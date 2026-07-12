Morgan Rogers qualifie de « ridicule » le débat autour de Jude Bellingham, alors que la lutte pour le poste de meneur de jeu de l’Angleterre est largement dominée par la star de la Coupe du monde, auteur de six buts

Bellingham a confirmé sa forme éclatante en Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de la victoire 2-1 de l’Angleterre contre la Norvège en quart de finale, égalant ainsi un record vieux de 40 ans détenu par Diego Maradona. En signant un doublé pour la deuxième fois consécutive en phase à élimination directe, l’icône du Real Madrid a reproduit l’exploit réalisé par la légende argentine lors du tournoi de 1986 au Mexique.

Le milieu de terrain de 23 ans a été le moteur du renversement des Three Lions face à une sélection norvégienne emmenée par Erling Haaland. Au cours d’une prestation alliant une finition impitoyable à une domination au milieu de terrain, Bellingham a réussi sept dribbles et provoqué de nombreuses fautes, s’imposant comme une force imparable qui a permis à l’Angleterre de se qualifier pour les demi-finales.



