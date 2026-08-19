Mourinho : Mbappé me fait rire, Rodri a éveillé mes soupçons, et j'ai flairé l'affaire Negreira !

José Mourinho s'est présenté pour la première fois devant les médias en tant qu'entraîneur du Real Madrid, lors d'un entretien avec Josep Pedrerol dans l'émission « El Chiringuito », au cours duquel il a évoqué son retour au club merengue, ce qui l'attend dans cette nouvelle étape, et tout ce qui entoure l'un des bancs de touche les plus difficiles au monde.

Mourinho n'a pas entamé l'entretien par un discours rempli de promesses ni par une liste d'objectifs qu'il garantit d'atteindre ; il a plutôt préféré parler de sentiments, de responsabilité et de rêves, résumant sa position par cette phrase : « Je suis venu avec tout ce que je possède. »

Le technicien portugais a déclaré au début de l'entretien : « Je suis venu avec l'amour que je ressens pour le Real Madrid, avec la responsabilité qu'impose le Real Madrid, et avec l'enthousiasme d'un enfant qui n'a rien gagné. Je suis venu avec tout, avec tout ce que je possède. Parler de promesses comme cela se faisait il y a 20 ans, ce n'est pas ma manière. Si vous me demandez si j'ai des rêves ? Oui, j'ai des rêves. »