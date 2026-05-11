Ibrahima Konaté arrive en fin de contrat sur la côte de Merseyside, et l’international français semble voué à devenir joueur libre. Le défenseur central de 26 ans laissera un vide considérable à combler à un poste clé du terrain.

Le capitaine Virgil van Dijk, dont le contrat expire dans un an, restera bien une saison supplémentaire, mais le Néerlandais fêtera ses 35 ans en juillet et le club doit déjà anticiper son successeur à long terme.

En 2025, Liverpool a déjà dépensé des sommes considérables pour renforcer son attaque, établissant au passage de nouveaux records de transfert britanniques avec les arrivées d’Alexander Isak, Florian Wirtz et Hugo Ekitike.

Jeremie Frimpong et Milos Kerkez ont été recrutés pour occuper les postes d’arrière latéral, mais l’attention pourrait se porter sur le centre d’une défense qui montre déjà des signes de faiblesse en 2026. Les Reds ont déjà été associés à plusieurs joueurs évoluant actuellement chez leurs rivaux de l’élite anglaise.

Le prometteur Brésilien Murillo s’est distingué à Forest et a attiré l’attention de plusieurs recruteurs, tandis que la puissance et la vitesse de Van de Ven pourraient l’éloigner du nord de Londres, même si les Spurs parviennent à éviter la relégation cet été.