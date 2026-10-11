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Myles Lewis-Skelly désigne ce coéquipier « sous-estimé » à Arsenal, qui est « l’un des meilleurs au monde »
Le héros méconnu d'Arsenal
Lewis-Skelly a désigné Merino comme le joueur le plus sous-estimé évoluant actuellement à Arsenal. Le jeune milieu de terrain estime fermement que son coéquipier ne reçoit pas suffisamment de reconnaissance pour ses contributions essentielles à l’effectif de Mikel Arteta.
Merino s’est révélé être un atout très polyvalent depuis son arrivée en provenance de la Real Sociedad à l’été 2024. Il a régulièrement répondu présent pour offrir une couverture cruciale en attaque lorsque des crises de blessures ont laissé Arsenal à court d’options offensives traditionnelles.
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Exigeant davantage de respect
Lewis-Skelly a clairement indiqué qu'il considérait le joueur de 30 ans comme une figure de leadership essentielle en coulisses. Il insiste sur le fait que les observateurs sous-estiment constamment la véritable valeur et l'intelligence tactique de l'Espagnol.
« Ce gars-là, j'ai l'impression qu'il ne reçoit pas le crédit qu'il mérite, franchement », a expliqué Lewis-Skelly dans un récent entretien avec la Premier League. « Sa manière de voir le football est vraiment très instructive. Il devrait recevoir la reconnaissance qu'il mérite. »
Apprendre de l’expérience
Merino affiche un solide bilan de 16 buts et huit passes décisives en 85 apparitions avec Arsenal. Cette efficacité a attiré l’attention de Lewis-Skelly, qui cherche activement à étudier le jeu du milieu de terrain expérimenté pour améliorer ses propres statistiques.
« Encore aujourd’hui, je lui parlais en lui demandant : comment fais-tu pour marquer autant de buts ? Je veux apprendre parce que je veux ajouter ça à mon jeu », a ajouté Lewis-Skelly. « L’envie de marquer, les positions, où se placer sur le terrain. J’ai l’impression qu’il sait toujours où être, quand y être. En tant que footballeur, c’est tout. »
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Se battre pour du temps de jeu
Malgré son évidente qualité et son intelligence de jeu, Merino a eu du mal à s’assurer un temps de jeu régulier ces derniers mois. L’international espagnol n’a pas encore été titulaire lors d’un match de Premier League cette saison.
Il a reculé dans la hiérarchie en raison de la très bonne forme de Lewis-Skelly sur la scène nationale, ainsi que de l’arrivée estivale très médiatisée de Bruno Guimaraes. Merino va désormais devoir continuer à travailler dur à l’entraînement pour attirer l’attention d’Arteta et retrouver une place dans le onze de départ.
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