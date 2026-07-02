Muharemovic s’apprête à faire son retour à la Juventus : accord imminent avec Sassuolo, contrat jusqu’en 2031

Tarik Muharemovic se rapproche de plus en plus d’un retour à la Juventus. Le défenseur central bosnien, né en 2003, actuellement sous les couleurs de Sassuolo, s’apprête à endosser de nouveau le maillot bianconero, retrouvant ainsi le club qui lui a permis de faire ses débuts en Italie grâce à son passage avec la Juventus Next Gen en Serie C.





Selon Nicolò Schira, la Juventus et le Sassuolo seraient parvenus à un accord de principe pour le transfert du défenseur. L’opération s’élèverait à 18 millions d’euros, dont 15 millions d’euros de fixe et 3 millions d’euros de bonus, probablement liés aux performances individuelles du joueur et aux résultats de l’équipe.







