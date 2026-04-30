Mykhailo Mudryk écope d’une suspension « maximale » de quatre ans pour dopage ; la star de Chelsea fait immédiatement appel

La Fédération anglaise de football (FA) a infligé à Mudryk une suspension de quatre ans, la peine maximale prévue, à l’issue d’une longue enquête suite à un contrôle antidopage positif. Le joueur de 25 ans avait initialement été écarté des terrains en décembre 2024 après qu’un « résultat anormal lors d’un contrôle urinaire de routine » eut entraîné une suspension provisoire, et il a été officiellement mis en accusation en juin 2025.

Si la FA est restée discrète sur les détails spécifiques de l’affaire tout au long de la procédure, la sévérité de la sanction a désormais été confirmée. Selon les règles en vigueur, la suspension est rétroactive au début de son exclusion provisoire, ce qui empêchera de fait l’ancien ailier du Shakhtar Donetsk de revenir au football professionnel avant décembre 2028.