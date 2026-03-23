Myles Lewis-Skelly à Manchester United ! Les Red Devils envisagent un transfert sensationnel pour l'arrière gauche d'Arsenal, tombé en disgrâce

L'intérêt porté à Lewis-Skelly s'inscrit dans une stratégie plus large visant à recruter les meilleurs talents nationaux, Adam Wharton figurant également en tête de la liste des priorités de Manchester United. Selon certaines informations, les Red Devils seraient prêts à faire jouer l'« accord à l'amiable » qui lie Wharton à Crystal Palace, ce qui permettrait au milieu de terrain de rejoindre un club de niveau Ligue des champions pour un montant compris entre 60 et 65 millions de livres sterling. Manchester United ayant apparemment laissé filer Elliot Anderson, parti à Manchester City, Wharton serait désormais la « cible numéro un » pour redynamiser un milieu de terrain qui a souvent manqué d'énergie et de sang-froid.