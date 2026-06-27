Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

N’ayant tiré aucun enseignement des matchs contre l’Espagne et l’Uruguay, l’entraîneur grec Fernando Hierro, visiblement perdu, a précipité l’élimination de l’Arabie saoudite de la Coupe du monde

FEATURES
Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
Coupe du monde
G. Donis
Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.
Grèce

L'entraîneur grec n'a pas su gérer la situation face au Cap-Vert

Le sélectionneur grec Georgios Donis n’a pas su tirer les enseignements des matches d’Espagne et d’Uruguay, éliminant de facto l’Arabie saoudite dès le premier tour de la Coupe du monde.

Les Saoudiens ont ainsi quitté la Coupe du monde dès la phase de groupes après un match nul 0-0 contre le Cap-Vert, ce samedi au stade NRG de Houston, lors de la troisième et dernière journée.

Les « Verts » terminent ainsi à la dernière place du groupe H avec deux points, glanés lors de leurs deux matchs nuls contre l’Uruguay et le Cap-Vert, pour une lourde défaite face à l’Espagne (0-4).

  • Donis, l’entraîneur en quête de cap

    Donis a semblé perdu et désorienté tout au long de la Coupe du monde, disputant les trois matchs selon trois schémas différents : d’abord un 4-4-2 face à l’Uruguay, puis un 5-3-2 contre l’Espagne, et enfin un 4-3-3 contre le Cap-Vert.

    Par rapport à l’équipe battue 4-0 par l’Espagne lors de la deuxième journée, l’entraîneur grec a opéré trois changements pour ce match.

    Le changement le plus marquant a concerné le système de jeu : Donis est revenu à une défense à quatre, comme face à l’Uruguay lors du match nul 1-1 de la première journée, et c’est Ali Lagami qui a quitté cette ligne.

    Il n’était pas le seul à quitter la défense : Muteb Al-Harbi a également cédé sa place à Nawaf Boushel, aligné pour la première fois dans ce Mondial comme arrière gauche.

    Dounis a également replacé sa star Mohammed Kano au milieu de terrain, une décision surprenante prise aux dépens de Musab Al-Juwair, tout en conservant Abdullah Al-Khaibari et Nasser Al-Dossari aux côtés du joueur du Al-Hilal.

    Le changement le plus marquant a toutefois concerné l’attaque, avec la présence de Sultan Al-Muwallad aux côtés de Firas Al-Buraikan et de Salem Al-Dossari, offrant ainsi pour la première fois un véritable ailier droit à la sélection saoudienne, alors que Mohammed Abu Al-Shamat avait occupé un rôle de milieu droit face à l’Uruguay.

    La composition saoudienne était donc la suivante :

    Gardien : Mohammed Al-Owais

    Défense : Saoud Al-Abdulhamid – Abdelilah Al-Omari – Hassan Tambakti – Nawaf Boushel

    Milieu de terrain : Mohammed Kano – Abdullah Al-Khaibari – Nasser Al-Dossari

    Attaque : Sultan Al-Mendash, Firas Al-Buraikan, Salem Al-Dawsari

    • Publicité

  • L’affaire Al-Dosari demeure en impasse

    Dans un premier temps, ces ajustements semblaient destinés à libérer Salem Al-Dossari de certaines responsabilités défensives pour qu’il se consacre pleinement à l’animation offensive, gage d’efficacité devant le but.

    Nawaf Bouchel, aligné sur le flanc gauche, possède un profil plus défensif que Mutaib Al-Harbi, tandis que Nasser Al-Dosari, milieu capable de se décaler à gauche, aurait dû permettre au « Tornado » d’être largement déchargé de ses tâches défensives.

    Or, sur le terrain, Salem Al-Dosari s’est retrouvé contraint de reculer pour épauler Nawaf Bouchel en phase défensive, une double charge qui a inévitablement dilué son impact offensif, comme l’ont illustré les matches contre l’Uruguay et l’Espagne.

  • Pas de solutions offensives

    Comme face à l’Uruguay, l’Arabie saoudite a commencé la rencontre pied au plancher et a immédiatement imposé un pressing haut sur les Cap-Verdiens, notamment grâce au duo Feras Al-Buraikan et Mohammed Kano.

    Cette pression haute, bien exécutée, a permis aux Saoudiens de monopoliser le ballon, conformément aux attentes face à une formation cap-verdienne davantage portée sur les contres.

    Cependant, le problème persistait dans l’utilisation de ce ballon : l’équipe saoudienne s’est montrée incapable de percer le verrou défensif du Cap-Vert.

    Le trio offensif, trop isolé, n’a pas bénéficié du soutien nécessaire des arrières latéraux et des milieux, hormis Mohammed Kano qui a tenté, en vain, de relier les lignes et de créer une présence dans la surface adverse.

  • Un véritable cauchemar au milieu de terrain

    L’isolement offensif au milieu de terrain en était la cause principale, le trio composé d’Abdallah Al-Khaibari, Mohammed Kano et Nasser Al-Dosari n’étant pas au meilleur de sa forme.

    Al-Khaibari, particulièrement, semblait déstabilisé, ce qui a poussé Donis à lui donner des consignes spécifiques en cours de première période, avant de décider de le remplacer à la mi-temps.

    Son remplaçant, Musab Al-Juwair, n’a pas été plus convaincant : au lieu d’assurer la liaison entre les lignes comme attendu, le joueur d’Al-Qadisiyah a enchaîné les passes manquées et exposé la sélection saoudienne à des contre-attaques.

  • Un nouveau plan de jeu qui, selon les observateurs, reste inefficace.

    En cours de seconde période, Donis a modifié son schéma tactique en alignant Abdullah Al-Hamdan comme deuxième attaquant aux côtés de Firas Al-Buraikan.

    Le technicien grec a également sorti les deux ailiers, Salem Al-Dossari et Sultan Mandash, pour aligner le latéral Mohammed Abou Al-Shamat au milieu de terrain, afin de soutenir l’autre arrière droit, Saoud Abdelhamid, dans ses montées.

    Enfin, l’entrée de Mutaib Al-Harbi à la place de Nawaf Bouchell a confirmé la volonté de Donis de multiplier les centres pour Al-Hamdan, Al-Buraikan et Kano, sans toutefois que cela ne se traduise par des occasions concrètes.

  • Il n'a pas su tirer les enseignements des matchs d'Espagne et d'Uruguay.

    Le problème n’était pas tant une mauvaise exécution du plan tactique de Donis par la sélection saoudienne qu’une absence d’énergie physique nécessaire à sa mise en œuvre.

    Comme prévu, les Saoudiens ont fléchi physiquement dans le dernier quart d’heure, se projetant alors en attaque pour tenter de marquer le but de la qualification.

    Or, c’est précisément le scénario que la sélection du Cap-Vert sait gérer à la perfection, comme elle l’a démontré en battant l’Espagne puis l’Uruguay lors des deux premières journées.

    Les Cap-Verdiens ont alors exploité leur supériorité physique pour gagner les duels et ont contré les montées adverses par des contres rapides.

    Le Cap-Vert a ainsi frôlé l’ouverture du score à plusieurs reprises, ne trouvant que les parades de Mohammed Al-Owais et sa propre imprécision pour repousser l’échéance.

    Malgré tout, les Africains ont atteint leur objectif : un match nul synonyme de qualification pour les 16es de finale de la Coupe du monde, lors de leur toute première participation.