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Cristiano Ronaldo World Cup trophy PortugalGetty/GOAL
Emanuele Tramacere

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Mourinho : « Sans Cristiano Ronaldo, le Portugal devient une équipe comme les autres »

C. Ronaldo
J. Mourinho
Portugal
Mexico vs Portugal
Mexico
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Le Portugal a concédé un match nul décevant (0-0) lors de la rencontre qui l'a opposé cette nuit au Mexique, au stade Azteca de Mexico. Un match auquel ont pris part de nombreux talents importants de la sélection portugaise, tels que Nuno Mendes, Chico Conceicao, Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Vitinha et Joao Neves, mais auquel la participation de la star Cristiano Ronaldo n'était pas prévue.


Et c'est précisément cette absence, souvent réclamée par l'opinion publique des supporters au Portugal, qui a toutefois déclenché la réaction d'un autre grand nom de l'histoire du football national, l'entraîneur du Benfica José Mourinho, qui, en commentant le match, a souligné que cette équipe nationale est en réalité affaiblie lorsque CR7 n'est pas là.


  • « UNE ÉQUIPE NORMALE »

    Mourinho a réaffirmé que le Portugal n'avait pas grand-chose à offrir sans la menace offensive de la star d'Al-Nassr : « Enlève Cristiano Ronaldo, et le Portugal ressemble à n'importe quelle équipe moyenne. »

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  • CONTRE LES SUPPORTERS

    « Les gens n'arrêtent pas de demander qu'on ne le sélectionne pas. Eh bien, aujourd'hui, il n'a pas joué et vous avez vu le résultat. Aucun danger, aucune crainte chez les adversaires. Juste une équipe mise sous pression par le Mexique. »

  • RONALDO FAIRE PEUR À SES ADVERSAIRES

    « Quand Ronaldo est sur le terrain, les adversaires y réfléchissent à deux fois. Sans lui, ils n'y pensent pas du tout. »