José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a refusé d'établir une comparaison avec l'effectif de l'Atlético Madrid, avant le derby de la capitale espagnole, demain dimanche, lors de la septième journée de Liga, au stade Metropolitano.

Le journal Sport a rapporté les propos de Mourinho lors de la conférence de presse, où il a déclaré : « Je ne veux pas me comparer à l'effectif de l'Atlético Madrid. Oblak contre Courtois, Romero contre Rüdiger, je ne veux pas m'engager dans cette voie. »

Il a poursuivi : « L'effectif de l'Atlético est solide et dispose de nombreuses solutions, et Diego Simeone est un grand entraîneur, qui a des joueurs qui reflètent sa personnalité et qui possèdent l'ADN de son équipe. Il travaille avec eux depuis de longues années. Je les regarde et je pense qu'ils seront là pour jouer le titre. »

À propos de la défaite de la saison dernière, il a commenté : « Je ne suis pas pessimiste. Je ne veux pas envisager les choses ni du côté positif ni du côté négatif. En tant que journaliste, vous posez la question pour le meilleur et pour le pire. Et moi, je ne réponds que pour le côté positif. »

Il a ajouté : « L'évaluation que je me donne, c'est que j'ai donné le maximum de ce que j'avais. Je ne peux pas offrir davantage. Cela ne signifie pas que je ne dois pas continuer à donner le maximum de ce que j'ai à tous les niveaux. Dans mon cas, il ne s'agit pas toujours d'entraîner et de disputer des matches. C'est bien plus large : construire un club, et pas seulement entraîner ou choisir qui va jouer. »

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