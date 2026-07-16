Mourir de peur sur le terrain est un signe de faiblesse… L’appréhension de Tawhil offre à Hossam Hassan un véritable certificat d’innocence

Si la défaite est inévitable, il est encore plus regrettable de capituler sans lutter. Cette maxime pourrait servir de fil conducteur à deux rencontres opposant l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026, qui ont accouché du même score mais révélé deux récits diamétralement opposés.

Dans l’une, Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, a préféré la prudence en demi-finale : après l’ouverture du score en début de seconde période, il a reculé pour contenir l’adversaire, convaincu que la défense suffirait. Il en a été pour ses frais : ni son organisation défensive, ni son statut ne l’ont protégé de la défaite ni des critiques.

Dans l’autre récit, Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, aborde les huitièmes de finale en connaissance de cause, conscient de l’écart qui le sépare du champion du monde, mais refuse d’en faire un prétexte pour abdiquer. Les Pharaons jouent ainsi avec audace, cherchant la faille argentine dès que l’occasion se présente, et s’inclinent finalement 3-2, mais en gagnant le respect des supporters et les éloges de tous ceux qui ont assisté à la rencontre.

La véritable différence réside dans la manière. Perdre n’est pas toujours synonyme d’échec : une défaite peut même témoigner de la bravoure quand on se bat jusqu’au bout, tandis qu’elle devient plus cruelle après une capitulation prématurée. Entre Tuchel et Hossam Hassan, le score final était identique, mais la façon de mener le match a tout changé.