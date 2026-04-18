Mystère à Manchester City : des médailles du triplé proposées à 30 000 £, l’identité du vendeur demeure inconnue

Ce lot réunit les médailles de champion de la Premier League, de la FA Cup et de la Ligue des champions, symboles des trois grands titres conquis par City en 2023. Selon la notice de la vente aux enchères, la médaille de Premier League est présentée dans son écrin d’origine et porte au dos la gravure « Champions 2022-23 ». La médaille de la Ligue des champions, symbole du premier sacre continental du club, est elle aussi gravée et pourvue de son ruban, tandis que la médaille de la FA Cup conserve son ruban et son écrin d’origine. Deux autres distinctions – la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA, toutes deux conquises en 2023 – viennent parachever cette collection unique, témoignant d’une saison exceptionnelle.