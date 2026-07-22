Courtisé par plusieurs cadors de la Premier League, l’international anglais n’a pas pu résister à l’appel du club londonien ni à la perspective de travailler sous les ordres d’Alonso. Lors de sa première interview depuis son arrivée, Rogers a souligné la parfaite adéquation de ses idées de jeu avec celles de son nouvel entraîneur.

« J'ai eu quelques discussions avec lui et je pense qu'il est important pour moi de comprendre quel genre d'entraîneur il est, comment il fonctionne et quelle est sa philosophie de jeu », a expliqué Rogers sur le site officiel de Chelsea. « Cela correspond tout à fait à ma vision du jeu, à la façon dont je veux jouer, et à la façon dont je veux être moi-même, être libre et m'exprimer. Le fait qu’il partage cette vision a été déterminant dans ma décision de venir ici. »