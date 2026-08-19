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Jose Mourinho Real Madrid crest 2026Getty/GOAL

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Mourinho : Mbappé me fait rire, Rodri a éveillé mes soupçons, et j'ai flairé l'affaire Negreira !

FEATURES
J. Mourinho
Kylian Mbappé
Rodri
Vinicius Junior
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Le Special One tire dans toutes les directions

José Mourinho s'est présenté pour la première fois devant les médias en tant qu'entraîneur du Real Madrid, lors d'un entretien avec Josep Pedrerol dans l'émission « El Chiringuito », au cours duquel il a évoqué son retour au club merengue, ce qui l'attend dans cette nouvelle étape, et tout ce qui entoure l'un des bancs de touche les plus difficiles au monde.

Mourinho n'a pas entamé l'entretien par un discours rempli de promesses ni par une liste d'objectifs qu'il garantit d'atteindre ; il a plutôt préféré parler de sentiments, de responsabilité et de rêves, résumant sa position par cette phrase : « Je suis venu avec tout ce que je possède. »

Le technicien portugais a déclaré au début de l'entretien : « Je suis venu avec l'amour que je ressens pour le Real Madrid, avec la responsabilité qu'impose le Real Madrid, et avec l'enthousiasme d'un enfant qui n'a rien gagné. Je suis venu avec tout, avec tout ce que je possède. Parler de promesses comme cela se faisait il y a 20 ans, ce n'est pas ma manière. Si vous me demandez si j'ai des rêves ? Oui, j'ai des rêves. »

  • Comment Mourinho a-t-il changé ?

    Au sujet des changements qui se sont opérés en lui, Mourinho a reconnu avoir beaucoup évolué sur les plans personnel et professionnel, sans pour autant renier l'essence de sa personnalité.

    Il a déclaré : « J'ai beaucoup changé. Je pense que l'ADN reste le même, et je ne peux évidemment pas cacher qui je suis vraiment ni essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas, mais je suis devenu plus mûr, moins émotif et j'ai davantage de maîtrise de moi. »

    Mourinho a souligné que cette évolution s'était faite au fil de longues années d'apprentissage, en particulier à partir de ses erreurs, affirmant qu'il ne vivait pas dans le regret du passé, car regretter ce qui s'est produit n'aide pas à progresser.

    Il a ajouté : « Apprendre de ses expériences, oui. Je pense que plus tu accumules d'expérience en tant qu'entraîneur, et plus tu traverses des situations qui ressemblent à ce que tu as déjà vécu, meilleur entraîneur tu deviens. »

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  • L'histoire de l'ecchymose sur le visage de Mourinho

    Mourinho a évoqué l'ecchymose apparue sur son visage, expliquant sur un ton ironique qu'elle n'était pas le résultat d'une bagarre, comme certains pourraient le croire.

    Il a déclaré : « Non, ce n'était pas une bagarre. L'ecchymose que j'ai sur le visage est due à Lacosta, un des joueurs de l'équipe des jeunes de la Castilla. Il a frappé un ballon puissant dans ma direction, et comme je portais des lunettes, le ballon a heurté mon visage. »

    Il a ajouté sur le ton de la plaisanterie : « Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il n'a pas été convoqué pour le dernier match. »

  • Un vestiaire assoiffé de victoire

    Mourinho a affirmé qu'il avait trouvé un vestiaire animé d'une grande envie de gagner, saluant l'ouverture des joueurs à ses idées.

    Il a déclaré : « J'ai trouvé un vestiaire avec une grande envie de gagner, considérant la victoire comme le résultat final du travail », ajoutant qu'il s'agissait d'« un vestiaire ouvert au bon sens ».

    Il a reconnu qu'il n'avait pas encore eu besoin de montrer le côté le plus tranchant de sa personnalité, déclarant : « Ils m'ont protégé de cette version de moi-même, qui fait aussi partie de moi. »

    Mourinho a expliqué que ce qu'il attendait des joueurs n'était pas des ordres compliqués, mais reposait sur le bon sens, comme arriver suffisamment tôt avant l'entraînement, faire attention à la nutrition et se rendre à la salle de musculation pour prévenir les blessures.

    Il a déclaré : « Leur demander de venir une heure avant l'entraînement et non cinq minutes avant, c'est du bon sens. C'est ça le football d'aujourd'hui. Il faut arriver tôt, prendre son petit-déjeuner sous la supervision du nutritionniste et aller quotidiennement à la salle de musculation pour prévenir les blessures. C'est pour toi, et c'est pour nous. »

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  • Mourinho évoque son premier passage

    L'entraîneur portugais est revenu sur son premier passage au Real Madrid, expliquant que ce qui a changé, c'est l'ampleur de l'expérience et de la responsabilité qu'il porte désormais.

    Il a déclaré : « Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le cas ou si c'est la responsabilité de travailler au Real Madrid, ce qui représente pour moi quelque chose d'essentiel. »

    Il a affirmé prendre énormément de plaisir dans sa nouvelle opportunité, déclarant : « J'aime beaucoup travailler au Real Madrid, j'aime travailler pour le Real Madrid. »
    Interrogé sur le fait de savoir s'il avait ressenti un quelconque soupçon lié à l'intégrité de l'arbitrage durant son premier passage au Real Madrid, en parallèle des enquêtes sur l'affaire « Negreira » dans laquelle le Barça est accusé d'avoir versé des paiements à un ancien responsable de l'arbitrage, Mourinho a répondu : « Quand j'étais ici, j'ai senti quelque chose. »

  • Kylian Mbappé

    Mourinho a grandement salué la star française Kylian Mbappé, le qualifiant de joueur exceptionnel.

    Il a déclaré : « Mbappé est époustouflant. Parfois, il me fait rire à l'entraînement », expliquant la raison : « Parce qu'il est tellement bon, son niveau vient d'une autre planète. »

    Mourinho a refusé d'évaluer ce qui s'est passé la saison dernière, préférant se concentrer sur l'avenir et faire porter à tous la responsabilité de ce qui s'est produit.

    Il a dit : « Je n'ai pas le droit de juger ou d'analyser ce qu'il a fait la saison dernière. C'était une saison étrange et difficile pour tout le monde. Au bout du compte, l'histoire est toujours la même : Arbeloa et Xabi Alonso ont payé le prix. La victoire ou la défaite tiennent à de nombreux facteurs. »

    Il a ajouté : « Beaucoup de personnes se sont trompées la saison dernière », affirmant que l'engagement est ce qu'il veut ancrer dans cette nouvelle étape.

    Au sujet de l'état de forme de Mbappé, Mourinho a vu un signe positif avant même le début des compétitions, déclarant : « Un joueur qui aurait pu se présenter le 14 août, mais qui est arrivé le 12, cela m'en dit beaucoup. »

  • Rodri

    Mourinho a évoqué les plans de l'équipe et le marché des transferts, affirmant qu'il ne ressentait pas le besoin d'un joueur comme Rodri, qui a préféré rejoindre Barcelone.

    Il a déclaré : « Non, Rodri ne me manque pas. Nous avons des solutions, et nous avons la qualité. »

    Il a ajouté : « J'aime à penser que j'ai la capacité de faire progresser les joueurs dont je dispose. »

    Mourinho a révélé qu'il avait parlé avec Rodri à deux reprises, confirmant que le Real Madrid avait présenté une offre importante au joueur et que sa relation avec Manchester City était bonne.

    Il a déclaré : « Je lui ai parlé deux fois, et le Real Madrid lui a fait une très bonne offre. Je pense qu'il existe une très bonne relation avec City. Le club a pris contact avec Rodri sans négocier avec City, et lui a présenté une offre importante. »

    Mais l'hésitation de Rodri a également semé le doute chez Mourinho, qui a déclaré : « Rodri avait des doutes, il a hésité, et ses doutes m'ont fait douter moi aussi. »

    Il a ajouté : « Le Real Madrid est un club d'une envergure qui ne permet pas d'avoir des joueurs qui réfléchissent à deux fois à leur décision. »

    Et lorsque Pedrerol lui a demandé si la décision de Rodri pouvait être considérée comme une victoire pour Barcelone, Mourinho a répondu avec fermeté : « Les victoires se remportent sur le terrain, ce sont les titres. C'est là que se trouvent les victoires. »

  • Renouvellement du contrat de Vinicius

    Mourinho a également évoqué la prolongation de contrat de Vinicius Junior, niant avoir joué un rôle pour convaincre le joueur de rester.

    Il a déclaré : « Il a prolongé son contrat grâce à moi ? Non. Vinicius est amoureux du Real Madrid ».

    Il a poursuivi : « Je lui ai simplement dit : Vini, où veux-tu aller ? Tu as été au Brésil et au Real Madrid, et tu sais ce que signifie le Real Madrid lorsque tu le quittes, ça n'en vaut pas la peine ».

    Il a ajouté que ce que Vinicius a ressenti avec l'évolution du groupe autour de lui lui a procuré un sentiment positif et important pour poursuivre avec le club.

  • Bellingham, les arbitres et Vinicius

    Mourinho est également revenu sur son différend avec le joueur brésilien, il y a quelques mois, lorsqu'il avait défendu le joueur argentin de Benfica Prestianni après que le Brésilien eut été victime d'un prétendu incident raciste en Ligue des champions.

    Il a déclaré : « La réponse est simple, Prestianni était mon joueur, un point c'est tout. Il n'y a rien d'autre à débattre. Maintenant, Vini sait de quel côté je me trouve. L'autre jour, lorsqu'un penalty ne lui a pas été accordé, j'étais au milieu du terrain et je me battais pour lui. »

    Il a poursuivi sa défense de Vinicius, adressant un message aux arbitres : « Les gens doivent apprendre à gérer son cas, et je parle ici des arbitres. On ne peut pas accorder un penalty à un joueur et ne pas l'accorder à Vinicius, protéger un joueur et ne pas protéger Vinicius. Ils ne le respectent pas. »

    Dans le même temps, Mourinho a adressé un conseil à son joueur, en disant : « En ce qui concerne les terrains, il y a une différence entre célébrer un but avec ses coéquipiers et le célébrer devant les supporters de l'équipe adverse. »

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