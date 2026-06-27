Donis a semblé perdu et désorienté tout au long de la Coupe du monde, disputant les trois matchs selon trois schémas différents : d’abord un 4-4-2 face à l’Uruguay, puis un 5-3-2 contre l’Espagne, et enfin un 4-3-3 contre le Cap-Vert.

Par rapport à l’équipe battue 4-0 par l’Espagne lors de la deuxième journée, l’entraîneur grec a opéré trois changements pour ce match.

Le changement le plus marquant a concerné le système de jeu : Donis est revenu à une défense à quatre, comme face à l’Uruguay lors du match nul 1-1 de la première journée, et c’est Ali Lagami qui a quitté cette ligne.

Il n’était pas le seul à quitter la défense : Muteb Al-Harbi a également cédé sa place à Nawaf Boushel, aligné pour la première fois dans ce Mondial comme arrière gauche.

Dounis a également replacé sa star Mohammed Kano au milieu de terrain, une décision surprenante prise aux dépens de Musab Al-Juwair, tout en conservant Abdullah Al-Khaibari et Nasser Al-Dossari aux côtés du joueur du Al-Hilal.

Le changement le plus marquant a toutefois concerné l’attaque, avec la présence de Sultan Al-Muwallad aux côtés de Firas Al-Buraikan et de Salem Al-Dossari, offrant ainsi pour la première fois un véritable ailier droit à la sélection saoudienne, alors que Mohammed Abu Al-Shamat avait occupé un rôle de milieu droit face à l’Uruguay.

La composition saoudienne était donc la suivante :

Gardien : Mohammed Al-Owais

Défense : Saoud Al-Abdulhamid – Abdelilah Al-Omari – Hassan Tambakti – Nawaf Boushel

Milieu de terrain : Mohammed Kano – Abdullah Al-Khaibari – Nasser Al-Dossari

Attaque : Sultan Al-Mendash, Firas Al-Buraikan, Salem Al-Dawsari