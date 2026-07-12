AFP
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Morgan Rogers qualifie de « ridicule » le débat autour de Jude Bellingham, alors que la lutte pour le poste de meneur de jeu de l’Angleterre est largement dominée par la star de la Coupe du monde, auteur de six buts
Bellingham égale le record de Maradona lors de la victoire en Norvège
Bellingham a confirmé sa forme éclatante en Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de la victoire 2-1 de l’Angleterre contre la Norvège en quart de finale, égalant ainsi un record vieux de 40 ans détenu par Diego Maradona. En signant un doublé pour la deuxième fois consécutive en phase à élimination directe, l’icône du Real Madrid a reproduit l’exploit réalisé par la légende argentine lors du tournoi de 1986 au Mexique.
Le milieu de terrain de 23 ans a été le moteur du renversement des Three Lions face à une sélection norvégienne emmenée par Erling Haaland. Au cours d’une prestation alliant une finition impitoyable à une domination au milieu de terrain, Bellingham a réussi sept dribbles et provoqué de nombreuses fautes, s’imposant comme une force imparable qui a permis à l’Angleterre de se qualifier pour les demi-finales.
- Getty Images Sport
Rogers tacle le débat « ridicule » sur sa place de titulaire
Figure de proue de l’équipe d’Angleterre avec six buts au compteur, Bellingham a malgré tout été sous le feu des projecteurs à l’approche de la compétition. Certains médias avaient même suggéré que Rogers devrait le remplacer au poste de numéro 10, une hypothèse que le joueur d’Aston Villa a lui-même balayée d’un revers.
Interrogé par FOX Sports après la victoire contre la Norvège, Rogers a balayé d’un revers cette hypothèse : « Meilleur joueur du tournoi, peut-être ? Euh… incroyable. Je trouve ridicule que certaines personnes aient pu penser qu’il n’allait pas jouer dans ce tournoi ou qu’il n’allait pas y participer », a-t-il lancé, visiblement agacé par les discussions d’avant-compétition.
Le véritable joueur d’équipe
Si les gros titres ne retiennent que ses exploits offensifs, Rogers tient à souligner l’implication défensive et l’incroyable intensité physique de Bellingham au service du collectif.
« Il a maintes fois démontré sur la scène internationale l’étendue de son talent. Il a travaillé dur, il est resté fidèle à notre club et il en récolte aujourd’hui les fruits. Il se donne à fond pour l’équipe, et pas seulement en marquant des buts : à la fin de chaque match, il est complètement épuisé parce qu’il se donne à fond, et c’est pour cela qu’il est récompensé. Quel joueur, et quelle personne ! Oui, nous l’aimons tous », conclut Rogers.
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Et maintenant ?
L’Angleterre se tourne désormais vers les demi-finales, Bellingham s’étant imposé comme le pilier incontesté de l’équipe. Pour Rogers et le reste du groupe, le débat sur l’identité du meneur de jeu a été tranché de manière catégorique sur le terrain, ne laissant plus aucune échappatoire aux critiques « ridicules ».
Le milieu de terrain espère maintenir son excellent niveau de jeu lorsque l’Angleterre affrontera l’Argentine mercredi pour une place en finale de la Coupe du monde.
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