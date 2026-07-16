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Mourir de peur sur le terrain est un signe de faiblesse… L’appréhension de Tawhil offre à Hossam Hassan un véritable certificat d’innocence

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
Argentine vs Égypte
Égypte
T. Tuchel
H. Hassan
FEATURES
Analysis
Angleterre
Argentine
É.-U.
Égypte
Allemagne

La défaite est inévitable… mais la manière dont on aborde la rencontre déterminera comment on vous souviendra après le coup de sifflet final.

Si la défaite est inévitable, il est encore plus regrettable de capituler sans lutter. Cette maxime pourrait servir de fil conducteur à deux rencontres opposant l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026, qui ont accouché du même score mais révélé deux récits diamétralement opposés.

Dans l’une, Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, a préféré la prudence en demi-finale : après l’ouverture du score en début de seconde période, il a reculé pour contenir l’adversaire, convaincu que la défense suffirait. Il en a été pour ses frais : ni son organisation défensive, ni son statut ne l’ont protégé de la défaite ni des critiques.

Dans l’autre récit, Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, aborde les huitièmes de finale en connaissance de cause, conscient de l’écart qui le sépare du champion du monde, mais refuse d’en faire un prétexte pour abdiquer. Les Pharaons jouent ainsi avec audace, cherchant la faille argentine dès que l’occasion se présente, et s’inclinent finalement 3-2, mais en gagnant le respect des supporters et les éloges de tous ceux qui ont assisté à la rencontre.

La véritable différence réside dans la manière. Perdre n’est pas toujours synonyme d’échec : une défaite peut même témoigner de la bravoure quand on se bat jusqu’au bout, tandis qu’elle devient plus cruelle après une capitulation prématurée. Entre Tuchel et Hossam Hassan, le score final était identique, mais la façon de mener le match a tout changé.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La peur de Tuchel a anéanti le rêve anglais.

    La demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine, disputée mercredi, a tenu toutes ses promesses. La première période a été marquée par des duels physiques et des tacles appuyés, aucune des deux équipes ne parvenant à prendre le dessus, si bien que la qualification semblait se jouer à la moindre erreur.

    Dès l’entame de la seconde période, le scénario a basculé : les Three Lions ont élevé leur intensité, imposé leur rythme et accentué la pression sur la défense albiceleste. Logique, Anthony Gordon a ouvert le score à la 55^e minute.

    Ce but aurait dû conforter l’Angleterre dans son plan de jeu, soit en maintenant la pression, soit en exploitant les espaces laissés par une Albiceleste lancée à la recherche de l’égalisation. Mais Thomas Tuchel a alors pris une décision qui a basculé le match : un repli défensif massif aux abords de sa surface, alors qu’il restait encore plus d’une demi-heure à jouer.

    Non content de reculer, le technicien allemand a verrouillé toute velléité offensive : pas de contres, pas d’exploitations de la vitesse de ses joueurs, et même des renforts défensifs avec les entrées d’Ezri Konsa, Dan Burn puis Niko O’Reilly, comme si le match entrait dans son temps additionnel alors qu’il restait encore plus d’une demi-heure à jouer.

    Ce repli a offert à l’Argentine ce qu’elle convoitait : une possession totale, un pressing incessant et une succession d’attaques sur le but anglais, jusqu’à ce que Lionel Messi, avec son génie habituel, serve les deux buts de la remontée à Enzo Fernández et Lautaro Martínez, permettant ainsi au champion du monde de renverser la situation dans les dernières minutes.

    Tuchel ne réagit qu’à contrecœur, lançant Ivan Toney et Marcus Rashford trop tard pour inverser la tendance.

    L’Angleterre s’incline, et le rêve des supporters de reconquérir un titre mondial qui leur échappe depuis 1966 s’envole, la sélection payant surtout la prudence excessive de son entraîneur.

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  • Hossam Hassan Egypt 2026Getty Images

    Le courage de Hossam Hassan

    À l’opposé, Hossam Hassan a abordé le match de l’Égypte contre l’Argentine en huitièmes de finale avec un état d’esprit différent : il n’a pas demandé à ses joueurs de se regrouper devant la surface de réparation pendant tout le match, ni laissé le champion du monde s’emparer du ballon sans résistance, mais a su maintenir un équilibre entre solidité défensive et audace offensive.

    Les Pharaons ont exploité leurs transitions rapides pour ouvrir le score et rejoindre les vestiaires en tête, contrairement aux attentes. Même après la pause, l’Égypte a maintenu sa pression sur le but argentin dès que l’occasion se présentait.

    En début de seconde période, les Pharaons ont inscrit un deuxième but après une contre-attaque modèle, annulé par la VAR. Loin de se décourager, ils ont maintenu la pression et ont finalement doublé la mise face au tenant du titre.

    Malgré cet avantage confortable, les Pharaons n’ont pas reculé dans leur surface ; ils ont poursuivi leur jeu de relance et leurs constructions offensives. Ils ont même failli assommer l’Argentine d’un troisième but, ne cédant qu’à un excès de précipitation dans la conclusion.

    Mais l’expérience argentine et les solutions inépuisables de Messi ont fini par faire la différence : en onze minutes seulement, le champion du monde a exploité sa supériorité technique et inscrit trois buts consécutifs qui ont renversé la vapeur, profitant du manque d’expérience des Egyptiens, novices à ce niveau de la compétition.

    Malgré l’amertume de l’élimination et les polémiques arbitrages qui ont émaillé la rencontre, les Pharaons ont quitté la compétition la tête haute. Après le match, on a davantage salué leur courage et la personnalité affichée que regretté la défaite, tandis que Hossam Hassan récoltait les louanges pour avoir démontré qu’affronter les cadors ne signifie pas se terrer, mais croire en ses chances jusqu’à la dernière seconde.

  • FBL-EGY-WC-2026AFP

    Tuchel blanchit Hossam Hassan

    Après l’élimination de l’Égypte de la Coupe du monde, les critiques contre Hossam Hassan ont été vives. Certains estiment que le sélectionneur a erré en conservant son système jusqu’au bout, et qu’il aurait dû faire entrer le défenseur Hossam Abdel-Majeed en fin de match pour passer à une défense à cinq et verrouiller les espaces face à l’attaque argentine.

    Selon eux, préserver l’avance primait sur toute idée de contre-attaque, car chaque relance élargissait les espaces dans le dos de la défense, offrant aux Argentins les intervalles nécessaires pour exploiter leur vitesse et leur qualité technique dans les moments cruciaux.

    Mais le football a tenu à apporter une réponse quelques jours plus tard seulement, En demi-finale, Thomas Tuchel a appliqué à la lettre ce que les détracteurs reprochaient à Hassan : il a ajouté un défenseur central, puis un deuxième, a verrouillé ses lignes et a abandonné la possession à l’Argentine sans la moindre tentative de relance ou de menace sur le but adverse.

    Malgré cette prudence excessive, le plan n’a pas préservé l’avantage. Au contraire, la rencontre s’est transformée en une pression constante de l’Argentine, jusqu’à ce que l’Angleterre encaisse deux buts dans les dernières minutes, voyant ainsi son rêve de qualification s’évanouir de la même manière que Tuchel cherchait à l’éviter.

    La nuance est que l’Égypte a perdu après avoir tenté de jouer et d’échanger des coups avec le champion du monde, tandis que l’Angleterre a cédé en se contentant de défendre. Hossam Hassan a donc quitté la compétition au cœur des critiques, tandis que Tuchel était pointé du doigt par les médias et les supporters, accusé d’être un entraîneur trop prudent, plus préoccupé par la peur de perdre que par l’audace de jouer.

    Ces deux rencontres ont ainsi démontré qu’un repli défensif excessif n’est pas une garantie de victoire et qu’une défense, aussi hermétique soit-elle, ne suffit pas pour contenir une équipe du calibre de l’Argentine. La défaite est toujours possible, mais c’est la manière dont elle survient qui forge la mémoire collective après le coup de sifflet final.

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