m’avoir permis de rejouer après ma blessure, ainsi que ma famille qui a toujours été à mes côtés, m’a soutenu et m’a accompagné à chaque étape de mon parcours. » Ce propos souligne la maturité d’un joueur qui a terminé deuxième du classement du Ballon d’Or 2025.
Une dépendance excessive à la star prolifique du FC Barcelone
Si son retour a été un élément très positif, la rencontre a mis en lumière une dépendance croissante. Ces dernières années, le FC Barcelone s’est appuyé sur son talent. En 151 matchs, l’ailier a inscrit 49 buts et délivré 52 passes décisives, contribuant récemment à un troisième titre de champion d’Espagne.
L’Espagne, qui l’a déjà couronné deux fois « joueur de la saison », présente le même symptôme. Dès que les adversaires se retranchent, la Roja peine à trouver des solutions offensives sans son génie. Le staff technique doit donc vite diversifier ses options pour ne pas reposer toute la créativité sur un adolescent fraîchement revenu d’une grave blessure.
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Tout se joue dans un groupe où tout est encore ouvert.
Prochaine étape pour l’Espagne : se remettre rapidement en ordre de marche avant son deuxième match face à l’Arabie saoudite, dimanche. Après le match nul 1-1 entre l’Uruguay et l’Arabie saoudite, les quatre équipes du groupe H se trouvent à égalité avec un point chacune. La Roja doit absolument s’imposer ce week-end pour aborder sereinement son rendez-vous avec l’Uruguay le 27 juin et garder vivaces ses ambitions en Coupe du monde.