Dimanche, le Chelsea FC a officialisé ce qui se profilait depuis plusieurs jours : Xabi Alonso sera l’entraîneur des Blues la saison prochaine. Beaucoup se demandent : pourquoi s’inflige-t-il cela ? Même en faisant abstraction d’un passage mouvementé au Real Madrid, pourquoi choisir Chelsea, justement ? Pourquoi rejoindre immédiatement un club en difficulté, à risque de sombrer dans le chaos ?
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N’a-t-il pas déjà connu suffisamment de rebondissements au Real Madrid ? Pourquoi Xabi Alonso choisit-il aujourd’hui de relever le défi du FC Chelsea ?
Outre le salaire mirobolant que lui garantit son contrat de quatre ans, valable jusqu’en 2030, un détail du communiqué officiel de Chelsea éclaire les exigences d’Alonso. Alors que les deux précédents, Enzo Maresca et Liam Rosenior, avaient été présentés comme « entraîneurs principaux », le club a employé le titre de « manager » pour Alonso. Une nuance apparemment mineure, mais potentiellement décisive dans son travail quotidien.
En tant que « manager », Alonso dispose en effet d’un pouvoir accru par rapport aux deux « entraîneurs principaux » qui l’ont précédé, notamment en matière de composition de l’effectif et de politique de transfert. Selon certaines sources, l’Espagnol n’aurait pas nécessairement insisté pour obtenir ce titre ; il s’agirait plutôt d’un changement d’orientation stratégique chez BlueCo, le consortium qui a racheté Chelsea en 2022. En cumulant les rôles d’entraîneur et de directeur sportif, Alonso pourra donc façonner l’avenir du club avec plus de force et de continuité. Un argument qui suggère que Chelsea pourrait, à la différence de ses prédécesseurs, lui accorder le temps nécessaire pour bâtir progressivement un effectif véritablement compétitif.
Maresca, pourtant accueilli en fanfare à l’été 2024, n’a pas bénéficié de cette patience de la part des propriétaires. Pourtant, l’Italien avait remis le club sur les rails : 4^e de Premier League la saison précédente, qualification en Ligue des champions après deux ans d’absence, victoire en Coupe du monde des clubs et, au moment de son départ fin 2025, une 5^e place toujours à portée de main.
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Au Real Madrid, Xabi Alonso a vécu une expérience similaire à celle de son prédécesseur à Chelsea.
En remplacement de Maresca, Chelsea a rapidement tourné la page en recrutant, début janvier, Liam Rosenior. Après avoir brillé au Racing Strasbourg, club également détenu par BlueCo, l’entraîneur britannique arrive avec la mission de préserver l’identité du club et de bâtir une équipe capable de conquérir de nouveaux titres. Mon rôle est de préserver cette identité et de bâtir une équipe qui incarne ces valeurs à chaque match tout en poursuivant la quête de titres», déclarait-il à son arrivée.
Mais construire une équipe, tâche à laquelle s’attelle désormais Alonso, lui a été impossible : après un départ prometteur, une première série de résultats négatifs a rapidement sonné le glas de son mandat. Après sept défaites en huit matchs officiels, Chelsea a tiré le signal d’alarme fin avril et a limogé Rosenior, à qui l’on avait pourtant offert un contrat jusqu’en 2032. L’un des facteurs ayant sans doute précipité sa chute est son incapacité à rallier à sa cause certains joueurs de renom, ce qui a fini par vider le vestiaire de sa crédibilité.
Un signal d’alarme pour Alonso, dont l’échec au Real Madrid s’explique par des raisons similaires. Après une période très réussie au Bayer Leverkusen, l’entraîneur de 44 ans avait rejoint les Merengues l’été dernier, club où il avait joué en tant que joueur. Alonso était censé marquer une époque au Bernabéu, mais il n’a finalement eu droit qu’à un peu plus de six mois. Des mois avant son départ, la presse évoquait déjà un malaise : sa méthodologie ne passait pas auprès de plusieurs cadres, dont Vinicius Junior et Jude Bellingham. Ces frictions ont progressivement érodé la dynamique sportive ; selon la presse, Alonso aurait même qualifié son groupe de « maternelle » tant les querelles étaient incessantes.
Une issue identique l’attend-elle à Chelsea ? Les mésaventures de Roseniors le laissent craindre, même si les Blues misent sur l’aura d’Alonso, forgée par son palmarès de joueur et son titre à Leverkusen, bien plus importante que celle de son prédécesseur. Chez BlueCo, on est convaincu que Cole Palmer et ses coéquipiers suivront l’entraîneur espagnol. Suivi de près par les Blues depuis quatre ans, l’ancien milieu de terrain, auréolé de son titre avec Leverkusen, arrive à Stamford Bridge avec l’étiquette de « coach rêvé ».
Xabi Alonso parvient-il à tirer le meilleur parti du potentiel de Chelsea ?
Un autre élément qui rend tout à fait compréhensible le fait qu'Alonso voie du potentiel à Chelsea : la qualité est indéniablement au rendez-vous. Avec Enzo Fernández et Moisés Caicedo, les Blues comptent dans leurs rangs deux des meilleurs milieux centraux du monde, et avec Cole Palmer, l'un des joueurs les plus créatifs. Ajoutons à ce noyau plusieurs jeunes très prometteurs : les attaquants Estevao et Jamie Gittens, ainsi que le défenseur Jorrel Hato. Sans oublier Levi Colwill, défenseur central qui, avant sa rupture des ligaments croisés, frôlait déjà le niveau international.
Avec un entraîneur reconnu pour son exigence tactique, ces talents peuvent encore progresser individuellement et, surtout, se transformer en un groupe capable de retrouver le haut niveau en Angleterre et en Europe. Quelques ajustements seront toutefois nécessaires, notamment l’arrivée tant attendue d’un gardien de but de très haut niveau et un meilleur soutien pour Joao Pedro afin qu’il se transforme en buteur encore plus fiable.
Alonso a sans doute étudié la situation de Chelsea avant d’accepter ce défi colossal. Compte tenu des incertitudes autour d’Arne Slot, le banc de Liverpool aurait pu lui échoir prochainement. Anfield Road, où il est devenu une icône en tant que joueur et où siège l’un des trois clubs (Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool) qu’il envisageait comme destination de rêve après Leverkusen. Mais le fiasco madrilène l’a peut-être poussé à revoir ses plans et à privilégier un club sans passé commun, où l’échec serait moins coûteux sur le plan personnel.
Sur le plan personnel, ce choix audacieux comporte un vrai risque pour la carrière d’entraîneur de l’ancien milieu de terrain de classe mondiale, qui avait pourtant démarré en fanfare. En cas d’échec dans ce deuxième grand club européen, sa réputation de technicien subirait un premier coup d’arrêt durable. Autrement dit, Alonso s’expose à une pression considérable, d’autant que les défis à relever à Chelsea s’annoncent colossaux.
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Xabi Alonso au Chelsea FC : un exercice délicat
L’effectif pléthorique des Anglais, alourdi par de nombreux contrats XXL, manque de structure, et la composition de l’équipe semble parfois presque aléatoire. La première tâche d’Alonso consiste donc à faire le tri, à clarifier les choix et à définir, dans cette organisation complexe, sur qui il compte réellement. Il doit instaurer une hiérarchie plus claire tout en conservant l’équilibre entre la jeunesse talentueuse et l’expérience nécessaire. On comprend mieux pourquoi, dès son premier mercato estival, Alonso vise avant tout des joueurs à la mentalité d’acier.
Comme on le sait, il dispose à Chelsea des moyens financiers nécessaires pour remanier l’effectif en profondeur. Parallèlement, les Blues comptent s’appuyer sur la notoriété de leur nouvel entraîneur pour attirer des cibles convoitées, en leur promettant un cadre propice à leur progression. Un enjeu d’autant plus crucial que, dixièmes au classement, ils ne disputeront pas la Ligue des champions l’an prochain, ni même peut-être aucune coupe européenne.
Reste à savoir si les dirigeants de Chelsea feront preuve de la patience nécessaire si, comme prévu, le projet avec Alonso connaît des accrocs et ne démontre pas immédiatement ses effets. L’Espagnol disposera-t-il du temps nécessaire, contrairement à Maresca ou Rosenior ? Depuis le départ de Thomas Tuchel il y a un peu plus de trois ans et demi, Chelsea a usé cinq entraîneurs : de Graham Potter à Mauricio Pochettino en passant par Rosenior, tous ont tenté leur chance en vain. Le dernier technicien à avoir duré plus d’un an et demi à Stamford Bridge est Antonio Conte (de 2016 à 2018), avec deux ans d’ancienneté.
« Il est clairement ressorti de mes discussions avec les propriétaires et la direction sportive que nous partageons les mêmes ambitions », a souligné Alonso. À partir du 1^(er) juillet, il mettra tout en œuvre pour que le risque qu’il prend à Londres porte ses fruits. La frontière entre décision audacieuse et mauvais choix est mince.
Les prédécesseurs de Xabi Alonso : les cinq derniers entraîneurs du Chelsea FC
Entraîneur
Prise de fonction
Fin de mandat
Matchs
Moyenne de points
Graham Potter
8 septembre 2022
2 avril 2023
31
1,42
Frank Lampard
6 avril 2023
30 juin 2023
11
0,45
Mauricio Pochettino
1^(er) juillet 2023
30 juin 2024
51
1,78
Enzo Maresca
1^(er) juillet 2024
1^(er) janvier 2026
92
1,97
Liam Rosenior
8 janvier 2026
22 avril 2026
23
1,52