Le Maroc n'a pas volé la Coupe d'Afrique : la loi est claire

Ne pas reconnaître la décision du « TAS » nuirait à l'image du continent africain aux yeux du monde

La finale du Mondial 2030 doit se tenir au Maroc : assez de racisme

Le Maroc est capable de faire tomber le Brésil et l'Argentine, et la charnière centrale est notre point faible

Ouahbi est influencé par le style de Barcelone, et 40 millions de Marocains encouragent Yamal

Mustapha Hadji n'a pas été un simple joueur ayant porté le maillot de la sélection marocaine, mais l'une des figures les plus marquantes qui ont porté les ambitions du Maroc sur les terrains internationaux, en laissant leur empreinte dans la mémoire du football africain.

Lauréat du prix de meilleur joueur africain en 1998 et l'un des visages majeurs du Maroc lors du Mondial en France, il a disputé 58 rencontres internationales entre 1994 et 2002, au cours desquelles il a inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives, offrant le modèle du joueur marocain capable de briller au plus haut niveau de la compétition européenne.

Après une carrière professionnelle qui l'a vu évoluer dans plusieurs clubs européens, dont les plus notables sont Aston Villa et le Deportivo La Corogne, Hadji est revenu vers la sélection marocaine par la porte du travail technique, occupant un poste au sein du staff adjoint entre 2014 et 2022, vivant de près le parcours d'évolution du Maroc jusqu'à l'exploit de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Dans la première partie de son long entretien avec « Kooora », Hadji ouvre des dossiers épineux qui occupent le devant de la scène footballistique marocaine et africaine, évoquant le litige juridique entre le Maroc et le Sénégal au sujet de la finale de la Coupe d'Afrique des nations, sa position sur la polémique autour de l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030, ainsi que son avis sur la concurrence avec l'Espagne et sur la question du racisme.

L'ancienne star du Maroc livre également une lecture technique de la sélection actuelle, compare les générations de 2022 et de 2026, et évalue le travail de Walid Regragui et de Mohamed Ouahbi, en identifiant les sélections qu'il estime capables d'arrêter le Maroc, et en pointant les principaux points forts et points faibles de l'effectif.

L'entretien s'étend au dossier de Lamine Yamal et de son choix de représenter la sélection espagnole plutôt que le Maroc, puisque Hadji révèle comment les Marocains considèrent la star du Barça malgré son choix international, avant de parler des options de l'attaque marocaine, de dévoiler le nom qu'il privilégie pour mener la ligne offensive, et de donner son avis sur le rôle de Soufiane Rahimi et sur son potentiel avec la sélection.

Place à la première partie de l'entretien :