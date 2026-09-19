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Real Madrid CF v Club Atletico de Madrid - Copa del Rey FinalGetty Images Sport
Traduit par

Mourinho : je ne suis pas pessimiste avant le derby, Simeone est un compagnon de guerre, et je ne suis pas intervenu dans la décision de Zidane

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
D. Simeone
Z. Zidane
Aurélien Tchouaméni
Espagne

L'effectif de l'Atlético Madrid est solide et dispose de nombreuses solutions

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a refusé d'établir une comparaison avec l'effectif de l'Atlético Madrid, avant le derby de la capitale espagnole, demain dimanche, lors de la septième journée de Liga, au stade Metropolitano.

Le journal Sport a rapporté les propos de Mourinho lors de la conférence de presse, où il a déclaré : « Je ne veux pas me comparer à l'effectif de l'Atlético Madrid. Oblak contre Courtois, Romero contre Rüdiger, je ne veux pas m'engager dans cette voie. »

Il a poursuivi : « L'effectif de l'Atlético est solide et dispose de nombreuses solutions, et Diego Simeone est un grand entraîneur, qui a des joueurs qui reflètent sa personnalité et qui possèdent l'ADN de son équipe. Il travaille avec eux depuis de longues années. Je les regarde et je pense qu'ils seront là pour jouer le titre. »

À propos de la défaite de la saison dernière, il a commenté : « Je ne suis pas pessimiste. Je ne veux pas envisager les choses ni du côté positif ni du côté négatif. En tant que journaliste, vous posez la question pour le meilleur et pour le pire. Et moi, je ne réponds que pour le côté positif. »

Il a ajouté : « L'évaluation que je me donne, c'est que j'ai donné le maximum de ce que j'avais. Je ne peux pas offrir davantage. Cela ne signifie pas que je ne dois pas continuer à donner le maximum de ce que j'ai à tous les niveaux. Dans mon cas, il ne s'agit pas toujours d'entraîner et de disputer des matches. C'est bien plus large : construire un club, et pas seulement entraîner ou choisir qui va jouer. »

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    Simeone sait ce que je ressens et ce que je pense

    Il a poursuivi : « L'avis de Simeone ? On dit beaucoup de bêtises tout au long de sa carrière. Si on regarde en arrière, aucun d'entre nous n'a échappé à dire des choses stupides (en référence à un commentaire qu'il avait fait lors d'une confrontation avec Simeone en Ligue des champions il y a quelques années). »

    Il a insisté : « Au bout du compte, soit on respecte, soit on ne respecte pas. Le jour où ils m'ont contacté pour me demander si je pouvais parler de Simeone dans son documentaire, je n'y ai pas réfléchi une seule minute. Il sait ce que je ressens et ce que je pense. Adversaires une fois de plus, mais nous sommes des compagnons de guerre. »

    Au sujet de Tchouaméni, il a expliqué : « Je n'ai eu aucune influence sur la décision de Zidane de ne pas le convoquer. J'ai été un peu surpris par cette situation. Les deux ont discuté ensemble et sont parvenus à la conclusion que le mieux pour Aurélien était de disposer du temps nécessaire pour effectuer la préparation qu'il n'avait pas faite. »

    Il a ajouté : « La trêve internationale ? Nous ne pouvons que nous adapter. S'il nous reste 4 joueurs pendant 20 jours, ensuite l'un d'eux arrivera 3 jours avant, un autre 4 jours avant, et cela juste avant le match face à Villarreal. »

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    Le Clasico et le derby font partie de la culture

    Il a souligné : « Le Clasico ou le derby ? Jouer la prochaine journée face à Villarreal, ou face à un adversaire dans un Clasico ou un derby, me motive tout autant. Cela ne fait aucune différence pour moi. Le Clasico et le derby font partie de la culture. Ils font partie de l'histoire. Et bien sûr, c'est pour cela qu'ils ont quelque chose en plus. Mais en ce qui concerne la motivation ? Elle est là chaque jour. »

    Il a expliqué : « J'ai toujours essayé de m'adapter aux capacités des joueurs de mon équipe. J'ai toujours dit que l'Inter Milan que j'ai entraîné pouvait rester 90 minutes dans un bloc défensif bas, et nous serions toujours restés dans notre zone de confort. Nous pouvions rester 3 heures dans un bloc bas, et ils n'auraient pas marqué dans notre but même s'ils étaient morts en essayant. C'est une question liée aux caractéristiques des joueurs. »

    Il a ajouté : « Si vous me demandez si j'aime défendre dans un bloc bas, je vous répondrai que j'aime savoir comment défendre dans les moments de jeu en bloc bas. Dans tous les matchs, on traverse de tels moments, qu'ils durent cinq minutes ou dix. C'est l'une des choses sur lesquelles nous travaillons pour nous améliorer. »

    Mourinho a affirmé : « Nous devons être conscients que nous traverserons de tels moments. Nous devons savoir comment nous positionner et comment rivaliser durant ceux-ci. »

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