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Morgan Rogers plaisante sur l’absence de Cole Palmer avec l’Angleterre, mais défend son coéquipier à Chelsea face aux critiques de Thomas Tuchel
Tuchel exprime sa frustration face à l’absence de Palmer
Tuchel n’a pas caché sa déception concernant la décision de Palmer de faire l’impasse sur le dernier rassemblement de l’Angleterre, qui comprend un match amical de prestige contre l’Espagne et des rencontres cruciales de Ligue des nations. La star de Chelsea a choisi une période de rééducation personnelle dans les Caraïbes au lieu de rejoindre le complexe d’entraînement de Tottenham, invoquant la nécessité de « gérer sa charge » après une campagne précédente perturbée par des blessures. Le sélectionneur de l’Angleterre a laissé entendre que le joueur manque trop d’occasions de s’intégrer au groupe sous sa nouvelle direction.
L’entraîneur allemand met en avant une tension croissante entre les besoins des clubs et les exigences internationales, surtout alors que d’autres grands noms comme Declan Rice et Marcus Rashford se sont eux aussi retirés de la sélection actuelle en invoquant de légers soucis physiques.
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Rogers soutient son coéquipier malgré une pique bon enfant
Alors que Tuchel critiquait cette absence d’un point de vue d’entraîneur, Rogers s’est empressé de protéger son ami de longue date. Rogers, qui partageait une chambre avec Palmer à l’époque des équipes de jeunes de l’Angleterre, a reconnu la déception de ne pas avoir le meneur de jeu à disposition, mais a insisté sur le fait que le bien-être des joueurs devait passer avant tout. Le joueur de 24 ans a expliqué que les exigences du football moderne imposent une autorégulation minutieuse afin d’éviter des dommages à long terme, en particulier après l’intensité à laquelle Palmer a été confronté l’an dernier lors de sa saison de révélation à Londres.
« Malheureusement, il n’a pas pu être là, mais je pense qu’il doit se concentrer sur son corps après ce qu’il a traversé l’an dernier. Il doit être dans un bon état physique et, évidemment, en tant que joueurs, c’est ce qui passe avant tout. On veut être dans la meilleure condition physique possible. » Rogers a déclaré aux journalistes. Cependant, l’ancien joueur d’Aston Villa n’a pas pu résister à une plaisanterie sur le fait d’être séparé de son proche complice pendant quelques jours, souriant en lançant : « Non, ça me va bien d’avoir un peu de répit loin de lui, pour être honnête. Être avec lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça peut être assez difficile, donc cette pause fait plutôt du bien. Mais bien sûr, j’adore jouer avec Cole. J’adore être avec lui. »
Des bénéfices à long terme pour le club et le pays
Le duo a été déterminant pour Chelsea cette saison, avec un total cumulé de sept buts et six passes décisives, alors qu’il s’épanouit dans le dispositif tactique de Xabi Alonso. Rogers estime que laisser à Palmer le temps de récupérer maintenant portera ses fruits pour Chelsea comme pour l’Angleterre à l’avenir. Il a souligné qu’un Palmer en pleine forme est essentiel à la réussite de la sélection nationale, même si cela signifie faire l’impasse sur des échéances immédiates afin de lui permettre d’évoluer à son meilleur niveau dans le sprint final de la saison et lors des futurs grands tournois.
En évoquant la nécessité de cette pause, Rogers a ajouté : « Je suis déçu qu’il ne soit pas ici, évidemment, d’un point de vue égoïste. Mais je sais que cela lui fera le plus grand bien pour la suite, afin que nous puissions avoir la meilleure version de lui tout au long de la saison et sous le maillot de l’Angleterre à l’avenir. Je pense qu’en tant que nation, on veut voir Cole Palmer et des joueurs comme lui sous le maillot de l’Angleterre, mais ce n’est pas toujours possible avec les matches et ce qui nous attend. Il faut savoir se gérer, surtout après ce qu’il a traversé l’an dernier, il ne veut pas revivre cela. Il a donc pris une décision pour lui-même afin de prendre soin de son corps. »
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L’Angleterre en quête de rédemption après la désillusion de la Coupe du monde
En l’absence de Palmer, Rogers devrait endosser un rôle plus important alors que l’Angleterre tente d’égaler la maîtrise technique de l’Espagne, championne du monde. Le groupe gère encore les retombées émotionnelles de son élimination de la Coupe du monde contre l’Argentine, un match après lequel des questions ont été soulevées sur sa capacité à garder le contrôle sous pression.
« Nous avons eu cette conversation en interne et c’est quelque chose dont nous allons clairement tirer des leçons. Beaucoup de joueurs ont découvert cet environnement pour la première fois. On ne sait pas comment on va s’en sortir ni comment on va réagir. Maintenant que nous l’avons vécu, aussi déchirant que cela ait été, j’espère que cette expérience me sera très utile, à moi comme au groupe, pour la suite, afin que dans ces situations nous puissions nous rappeler ce que nous avons ressenti au coup de sifflet dans ce match, et ce qu’ont été les trente dernières minutes », a souligné Rogers.
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