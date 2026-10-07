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Murat Yakin lance un appel désespéré au sujet de Granit Xhaka et Breel Embolo avant un choc crucial en novembre
Yakin envisage le retour de stars exilées
Yakin a adressé un message clair concernant l’avenir de Granit Xhaka et Breel Embolo après la dernière victoire de son équipe. Malgré la bonne dynamique de l’équipe, Yakin insiste sur le fait que le duo doit être réintégré lors de la prochaine fenêtre internationale en novembre. La situation autour de Xhaka et d’Embolo s’est compliquée en raison de polémiques extrasportives liées à des certificats de vaccination, mais Yakin donne la priorité à la réussite sportive alors que la Suisse vise un retour en Ligue A.
La position du sélectionneur laisse entendre qu’il est prêt à tourner la page des récentes distractions afin que son groupe soit au complet pour les rencontres décisives face à l’Écosse et à la Slovénie. « En ce qui me concerne, c’est un oui catégorique. Des matches plus difficiles nous attendent, et nous avons besoin des meilleurs joueurs en équipe nationale », a déclaré Yakin, cité par blue Sport.
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L’équipe nationale reste unie
Des discussions concernant le statut des joueurs doivent avoir lieu immédiatement au sein de l’Association suisse de football, avec des échanges directs avec les joueurs prévus plus tard ce mois-ci. Yakin est parfaitement conscient des qualités uniques que le milieu de terrain de Sunderland et l’attaquant d’Atlanta United apportent à son dispositif tactique. Il reste optimiste quant à la possibilité de trouver une solution permettant aux deux joueurs de retrouver leurs coéquipiers lors du prochain stage d’entraînement. « J’espère que tout s’arrangera. Nous voulons récupérer les joueurs. On ne peut pas remplacer Granit et Breel », a ajouté Yakin.
Ce sentiment est partagé par les supporters suisses, que l’on a entendus scander les noms des stars exilées tout au long des récents matches de Ligue des nations. Il semble que le public et le staff soient totalement d’accord sur le fait que l’équipe est nettement plus forte avec ses deux talismans sur le terrain.
La question du capitanat résolue
L’un des principaux sujets de préoccupation pendant l’absence de Xhaka a concerné le leadership de l’équipe. Le défenseur de l’Inter Manuel Akanji a comblé ce vide avec brio, mais Yakin s’est empressé de préciser que la hiérarchie n’avait pas changé de manière permanente. Le sélectionneur a l’intention de rendre à Xhaka son rôle de leader officiel du groupe dès qu’il remettra les pieds dans le vestiaire, en invoquant son ancienneté et son influence.
« Il est avec nous depuis si longtemps et porte le brassard depuis longtemps. Manu a fait du bon travail et a pris ses responsabilités. Quand Granit sera de retour, nous en discuterons. Au final, c’est une décision qui appartient aux joueurs, mais Granit est notre capitaine », a déclaré Yakin.
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La course à la montée est désormais au centre de l’attention
Akanji lui-même a exprimé ouvertement son soutien au retour de Xhaka, renforçant l’idée qu’il n’y a aucune rivalité pour le brassard. L’unité du groupe reste forte, même si l’équipe gère la pression liée au maintien de son parcours parfait. Avec 12 points en quatre matches et une différence de buts dominante, l’objectif est clair : une victoire de plus en novembre scellera sa promotion.
« Nous aimons tous énormément Xhaka dans cette équipe. Quand il reviendra, il est clair qu’il sera de nouveau capitaine », a confirmé Akanji.
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