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Gianluca Minchiotti

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Muharemovic s’apprête à faire son retour à la Juventus : accord imminent avec Sassuolo, contrat jusqu’en 2031

Juventus FC
Mercato
T. Muharemovic
Sassuolo

Muharemovic s’apprête à signer un contrat à long terme, dont l’échéance est fixée au 30 juin 2031.

Tarik Muharemovic se rapproche de plus en plus d’un retour à la Juventus. Le défenseur central bosnien, né en 2003, actuellement sous les couleurs de Sassuolo, s’apprête à endosser de nouveau le maillot bianconero, retrouvant ainsi le club qui lui a permis de faire ses débuts en Italie grâce à son passage avec la Juventus Next Gen en Serie C.


Selon Nicolò Schira, la Juventus et le Sassuolo seraient parvenus à un accord de principe pour le transfert du défenseur. L’opération s’élèverait à 18 millions d’euros, dont 15 millions d’euros de fixe et 3 millions d’euros de bonus, probablement liés aux performances individuelles du joueur et aux résultats de l’équipe.



  • Parallèlement à l’accord entre les deux clubs, la Juventus aurait déjà réglé les détails avec le joueur. Muharemovic serait en effet prêt à signer un contrat à long terme, dont l’échéance est fixée au 30 juin 2031, qui lui garantirait un salaire d’environ 2,2 millions d’euros par saison.


    Sauf coup de théâtre de dernière minute, le dossier est entré dans sa phase conclusive. Les dernières formalités devraient être réglées avant l’officialisation. Pour la Juventus, il s’agit d’un investissement majeur pour l’avenir : le club turinois s’adjuge un défenseur jeune mais déjà expérimenté, perçu comme fiable et doté d’un fort potentiel de progression.


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