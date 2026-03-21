Mourinho fond en larmes en souvenir de Silvino Louro : un moment d'émotion avant le match du Benfica, en hommage à l'ancien entraîneur des gardiens de l'Inter

S'adressant aux médias portugais après le match, Mou a déclaré :

« Ma femme m'a dit hier qu'il était difficile de croire qu'il était parti, et c'est toujours le cas. Il est parti, mais les souvenirs restent. C'est encore le moment de le pleurer, mais j'espère qu'il restera encore de nombreuses années pour moi et beaucoup de ses amis de Setúbal pour rire et pleurer encore. Nous avons passé 18 ans ensemble, cela représente beaucoup de souvenirs. Vivre avec lui, c'était rire beaucoup, c'était l'une de ces personnes dont on tombait facilement amoureux. Il était chez nous avec ma femme, ma fille, mon fils, mais maintenant, il s'agit de se tourner vers ceux qui restent. Ses enfants font partie de nos vies, ils ont grandi avec nous et nous devons essayer de leur donner de la force en ce moment. Avant le match, après avoir été dans l’impossibilité d’assister à ses funérailles, le voir à l’écran a été très dur, mais je me souviendrai toujours de ses paroles : avant chaque match, il me disait toujours « Mon frère, aujourd’hui, tout ira bien ».





Quelques heures après l’annonce du décès de Silvino, Mourinho avait publié ce message sur ses réseaux sociaux : « Aujourd’hui, je pleure, mais je parviendrai à rire, à rire beaucoup, à parler de toi, à me souvenir de chaque instant. Dans la famille Mourinho, tu es aimé et tu continueras à vivre. Je continuerai à t’entendre avant chaque match : « mon frère, tout ira bien ». Repose en paix, petit frère. »





Comme indiqué, Silvino Louro a été un gardien de but de haut niveau dans le football portugais. Il avait débuté sa carrière à Vitoria Setubal en 1977, puis était passé par Vitoria Guimaraes avant d’arriver à Benfica. Il avait pris sa retraite à plus de 40 ans, en 2000, après avoir également joué à Porto et à Salgueiros. Il a disputé 408 matchs en première division portugaise et a défendu les couleurs de l'équipe nationale à 23 reprises.