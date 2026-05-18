N’a-t-il pas déjà connu suffisamment de rebondissements au Real Madrid ? Pourquoi Xabi Alonso choisit-il aujourd’hui de relever le défi du FC Chelsea ?

En remplacement de Maresca, Chelsea a rapidement tourné la page en recrutant, début janvier, Liam Rosenior. Après avoir brillé au Racing Strasbourg, club également détenu par BlueCo, l’entraîneur britannique arrive avec la mission de préserver l’identité du club et de bâtir une équipe capable de conquérir de nouveaux titres. Mon rôle est de préserver cette identité et de bâtir une équipe qui incarne ces valeurs à chaque match tout en poursuivant la quête de titres», déclarait-il à son arrivée.

Mais construire une équipe, tâche à laquelle s’attelle désormais Alonso, lui a été impossible : après un départ prometteur, une première série de résultats négatifs a rapidement sonné le glas de son mandat. Après sept défaites en huit matchs officiels, Chelsea a tiré le signal d’alarme fin avril et a limogé Rosenior, à qui l’on avait pourtant offert un contrat jusqu’en 2032. L’un des facteurs ayant sans doute précipité sa chute est son incapacité à rallier à sa cause certains joueurs de renom, ce qui a fini par vider le vestiaire de sa crédibilité.

Un signal d’alarme pour Alonso, dont l’échec au Real Madrid s’explique par des raisons similaires. Après une période très réussie au Bayer Leverkusen, l’entraîneur de 44 ans avait rejoint les Merengues l’été dernier, club où il avait joué en tant que joueur. Alonso était censé marquer une époque au Bernabéu, mais il n’a finalement eu droit qu’à un peu plus de six mois. Des mois avant son départ, la presse évoquait déjà un malaise : sa méthodologie ne passait pas auprès de plusieurs cadres, dont Vinicius Junior et Jude Bellingham. Ces frictions ont progressivement érodé la dynamique sportive ; selon la presse, Alonso aurait même qualifié son groupe de « maternelle » tant les querelles étaient incessantes.

Une issue identique l’attend-elle à Chelsea ? Les mésaventures de Roseniors le laissent craindre, même si les Blues misent sur l’aura d’Alonso, forgée par son palmarès de joueur et son titre à Leverkusen, bien plus importante que celle de son prédécesseur. Chez BlueCo, on est convaincu que Cole Palmer et ses coéquipiers suivront l’entraîneur espagnol. Suivi de près par les Blues depuis quatre ans, l’ancien milieu de terrain, auréolé de son titre avec Leverkusen, arrive à Stamford Bridge avec l’étiquette de « coach rêvé ».