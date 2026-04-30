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Mykhailo Mudryk écope d’une suspension « maximale » de quatre ans pour dopage ; la star de Chelsea fait immédiatement appel
La sanction maximale infligée par la FA
La Fédération anglaise de football (FA) a infligé à Mudryk une suspension de quatre ans, la peine maximale prévue, à l’issue d’une longue enquête suite à un contrôle antidopage positif. Le joueur de 25 ans avait initialement été écarté des terrains en décembre 2024 après qu’un « résultat anormal lors d’un contrôle urinaire de routine » eut entraîné une suspension provisoire, et il a été officiellement mis en accusation en juin 2025.
Si la FA est restée discrète sur les détails spécifiques de l’affaire tout au long de la procédure, la sévérité de la sanction a désormais été confirmée. Selon les règles en vigueur, la suspension est rétroactive au début de son exclusion provisoire, ce qui empêchera de fait l’ancien ailier du Shakhtar Donetsk de revenir au football professionnel avant décembre 2028.
- AFP
Mudryk porte l'affaire devant le TAS
Dans l’espoir de sauver sa carrière, Mudryk a porté son affaire devant la plus haute instance juridique du sport. Un porte-parole du TAS a confirmé à la BBC Sport la réception de l’appel, déclarant : « Le TAS confirme avoir reçu un appel interjeté par Mykhailo Mudryk contre la FA, déposé le 25 février 2026. Les parties échangent actuellement leurs observations écrites, et aucune date d’audience n’a encore été fixée. »
La controverse porte sur le meldonium, un médicament cardiovasculaire susceptible d’améliorer la capacité respiratoire et l’endurance. Mudryk aurait été en contact avec cette substance lors d’un match international avec l’Ukraine en octobre 2024. Selon des sources proches du joueur, l’appel pourrait aboutir à une réduction significative de sa suspension et lui permettre de retrouver les terrains dès la saison prochaine.
Préserver son innocence et se former en exil
Tout au long de cette épreuve, Mudryk a toujours affirmé qu’il n’était pas un dopé intentionnel. Dans sa seule déclaration publique depuis le début de sa suspension, l’ailier a fait part de son incrédulité face à cette situation. À l’époque, il s’était dit « sous le choc » et avait ajouté qu’il n’avait « jamais sciemment consommé de substances interdites ni enfreint aucune règle ».
Interdit de jouer avec Chelsea depuis sa dernière sortie en Ligue Europa Conférence contre Heidenheim en novembre 2024, le joueur s’astreint à un programme d’entraînement intensif au sein du club amateur d’Uxbridge FC, sous la supervision d’un coach personnel et de gardiens dédiés. Sur le plan juridique, il a confié sa défense à Morgan Sports Law, cabinet réputé pour avoir obtenu la réduction de la suspension de Paul Pogba, ainsi que pour avoir représenté Tyson Fury et Chris Froome.
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Chelsea et la FA gardent le silence
Chelsea, qui avait déboursé 70 millions d’euros (61 millions de livres sterling) pour recruter le joueur à Londres en janvier 2023, a décidé de ne pas s’exprimer publiquement tant que la procédure judiciaire est en cours. Le club londonien attendrait le verdict final du Tribunal arbitral du sport (TAS) avant de statuer sur l’avenir à long terme de l’international ukrainien à Stamford Bridge.
La FA a également refusé de commenter l’affaire en cours. Alors que Mudryk s’engage dans cette bataille juridique décisive, les regards du monde du football seront tournés vers la Suisse pour savoir si l’une des recrues les plus chères de Premier League parviendra à blanchir son nom ou si sa carrière au plus haut niveau est bel et bien terminée.