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Mustapha Hadji Interview With KoooraKooora.com
Loai Mohamed
Traduit par

Mostafa Hadji dans un entretien avec Koooora (1/2) : le Sénégal champion d'Afrique dans ce cas, et une différence fondamentale entre Ouahbi et Regragui

M. Hadji
Sénégal vs Maroc
Sénégal
Maroc
Africa Cup of Nations
Espagne
L. Yamal
M. Ouahbi
W. Regragui
I. Saibari
S. Rahimi
Maroc
Sénégal
Espagne

Le Maroc n'a pas volé la Coupe d'Afrique : la loi est claire

Ne pas reconnaître la décision du « TAS » nuirait à l'image du continent africain aux yeux du monde

La finale du Mondial 2030 doit se tenir au Maroc : assez de racisme

Le Maroc est capable de faire tomber le Brésil et l'Argentine, et la charnière centrale est notre point faible

Ouahbi est influencé par le style de Barcelone, et 40 millions de Marocains encouragent Yamal

Mustapha Hadji n'a pas été un simple joueur ayant porté le maillot de la sélection marocaine, mais l'une des figures les plus marquantes qui ont porté les ambitions du Maroc sur les terrains internationaux, en laissant leur empreinte dans la mémoire du football africain.

Lauréat du prix de meilleur joueur africain en 1998 et l'un des visages majeurs du Maroc lors du Mondial en France, il a disputé 58 rencontres internationales entre 1994 et 2002, au cours desquelles il a inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives, offrant le modèle du joueur marocain capable de briller au plus haut niveau de la compétition européenne.

Après une carrière professionnelle qui l'a vu évoluer dans plusieurs clubs européens, dont les plus notables sont Aston Villa et le Deportivo La Corogne, Hadji est revenu vers la sélection marocaine par la porte du travail technique, occupant un poste au sein du staff adjoint entre 2014 et 2022, vivant de près le parcours d'évolution du Maroc jusqu'à l'exploit de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Dans la première partie de son long entretien avec « Kooora », Hadji ouvre des dossiers épineux qui occupent le devant de la scène footballistique marocaine et africaine, évoquant le litige juridique entre le Maroc et le Sénégal au sujet de la finale de la Coupe d'Afrique des nations, sa position sur la polémique autour de l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030, ainsi que son avis sur la concurrence avec l'Espagne et sur la question du racisme.

L'ancienne star du Maroc livre également une lecture technique de la sélection actuelle, compare les générations de 2022 et de 2026, et évalue le travail de Walid Regragui et de Mohamed Ouahbi, en identifiant les sélections qu'il estime capables d'arrêter le Maroc, et en pointant les principaux points forts et points faibles de l'effectif.

L'entretien s'étend au dossier de Lamine Yamal et de son choix de représenter la sélection espagnole plutôt que le Maroc, puisque Hadji révèle comment les Marocains considèrent la star du Barça malgré son choix international, avant de parler des options de l'attaque marocaine, de dévoiler le nom qu'il privilégie pour mener la ligne offensive, et de donner son avis sur le rôle de Soufiane Rahimi et sur son potentiel avec la sélection.

Place à la première partie de l'entretien :

  • Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tenu une audience en présence des représentants du Maroc et du Sénégal, et a confirmé que la décision finale sera annoncée en novembre. Quelles sont tes prévisions pour le verdict ?

    Le football est régi par des règles, et la règle stipule que si les joueurs quittent le terrain, il y a une sanction. Les règles sont claires à la FIFA et à la CAF, et d'une manière générale, j'espère que cette crise ne se reproduira plus, pour l'avenir du football africain.

  • Mais le verdict peut-il tourner en faveur du Maroc ?

    Si Dieu le veut, le Maroc n'a commis aucune faute, tandis que les joueurs du Sénégal ont quitté le terrain, et par conséquent la loi dit que le Maroc est en droit de récupérer le titre de la Coupe d'Afrique.

    Si c'étaient les joueurs du Maroc qui avaient quitté le terrain, le Sénégal aurait alors mérité d'être sacré champion de la Coupe d'Afrique, avant même d'inscrire le but de la victoire du match.

  • Morocco Senegal AFCON 2025AFP

    Le Maroc affirme que la sortie des joueurs du Sénégal du terrain équivaut à un retrait, et que les règlements doivent donc s'appliquer. En face, le Sénégal soutient que l'arbitre a mené le match à son terme et a validé le résultat final. Selon vous, qu'est-ce qui doit prévaloir : l'application littérale du règlement, ou l'autorité de l'arbitre et ce qui s'est passé sur le terrain ?

    J'estime que l'arbitre a commis une grave erreur lorsqu'il a décidé de poursuivre le match après la sortie des joueurs du Sénégal, et le plus étrange est que l'arbitre assistant vidéo ainsi que les responsables de la Confédération africaine de football ont laissé l'arbitre prendre la décision seul, sans intervenir.

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  • On dit en coulisses que le président de la commission des arbitres de la CAF a fait pression sur l'arbitre pour qu'il poursuive le match.

    J'espère qu'une telle erreur ne se reproduira pas à l'avenir, et que les responsables de la CAF prendront les bonnes décisions dans ce genre de situations.

  • La question qui s'impose désormais : et si la décision tournait en faveur du Sénégal, pensez-vous que l'opinion publique marocaine accepterait le verdict, ou y aura-t-il des contestations et des demandes de recours ?

    J'espère que la décision finale s'appliquera à tout le monde, quelle qu'elle soit, mais si Dieu le veut, le verdict sera en faveur du Maroc.

    Nous parlons ici des règles du football. Nous n'avons pas volé la coupe indûment, nous l'avons remportée dans les règles, conformément aux faits qui se sont déroulés sur le terrain.

    J'estime qu'il est difficile d'aller plus loin dans cette affaire, d'autant plus que cela nuirait à l'avenir du jeu en Afrique. Je veux que le monde sache qu'il existe des règles qui régissent le football africain.

  • Reconnaîtrais-tu toi-même le Sénégal comme champion d'Afrique si l'arbitrage avait tourné en sa faveur ?

    Les Sénégalais connaissent le règlement et savent très bien ce qui s'est passé. Il est vrai qu'ils ont remporté le match sur le terrain, mais ils sont conscients que l'arbitre a pris sa décision afin de permettre l'achèvement de la rencontre sans plus de problèmes. Cependant, les règlements de la CAF et de la FIFA stipulent qu'en cas de sortie des joueurs du terrain pendant plus de 10 ou 15 minutes, une sanction doit être prise. Ces joueurs auraient dû recevoir des cartons jaunes.

  • Nous passons à un autre dossier polémique, concernant le stade qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2030. Les médias espagnols mènent une campagne appuyée pour accueillir le match, et le Portugais José Mourinho affirme que « la finale du Mondial doit se dérouler dans un stade mythique comme Santiago Bernabéu ». Quel est ton avis ?

    Bien sûr que je souhaite voir la finale se disputer au Maroc, à Casablanca ou à Rabat, d'autant plus que nous disposons des moyens qui nous qualifient pour cela. Je désire également voir une finale de Coupe du monde se tenir en Afrique une deuxième fois, après la première qui avait eu lieu en Afrique du Sud en 2010. Je pense que le moment est venu de hisser le drapeau africain.

  • Que dites-vous aux médias espagnols qui réclament l'organisation d'un match important comme la finale du Mondial, alors qu'une polémique autour du racisme fait rage là-bas ?

    Oui, honnêtement, je constate qu'il y a du racisme, et ils font également preuve de racisme lorsqu'ils réclament que le match soit éloigné de l'Afrique, alors qu'il s'est tenu à plusieurs reprises en Europe et aux États-Unis.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En parlant de l'Espagne, il y a eu un bras de fer hispano-marocain d'un autre genre autour de Lamine Yamal. Que lui dites-vous après qu'il a préféré représenter l'Espagne plutôt que le Maroc ?

    Même si Yamal représente aujourd'hui l'Espagne, nous, les Marocains, l'aimons et le soutenons, et nous considérons que son sang est marocain. Il était jeune lorsqu'il a pris cette décision et qu'il jouait au Barça, le plus grand club du monde. Il a subi des pressions, et il lui était difficile de refuser une chance de jouer avec la sélection espagnole première à un si jeune âge.

  • Mais la présence de Yamal avec le Maroc aurait fait une énorme différence.

    Oui, mais il était difficile de choisir le Maroc à ce moment-là. Nous aurions aimé le voir avec la sélection marocaine, mais Dieu merci de toute façon, et aujourd'hui 40 millions de Marocains le soutiennent avec l'Espagne.

  • Au-delà de la finale, le Maroc est-il capable d'offrir une édition de la Coupe du monde surpassant celle de 2022 au Qatar, que certains classent parmi les meilleures de l'histoire ?

    Oui, les responsables du football marocain travaillent depuis 2012 sur plusieurs fronts afin de développer ce sport, et aujourd'hui nous disposons de tous les atouts, à tel point que les joueurs binationaux évoluant dans les championnats européens demandent à jouer pour le Maroc.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le Maroc a réalisé deux exploits lors des deux dernières Coupes du monde, mais l'équipe actuelle est-elle réellement plus forte que la génération 2022, ou bien les résultats ont-ils relevé le niveau des attentes au-delà de la véritable valeur de l'équipe ?

    Personne ne s'attendait au niveau affiché par la sélection marocaine lors de la Coupe du monde 2022, mais la situation était différente en 2026, puisque le monde entier avait conscience de la force du Maroc. La tâche était donc plus ardue : il est très difficile de jouer contre des sélections qui connaissent vos points forts techniques.

    La sélection marocaine comptait de jeunes joueurs lors du Mondial 2026, capables de porter le flambeau jusqu'au Mondial 2030, à leur tête Ayoub Bouaddi, qui a rejoint la sélection à l'âge de 18 ans, en plus de joueurs expérimentés comme Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui et Brahim Díaz, qui aideront ces jeunes.

  • Mais selon vous, laquelle des deux générations est la plus forte : celle de 2022 sous la direction de Regragui ou celle de 2026 avec Wahbi ?

    On ne peut pas dire qu'une génération soit plus forte que l'autre, mais en 2022 les sélections ne nous respectaient pas sur le plan footballistique, alors qu'en 2026 le respect était grand. Les sélections ne voulaient pas nous affronter, car nous avions une équipe dotée de puissance aussi bien sur le plan défensif qu'offensif et qui ne laissait aucun espace.

    Si l'on compare les générations de 2022 et de 2026 sur le plan technique, on constatera que Wahbi, un entraîneur tactique de très haut niveau, changeait la manière de jouer de l'équipe trois fois au cours d'un même match en 2026.

    Tandis que Regragui, que nous remercions pour tout ce qu'il a apporté au football marocain, a joué avec un seul style depuis le premier match en 2022 et jusqu'à la fin. Les joueurs savaient que, dès la récupération du ballon, nous allions miser sur les contre-attaques.

  • Le Maroc est classé septième au niveau mondial, les écarts se sont réduits avec les grandes sélections, et tout le monde le prend très au sérieux. Mais cite-moi trois sélections capables de battre les Lions à l'heure actuelle.

    L'équipe de France est très difficile à affronter, l'Espagne aussi, même si nous l'avons battue en 2022, et la troisième sélection est l'Angleterre.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cela signifie-t-il que l'équipe du Maroc peut battre des sélections comme le Brésil et l'Argentine ?

    Le Brésil ne possède plus cette équipe qu'il avait à la fin des années 1990 et au début du siècle actuel, il ne possède plus Ronaldinho, Ronaldo et Rivaldo. J'estime que ce n'est pas une équipe effrayante à l'heure actuelle, c'est devenu une équipe ordinaire que le Maroc peut dominer.

    Quant à l'Argentine, elle a perdu 90 % de sa force après la retraite de Lionel Messi, qui faisait tout, des buts aux passes décisives. Je ne pense pas que les autres joueurs aient un niveau remarquable, et par conséquent le Maroc est également capable de la battre.

  • À votre avis, quel est le plus grand point faible du Maroc actuellement, celui qu'un adversaire solide pourrait exploiter dans un match à élimination directe par exemple ?

    La charnière centrale, d'autant que nous n'avons que le duo Issa Diop et Nayef Aguerd à ce poste, et les remplaçants ne sont pas du même niveau. Il faut une abondance de bons joueurs à ce poste, comme c'est le cas au milieu de terrain et en attaque. J'espère que nous aurons 6 défenseurs de haut niveau à l'avenir.

  • Le Maroc regrette-t-il Romain Saïss après sa retraite internationale ?

    Oui, parce que c'était un joueur d'un très haut niveau, et un leader sur le terrain, et maintenant nous avons Diop et Akrad.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vous avez dit que la sélection marocaine dispose d'une abondance de joueurs au milieu et en attaque, mais estimez-vous qu'il existe une crise au poste d'avant-centre de métier après la baisse de niveau d'En-Nesyri et d'El Kaabi, surtout que Regragui s'est appuyé sur Sebari comme faux numéro neuf lors de la Coupe du monde ?

    Nous disposons d'options offensives jeunes qui ont brillé lors de la Coupe du monde des jeunes, parmi lesquelles Yasser Zabiri, qui évolue en Liga, et je ne pense pas qu'il y ait de crise à ce poste au sein de la sélection marocaine.

    Il est vrai que Sahibari a mené l'attaque lors de la Coupe du monde bien qu'il ne soit pas un avant-centre classique, mais Mohamed Ouahbi peut utiliser ses joueurs de plusieurs manières. Influencé par le style du Barça, il peut s'appuyer sur un faux numéro 9, comme l'a fait Pep Guardiola par le passé et comme le fait Hansi Flick aujourd'hui. De plus, Sahibari peut évoluer à plusieurs postes dans la ligne d'attaque, qu'il s'agisse de l'avant-centre numéro 9, du meneur de jeu numéro 10 ou sur les ailes.

  • Mais si je te demandais de proposer un seul nom pour évoluer comme avant-centre au sein de la sélection marocaine, qui serait-ce ?

    Ismaël Saibari, parce qu'il est capable de faire la différence à tout moment.

  • Pourquoi n'as-tu pas évoqué Soufiane Rahimi alors qu'il brille continuellement avec Al Aïn aux Émirats, et pourquoi se contente-t-il la plupart du temps d'un rôle de remplaçant avec la sélection du Maroc ?

    Rahimi est un joueur « joker », je l'apprécie beaucoup, il se bat et joue avec son cœur, et il donne 200 % de ses capacités même s'il ne joue que deux minutes.

  • Et malgré cela, elle ne l'a pas choisi pour mener l'attaque de la sélection marocaine au détriment de Sebbari.

    Il est très difficile, selon moi, qu'il soit titulaire au détriment de Seybari.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    Pensez-vous que le départ de Regragui du Maroc quelques mois avant la Coupe du monde 2026 était une décision judicieuse, ou bien la stabilité qui a permis l'exploit de 2022 méritait-elle une nouvelle chance ?

    Regragui est allé loin, il a changé l'image de la sélection du Maroc aux yeux du monde, tout comme il a changé la mentalité marocaine, et il a permis aux Marocains de rêver de remporter la Coupe du monde, ce qui n'est pas chose aisée. Je ne parle pas ici d'aspects tactiques : avant le Mondial 2022, le rêve le plus fou de tout Marocain était de franchir le premier tour, mais après le tournoi, tout le monde évoque désormais l'ambition de décrocher le titre. Même les joueurs venus d'Europe souhaitent maintenant rejoindre le Maroc afin de réaliser ce rêve.

  • Mais de ton point de vue, pourquoi est-il parti à ce moment-là ?

    Regragui est le meilleur sélectionneur qui ait dirigé l'équipe nationale marocaine, mais après avoir passé près de 4 ans avec la sélection et subi de nombreuses pressions, il a décidé de se reposer un peu et de prendre du recul. Cela a compliqué la tâche de Ouahbi, dans la mesure où il a pris ses fonctions à un moment délicat, quelques mois seulement avant le Mondial 2026, alors que tout le monde attend une répétition de l'exploit de 2022. Il était également difficile pour les supporters de lui accorder leur confiance.

    J'espère que Regragui reviendra entraîner l'équipe nationale marocaine à l'avenir.