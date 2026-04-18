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Mystère à Manchester City : des médailles du triplé proposées à 30 000 £, l’identité du vendeur demeure inconnue
La collection City ultime passe sous le marteau
Cette collection, qui retrace la saison emblématique 2022-2023 du club, devrait susciter un vif intérêt tant chez les collectionneurs fortunés que chez les historiens du club. L’identité du vendeur demeure toutefois un mystère. On ignore encore s’il s’agit d’un ancien joueur ou d’un membre du staff technique qui évoluait dans l’entourage proche de Pep Guardiola durant cette campagne historique. Contacté par le Daily Mail Sport, Budds a confirmé l’authenticité des médailles, issues de la saison du triplé, tout en respectant l’anonymat du vendeur.
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Que contient le lot surprise ?
Ce lot réunit les médailles de champion de la Premier League, de la FA Cup et de la Ligue des champions, symboles des trois grands titres conquis par City en 2023. Selon la notice de la vente aux enchères, la médaille de Premier League est présentée dans son écrin d’origine et porte au dos la gravure « Champions 2022-23 ». La médaille de la Ligue des champions, symbole du premier sacre continental du club, est elle aussi gravée et pourvue de son ruban, tandis que la médaille de la FA Cup conserve son ruban et son écrin d’origine. Deux autres distinctions – la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA, toutes deux conquises en 2023 – viennent parachever cette collection unique, témoignant d’une saison exceptionnelle.
Une opportunité d'investissement rare pour les supporters de Manchester City
La mise à prix de ce lot est fixée à 30 000 £, mais les experts s’attendent à une vive escalade des enchères. Selon Budds, les médailles pourraient atteindre 50 000 à 80 000 £ au terme de la vente. Compte tenu du caractère unique de la saison 2022-2023, cette collection représente un jalon majeur de l’histoire du football moderne. « Cette magnifique collection de médailles offre aux collectionneurs, aux supporters et aux investisseurs sérieux dans l’histoire du football une occasion rare d’enchérir sur des médailles liées à une saison historique pour le club de Manchester », a déclaré la maison de vente aux enchères. « Nous sommes très heureux d’organiser cette vente et nous nous attendons à un vif intérêt. »
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Retour sur la saison historique 2022-2023 de Manchester City
L'équipe de Guardiola a inscrit son nom dans les annales en terminant cinq points devant Arsenal pour conquérir le titre national, avant que la réalisation solitaire de Rodri face à l'Inter ne lui offre sa première Ligue des champions. Une telle saison de domination pourrait bien rester unique, ce qui rend ces pièces parmi les plus prisées des collectionneurs de souvenirs du football contemporain.