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Murillo et Micky van de Ven : Liverpool s’apprête-t-il à recruter deux défenseurs centraux confirmés de Premier League ? Un ancien arrière des Reds évoque les possibles arrivées en provenance de Nottingham Forest et de Tottenham
Konaté part, et Van Dijk approchera bientôt ses 35 ans.
Ibrahima Konaté arrive en fin de contrat sur la côte de Merseyside, et l’international français semble voué à devenir joueur libre. Le défenseur central de 26 ans laissera un vide considérable à combler à un poste clé du terrain.
Le capitaine Virgil van Dijk, dont le contrat expire dans un an, restera bien une saison supplémentaire, mais le Néerlandais fêtera ses 35 ans en juillet et le club doit déjà anticiper son successeur à long terme.
En 2025, Liverpool a déjà dépensé des sommes considérables pour renforcer son attaque, établissant au passage de nouveaux records de transfert britanniques avec les arrivées d’Alexander Isak, Florian Wirtz et Hugo Ekitike.
Jeremie Frimpong et Milos Kerkez ont été recrutés pour occuper les postes d’arrière latéral, mais l’attention pourrait se porter sur le centre d’une défense qui montre déjà des signes de faiblesse en 2026. Les Reds ont déjà été associés à plusieurs joueurs évoluant actuellement chez leurs rivaux de l’élite anglaise.
Le prometteur Brésilien Murillo s’est distingué à Forest et a attiré l’attention de plusieurs recruteurs, tandis que la puissance et la vitesse de Van de Ven pourraient l’éloigner du nord de Londres, même si les Spurs parviennent à éviter la relégation cet été.
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Murillo et Van de Ven constitueraient-ils des renforts pertinents pour Liverpool ?
Interrogé sur l’importance de l’expérience de la Premier League pour les futurs renforts de Liverpool, l’ancien arrière droit des Reds, Johnson, a confié en exclusivité à GOAL via BetMGM : « Oui, c’est essentiel. Quel que soit le poste visé, il faut un joueur qui connaisse déjà le championnat, car l’objectif n’est pas seulement d’améliorer la position, mais de pouvoir rivaliser avec les équipes qui luttent pour le titre.
« Ce n’est pas aussi simple que de recruter quelqu’un qui possède cette expérience ; il faut simplement que le joueur soit suffisamment bon. Mais je suis convaincu qu’ils n’ont pas le temps d’acheter un joueur de 20 ans qui pourrait devenir le meilleur joueur ou le meilleur défenseur central dans cinq ou six ans ; ils doivent commencer à rivaliser dès maintenant.
Ces deux-là apparaissent donc comme les choix les plus évidents au regard du championnat anglais, mais on ne saura jamais s’ils sont suffisamment bons pour franchir ce cap et briguer des titres tant qu’on ne leur en donne pas l’occasion. »
Liverpool doit-il recruter deux défenseurs centraux cet été ?
Interrogé sur la nécessité pour Liverpool de recruter deux défenseurs centraux plutôt que de simplement remplacer Konaté, Johnson a répondu : « Ils ont sans doute besoin de deux joueurs : un prêt à jouer tout de suite et capable de tenir son rang, puis un second qui pourrait prendre le relais d’ici trois ou quatre ans.
« Ils ne l’ont pas vraiment fait par le passé, mais ce serait une option judicieuse à mes yeux. Rien ne garantit que cela fonctionnera, mais ils ont besoin d’un défenseur central immédiatement, et ils devront en remplacer un autre d’ici trois ou quatre ans. »
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L’avenir du poste d’entraîneur : qui pilotera le mercato à Anfield ?
Reste à savoir qui pilotera le mercato estival prochain. Un an après avoir offert le titre de Premier League à Anfield, Arne Slot subit une pression grandissante.
Les sifflets ont de nouveau retenti dans les tribunes à l’occasion du match nul 1-1 face à Chelsea, les Reds luttant pour conserver la quatrième place du classement. La qualification pour la Ligue des champions reste à portée de main, mais un changement sur le banc est évoqué avant une nouvelle phase de reconstruction d’un effectif qui a, jusqu’ici, déçu les attentes.