Le Portugal a concédé un match nul décevant (0-0) lors de la rencontre qui l'a opposé cette nuit au Mexique, au stade Azteca de Mexico. Un match auquel ont pris part de nombreux talents importants de la sélection portugaise, tels que Nuno Mendes, Chico Conceicao, Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Vitinha et Joao Neves, mais auquel la participation de la star Cristiano Ronaldo n'était pas prévue.





Et c'est précisément cette absence, souvent réclamée par l'opinion publique des supporters au Portugal, qui a toutefois déclenché la réaction d'un autre grand nom de l'histoire du football national, l'entraîneur du Benfica José Mourinho, qui, en commentant le match, a souligné que cette équipe nationale est en réalité affaiblie lorsque CR7 n'est pas là.



