Des propos enflammés de la part du défenseur émilien, l’une des révélations de ce championnat, à tel point que plusieurs de nos grands clubs s’intéressent à lui pour l’avenir proche. Dès janvier, des rumeurs circulaient sur son départ des Neroverdi, mais ceux-ci comptaient le céder cet été afin de maximiser la plus-value que l’ancien joueur de la Juventus leur permettra de réaliser. Parmi les clubs qui suivent le joueur avec le plus d’intérêt, on trouve l’Inter.





Âgé de 23 ans, bosniaque mais né à Ljubljana et ayant grandi en Autriche, il figure en très bonne place sur la liste des défenseurs centraux avec lesquels Marotta et Ausilio souhaitent renforcer une ligne défensive des Nerazzurri qui connaîtra de nombreux changements à l’avenir. L’Inter l’apprécie également parce qu’il peut évoluer aussi bien en défense centrale qu’en défense latérale gauche. De plus, les relations avec Sassuolo sont fructueuses depuis longtemps et le directeur général des Émiliens, Giovanni Carnevali, n’a pas caché que le club était prêt à le vendre au plus offrant. « Je ne peux pas nier que l’Inter ait demandé des informations, mais d’autres clubs nous ont également contactés. Tarik n’est plus une surprise », a-t-il déclaré lors d’une récente interview.





Le prix devrait avoisiner les 25 à 30 millions d’euros, mais il est clair qu’une qualification pour la Coupe du monde et des apparitions régulières lors de la compétition pourraient faire grimper le prix, tout en plongeant à nouveau notre système footballistique dans la dépression pour avoir raté un énième rendez-vous avec la Coupe du monde. Il faut également rappeler que la Juventus, qui l’avait recruté très jeune mais qui n’a finalement pas misé sur lui, conserve une clause de 50 % sur sa future revente. Après avoir échoué face à l'Inter – il a été l'un des pires lors du 0-5 du 8 février dernier –, Muharemovic a désormais un autre test à ne pas rater : la qualification de certains de ses futurs coéquipiers potentiels dépend entièrement du match de mardi 31.