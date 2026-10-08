« Il n’existe pas et il n’existera jamais une seule de mes paroles contre la Roma ou contre sa propriété : quand je pars, je pars proprement et avec le sentiment que ce sera pour toujours chez moi. J’ai fait un commentaire négatif pour lequel je me suis excusé auprès de Tiago Pinto. J’en sors proprement. Parfois, on peut avoir l’impression que non, mais dans les rapports humains, au sein du club, je suis une personne très polie. J’en sors bien, toujours avec la sensation que ce sera pour toujours chez moi, même si ce ne l’est plus. Revenir à Madrid signifie aussi revenir à la maison. J’ai passé ici trois années qui ont sûrement la valeur de trente ans, parce que cela a été une période très, très particulière. Je suis revenu à la maison pour ce lien émotionnel que j’ai eu avec le club. »





« Je pense que le fait qu’ils aient compris que je ne me suis jamais préoccupé de moi-même, de mon image ou de mes rapports, ni avec la propriété ni avec la politique du football italien, ni même avec vous, la presse, a créé le lien entre moi et les supporters de la Roma. Tu sais que c’est vrai (en s’adressant au directeur du CorSport, Ivan Zazzaroni) : tu es probablement l’un des deux ou trois journalistes avec qui j’ai une relation. J’ai été en Italie pendant quatre ans et demi. Ils ont compris que pour moi, il n’existait que la Roma et les romanisti. J’ai lutté pour eux, j’ai tout donné. Nous avons gagné une compétition qui, pour un club habitué à beaucoup gagner, aurait peut-être eu une signification moindre. Pour une équipe, pour un club qui ne gagne pas tant que ça, elle a en revanche une signification immense. »





« Un jour, un agent ami à moi est allé à Trigoria et m’a envoyé une photo de l’entrée. Il y a toujours cette coupe, il n’y a que celle-là. C’est la coupe qui caractérise l’entrée du centre d’entraînement. Ce lien naît aussi de leur amour pour le club, quelque chose qui ne peut pas ne pas te toucher. Ils ont compris que j’ai tout donné. J’ai commis des erreurs, je me suis trompé, j’ai perdu des matches, mais ils ont toujours compris que j’ai lutté pour eux. La finale de Budapest est le sommet de cette connexion. La finale se termine, nous partons en vacances et, quand je reviens, je reviens déjà mort. Je reviens mort à cause de l’UEFA, qui m’a fait payer pour quelque chose dont je n’étais pas responsable. Ce qui s’est passé à l’aéroport n’est pas de ma responsabilité. Ma responsabilité, ce sont les insultes envers l’arbitre dans le garage, et pour cela tu dois payer. Tu ne dois pas payer pour ce qui s’est passé à l’aéroport, parce que ce n’est pas de ma faute. J’ai aussi payé pour cela. J’ai payé pour la relation avec la propriété, qui avait un profil et une approche différents des miens par rapport à ce qui s’était passé en finale. Je suis revenu déjà mort. Quelques mois plus tard, j’étais déjà dehors. »