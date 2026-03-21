Un moment très émouvant pour José Mourinho quelques instants avant le coup d'envoi du match Benfica-Vitoria Guimaraes. L'entraîneur des Aigles n'a pas pu retenir ses larmes pendant la minute de silence dédiée à Silvino Louro, ancien gardien de but portugais et collaborateur de longue date de Mou tout au long de sa carrière.
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Mourinho fond en larmes en souvenir de Silvino Louro : un moment d'émotion avant le match du Benfica, en hommage à l'ancien entraîneur des gardiens de l'Inter
Tout le stade Da Luz a observé une minute de silence en mémoire du regretté Silvino Louro, ancien joueur décédé à l'âge de 67 ans des suites d'une longue maladie. Gardien de but de haut niveau au Portugal et plusieurs sélections en équipe nationale à son actif, Silvino a été, après avoir raccroché les crampons, pendant près de deux décennies l'entraîneur des gardiens des équipes de Mourinho. Il était aux côtés du Special One à Porto et l'a ensuite suivi dans ses aventures avec Chelsea, l'Inter, le Real Madrid et Manchester United.
Il était inévitable que, dans un moment aussi douloureux, Mourinho finisse par fondre en larmes pour son ami, avant même d’être son collègue. Dans les vidéos qui immortalisent ce moment, on voit l’entraîneur ému, les yeux rougis, tourner son regard vers l’écran géant où était apparue une photo de Silvino. Mou a assisté à l’hommage rendu à l’ancien gardien, puis, de retour sur le banc, il a tenté d’essuyer les larmes qui coulaient sur son visage et de se ressaisir pour suivre le match.
S'adressant aux médias portugais après le match, Mou a déclaré :
« Ma femme m'a dit hier qu'il était difficile de croire qu'il était parti, et c'est toujours le cas. Il est parti, mais les souvenirs restent. C'est encore le moment de le pleurer, mais j'espère qu'il restera encore de nombreuses années pour moi et beaucoup de ses amis de Setúbal pour rire et pleurer encore. Nous avons passé 18 ans ensemble, cela représente beaucoup de souvenirs. Vivre avec lui, c'était rire beaucoup, c'était l'une de ces personnes dont on tombait facilement amoureux. Il était chez nous avec ma femme, ma fille, mon fils, mais maintenant, il s'agit de se tourner vers ceux qui restent. Ses enfants font partie de nos vies, ils ont grandi avec nous et nous devons essayer de leur donner de la force en ce moment. Avant le match, après avoir été dans l’impossibilité d’assister à ses funérailles, le voir à l’écran a été très dur, mais je me souviendrai toujours de ses paroles : avant chaque match, il me disait toujours « Mon frère, aujourd’hui, tout ira bien ».
Quelques heures après l’annonce du décès de Silvino, Mourinho avait publié ce message sur ses réseaux sociaux : « Aujourd’hui, je pleure, mais je parviendrai à rire, à rire beaucoup, à parler de toi, à me souvenir de chaque instant. Dans la famille Mourinho, tu es aimé et tu continueras à vivre. Je continuerai à t’entendre avant chaque match : « mon frère, tout ira bien ». Repose en paix, petit frère. »
Comme indiqué, Silvino Louro a été un gardien de but de haut niveau dans le football portugais. Il avait débuté sa carrière à Vitoria Setubal en 1977, puis était passé par Vitoria Guimaraes avant d’arriver à Benfica. Il avait pris sa retraite à plus de 40 ans, en 2000, après avoir également joué à Porto et à Salgueiros. Il a disputé 408 matchs en première division portugaise et a défendu les couleurs de l'équipe nationale à 23 reprises.