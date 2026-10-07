Murat Yakin lance un appel désespéré au sujet de Granit Xhaka et Breel Embolo avant un choc crucial en novembre

Yakin a adressé un message clair concernant l’avenir de Granit Xhaka et Breel Embolo après la dernière victoire de son équipe. Malgré la bonne dynamique de l’équipe, Yakin insiste sur le fait que le duo doit être réintégré lors de la prochaine fenêtre internationale en novembre. La situation autour de Xhaka et d’Embolo s’est compliquée en raison de polémiques extrasportives liées à des certificats de vaccination, mais Yakin donne la priorité à la réussite sportive alors que la Suisse vise un retour en Ligue A.

La position du sélectionneur laisse entendre qu’il est prêt à tourner la page des récentes distractions afin que son groupe soit au complet pour les rencontres décisives face à l’Écosse et à la Slovénie. « En ce qui me concerne, c’est un oui catégorique. Des matches plus difficiles nous attendent, et nous avons besoin des meilleurs joueurs en équipe nationale », a déclaré Yakin, cité par blue Sport.