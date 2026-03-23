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Myles Lewis-Skelly à Manchester United ! Les Red Devils envisagent un transfert sensationnel pour l'arrière gauche d'Arsenal, tombé en disgrâce
Manchester United s'intéresse à un jeune talent de Hale End
Selon des informations de TEAMtalk, Manchester United aurait identifié Lewis-Skelly, joueur d’Arsenal, comme une cible prioritaire afin d’apporter une concurrence indispensable à Luke Shaw la saison prochaine. Après une saison 2024-2025 exceptionnelle, au cours de laquelle il a disputé 39 matches, l’adolescent a eu du mal à s’imposer cette saison sous les ordres de Mikel Arteta. Lewis-Skelly n'a disputé que 14 matches en Premier League, sa seule titularisation remontant à la victoire 2-1 contre Brighton en décembre. Le jeune joueur serait prêt à quitter le nord de Londres pour relancer sa carrière et renforcer ses chances d'être appelé en équipe nationale senior d'Angleterre.
- AFP
Autres options envisagées
Bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été faite, certaines sources indiquent qu'Arsenal serait prêt à « tirer profit » de ce produit de son centre de formation. L'équipe de recrutement de Manchester United a été informée de la disponibilité du joueur, mais elle semble devoir faire face à une concurrence acharnée de la part de Chelsea, d'Everton et de Brentford. Si le transfert de Lewis-Skelly ne se concrétisait pas, la direction d'Old Trafford suit également de près d'autres options éprouvées en Premier League, notamment Antonee Robinson (Fulham) et Tyrick Mitchell (Crystal Palace), s'assurant ainsi qu'un nouveau défenseur gauche reste une priorité absolue.
L'accord avec Wharton prend de l'ampleur
L'intérêt porté à Lewis-Skelly s'inscrit dans une stratégie plus large visant à recruter les meilleurs talents nationaux, Adam Wharton figurant également en tête de la liste des priorités de Manchester United. Selon certaines informations, les Red Devils seraient prêts à faire jouer l'« accord à l'amiable » qui lie Wharton à Crystal Palace, ce qui permettrait au milieu de terrain de rejoindre un club de niveau Ligue des champions pour un montant compris entre 60 et 65 millions de livres sterling. Manchester United ayant apparemment laissé filer Elliot Anderson, parti à Manchester City, Wharton serait désormais la « cible numéro un » pour redynamiser un milieu de terrain qui a souvent manqué d'énergie et de sang-froid.
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Une période décisive pour INEOS
À l'approche du mercato estival, la direction de Manchester United est sous pression pour constituer un effectif capable de se battre durablement pour le titre. L'éventuelle acquisition de Lewis-Skelly et de Wharton marquerait un tournant significatif vers des joueurs anglais plus jeunes et à fort potentiel. Avant de pouvoir conclure ces transferts, United doit venir à bout d'une fin de saison difficile pour s'assurer de pouvoir offrir une place en Ligue des champions, condition essentielle à l'accord avec Wharton. Avec la trêve internationale actuellement en cours, les recruteurs suivront de près les deux joueurs avant que la Premier League ne reprenne pour son sprint final.
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