Lewis-Skelly a désigné Merino comme le joueur le plus sous-estimé évoluant actuellement à Arsenal. Le jeune milieu de terrain estime fermement que son coéquipier ne reçoit pas suffisamment de reconnaissance pour ses contributions essentielles à l’effectif de Mikel Arteta.

Merino s’est révélé être un atout très polyvalent depuis son arrivée en provenance de la Real Sociedad à l’été 2024. Il a régulièrement répondu présent pour offrir une couverture cruciale en attaque lorsque des crises de blessures ont laissé Arsenal à court d’options offensives traditionnelles.