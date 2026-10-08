José Mourinho fera son retour à l’Olimpico et affrontera la Roma, son ancienne équipe, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Le Portugais a parlé de cela et de bien d’autres sujets dans une interview accordée au Corriere dello Sport. Voici ses mots.
Mourinho : « La Roma sera toujours ma maison. Le jour de la finale à Budapest, j’ai été limogé, là, j’étais déjà mort. Moi comme Totti ? Je réponds comme ça »
« Il n’existe pas et il n’existera jamais une seule de mes paroles contre la Roma ou contre sa propriété : quand je pars, je pars proprement et avec le sentiment que ce sera pour toujours chez moi. J’ai fait un commentaire négatif pour lequel je me suis excusé auprès de Tiago Pinto. J’en sors proprement. Parfois, on peut avoir l’impression que non, mais dans les rapports humains, au sein du club, je suis une personne très polie. J’en sors bien, toujours avec la sensation que ce sera pour toujours chez moi, même si ce ne l’est plus. Revenir à Madrid signifie aussi revenir à la maison. J’ai passé ici trois années qui ont sûrement la valeur de trente ans, parce que cela a été une période très, très particulière. Je suis revenu à la maison pour ce lien émotionnel que j’ai eu avec le club. »
« Je pense que le fait qu’ils aient compris que je ne me suis jamais préoccupé de moi-même, de mon image ou de mes rapports, ni avec la propriété ni avec la politique du football italien, ni même avec vous, la presse, a créé le lien entre moi et les supporters de la Roma. Tu sais que c’est vrai (en s’adressant au directeur du CorSport, Ivan Zazzaroni) : tu es probablement l’un des deux ou trois journalistes avec qui j’ai une relation. J’ai été en Italie pendant quatre ans et demi. Ils ont compris que pour moi, il n’existait que la Roma et les romanisti. J’ai lutté pour eux, j’ai tout donné. Nous avons gagné une compétition qui, pour un club habitué à beaucoup gagner, aurait peut-être eu une signification moindre. Pour une équipe, pour un club qui ne gagne pas tant que ça, elle a en revanche une signification immense. »
« Un jour, un agent ami à moi est allé à Trigoria et m’a envoyé une photo de l’entrée. Il y a toujours cette coupe, il n’y a que celle-là. C’est la coupe qui caractérise l’entrée du centre d’entraînement. Ce lien naît aussi de leur amour pour le club, quelque chose qui ne peut pas ne pas te toucher. Ils ont compris que j’ai tout donné. J’ai commis des erreurs, je me suis trompé, j’ai perdu des matches, mais ils ont toujours compris que j’ai lutté pour eux. La finale de Budapest est le sommet de cette connexion. La finale se termine, nous partons en vacances et, quand je reviens, je reviens déjà mort. Je reviens mort à cause de l’UEFA, qui m’a fait payer pour quelque chose dont je n’étais pas responsable. Ce qui s’est passé à l’aéroport n’est pas de ma responsabilité. Ma responsabilité, ce sont les insultes envers l’arbitre dans le garage, et pour cela tu dois payer. Tu ne dois pas payer pour ce qui s’est passé à l’aéroport, parce que ce n’est pas de ma faute. J’ai aussi payé pour cela. J’ai payé pour la relation avec la propriété, qui avait un profil et une approche différents des miens par rapport à ce qui s’était passé en finale. Je suis revenu déjà mort. Quelques mois plus tard, j’étais déjà dehors. »
« Moi, comme Totti ? Francesco est intouchable. Je ne me sens absolument pas proche de lui, et je ne me sens pas non plus comme le deuxième dans le cœur des gens. La Roma a une histoire magnifique, même avec peu de moments de gloire. Elle a eu des joueurs absolument historiques. Il y en a un qui me vient tout de suite à l’esprit : Bruno Conti, parce que je l’aime. Moi, j’ai seulement été quelqu’un qui était là, qui a tout donné, et les gens l’ont compris. Comme je te le disais avant, la finale de Budapest, plus encore que celle gagnée, définit clairement le sentiment qu’ils ont à mon égard. »
« Qu’est-ce que j’attends de l’Olimpico ? Je n’attends pas de banderoles. Je n’attends rien. J’attends du respect. Je n’ai pas encore commencé à me préparer pour ce match, ni du point de vue de l’entraîneur qui doit aborder une rencontre importante, ni de celui de l’ancien qui rentre à la maison. Je n’y ai pas encore pensé. Je dois me protéger, et me protéger signifie me préparer de la meilleure façon possible pour bien faire mon travail. Pour bien faire mon travail, je dois me concentrer là-dessus et essayer d’oublier où je suis et contre qui je joue. Avec la Roma, cela ne m’était jamais arrivé, mais je l’ai fait avec l’Inter il y a quelques mois et quand je suis retourné à Chelsea. Cela m’est déjà arrivé très souvent, mais je dois dire que Rome est différente. Pour la première fois, je vais devoir emprunter cette route qui mène au stade, quand tu entres dans la zone des courts de tennis, cette chose magnifique. Je dois me préparer, parce que ce sera la première fois que j’irai là-bas sans avoir de mon côté cette passion magnifique et incroyable des supporters de la Roma. Je dois aussi préparer mes joueurs, parce que c’est une manière différente de vivre un match. Évidemment, ce sont des footballeurs de très haut niveau, habitués à jouer des finales et des demi-finales de Coupe du monde, des finales de Ligue des champions. Mais je veux les préparer à cette beauté antagoniste. Même en tant qu’adversaire, jouer là-bas est d’une beauté extrême. »
« Je n’ai jamais discuté publiquement de ma relation avec les Friedkin. Si maintenant, en revenant à Rome, je devais les croiser dans le couloir avant ou après le match, je les saluerais sans aucun problème. Sans tourner autour du pot, dans mon histoire avec la Roma, j’ai été licencié le jour de la finale. Le jour de la finale de Budapest a été le jour où j’ai été licencié. Ensuite, il reste les souvenirs et l’histoire que tu as vécue, que tu n’oublies pas. Mais ce n’est pas quelque chose qui me tourmente. »
« Un retour au Real ? Les rumeurs ont commencé alors qu’il n’y avait eu aucun contact. J’étais à Benfica, heureux. C’est un club spécial pour moi. J’étais à dix minutes de chez moi, ce qui n’était pas arrivé depuis vingt ans. C’était un club qui avait besoin de franchir un cap et je pensais rester là-bas, avec mon contrat de trois ans. Puis les rumeurs ont commencé. Elles m’ont surpris. Je me suis dit : « Ce ne sont que des rumeurs ». Le Real Madrid avait changé d’entraîneur en cours de saison, puis Arbeloa était arrivé. Les choses et les résultats n’étaient pas exceptionnels. Les rumeurs ont commencé, mais personne ne m’avait parlé. Ma relation avec le Real Madrid dure depuis treize ans : depuis le moment où je suis parti, nous sommes toujours restés en contact, nous sommes amis, liés. Il n’y avait rien à cacher. »
« Manchester City ? Je préfère en rire un peu. Je pense que nous arriverons à une conclusion, mais nous deux, qui avons la soixantaine, devrons avoir la chance d’être encore là quand le verdict final tombera. Maintenant, une sentence va tomber, puis il y aura un recours… J’aurai quatre-vingts ans ».
« Les arbitres ? Je ne pense pas que le problème, ce soit moi. Je pense que c’est la malchance liée au moment où j’arrive dans un certain club. Ici, au Real Madrid, j’ai vécu les années importantes de l’affaire Negreira. Personne ne le savait, mais nous les avons vécues et subies. Maintenant, on le sait. Ensuite, en Turquie, il y a eu le grand scandale. Il m’est souvent arrivé de vivre ce genre de situations ».
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