Le duo a été déterminant pour Chelsea cette saison, avec un total cumulé de sept buts et six passes décisives, alors qu’il s’épanouit dans le dispositif tactique de Xabi Alonso. Rogers estime que laisser à Palmer le temps de récupérer maintenant portera ses fruits pour Chelsea comme pour l’Angleterre à l’avenir. Il a souligné qu’un Palmer en pleine forme est essentiel à la réussite de la sélection nationale, même si cela signifie faire l’impasse sur des échéances immédiates afin de lui permettre d’évoluer à son meilleur niveau dans le sprint final de la saison et lors des futurs grands tournois.

En évoquant la nécessité de cette pause, Rogers a ajouté : « Je suis déçu qu’il ne soit pas ici, évidemment, d’un point de vue égoïste. Mais je sais que cela lui fera le plus grand bien pour la suite, afin que nous puissions avoir la meilleure version de lui tout au long de la saison et sous le maillot de l’Angleterre à l’avenir. Je pense qu’en tant que nation, on veut voir Cole Palmer et des joueurs comme lui sous le maillot de l’Angleterre, mais ce n’est pas toujours possible avec les matches et ce qui nous attend. Il faut savoir se gérer, surtout après ce qu’il a traversé l’an dernier, il ne veut pas revivre cela. Il a donc pris une décision pour lui-même afin de prendre soin de son corps. »