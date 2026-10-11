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Arsenal v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Myles Lewis-Skelly désigne ce coéquipier « sous-estimé » à Arsenal, qui est « l’un des meilleurs au monde »

M. Lewis-Skelly
Arsenal
M. Merino
Premier League

Myles Lewis-Skelly a désigné Mikel Merino comme le joueur le plus sous-estimé de l’effectif actuel d’Arsenal. Malgré un manque de titularisations récentes sous les ordres de Mikel Arteta, le jeune milieu de terrain estime que son coéquipier expérimenté mérite bien plus de crédit pour sa remarquable intelligence de jeu.

  • Le héros méconnu d'Arsenal

    Lewis-Skelly a désigné Merino comme le joueur le plus sous-estimé évoluant actuellement à Arsenal. Le jeune milieu de terrain estime fermement que son coéquipier ne reçoit pas suffisamment de reconnaissance pour ses contributions essentielles à l’effectif de Mikel Arteta.

    Merino s’est révélé être un atout très polyvalent depuis son arrivée en provenance de la Real Sociedad à l’été 2024. Il a régulièrement répondu présent pour offrir une couverture cruciale en attaque lorsque des crises de blessures ont laissé Arsenal à court d’options offensives traditionnelles.

  • Mikel Merino Arsenal Brentford 2025-26Getty Images

    Exigeant davantage de respect

    Lewis-Skelly a clairement indiqué qu'il considérait le joueur de 30 ans comme une figure de leadership essentielle en coulisses. Il insiste sur le fait que les observateurs sous-estiment constamment la véritable valeur et l'intelligence tactique de l'Espagnol.

    « Ce gars-là, j'ai l'impression qu'il ne reçoit pas le crédit qu'il mérite, franchement », a expliqué Lewis-Skelly dans un récent entretien avec la Premier League. « Sa manière de voir le football est vraiment très instructive. Il devrait recevoir la reconnaissance qu'il mérite. »

  • Apprendre de l’expérience

    Merino affiche un solide bilan de 16 buts et huit passes décisives en 85 apparitions avec Arsenal. Cette efficacité a attiré l’attention de Lewis-Skelly, qui cherche activement à étudier le jeu du milieu de terrain expérimenté pour améliorer ses propres statistiques.

    « Encore aujourd’hui, je lui parlais en lui demandant : comment fais-tu pour marquer autant de buts ? Je veux apprendre parce que je veux ajouter ça à mon jeu », a ajouté Lewis-Skelly. « L’envie de marquer, les positions, où se placer sur le terrain. J’ai l’impression qu’il sait toujours où être, quand y être. En tant que footballeur, c’est tout. »

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    Se battre pour du temps de jeu

    Malgré son évidente qualité et son intelligence de jeu, Merino a eu du mal à s’assurer un temps de jeu régulier ces derniers mois. L’international espagnol n’a pas encore été titulaire lors d’un match de Premier League cette saison.

    Il a reculé dans la hiérarchie en raison de la très bonne forme de Lewis-Skelly sur la scène nationale, ainsi que de l’arrivée estivale très médiatisée de Bruno Guimaraes. Merino va désormais devoir continuer à travailler dur à l’entraînement pour attirer l’attention d’Arteta et retrouver une place dans le onze de départ.

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