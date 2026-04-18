Ce lot réunit les médailles de champion de Premier League, de vainqueur de la FA Cup et de la Ligue des champions, symboles des trois grands titres conquis par City en 2023. Selon le catalogue de l’enchère, la médaille de Premier League est présentée dans son écrin d’origine et porte au dos la gravure « Champions 2022-23 ». La médaille de la Ligue des champions, symbole du premier sacre continental du club, est elle aussi gravée et pourvue de son ruban, tandis que celle de la FA Cup conserve son ruban et son écrin d’origine. Deux autres médailles enrichissent l’ensemble : celles de la Supercoupe de l’UEFA et de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, également conquises en 2023, achevant ainsi un Grand Chelem historique.