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Morgan Rogers explique comment Xabi Alonso l'a convaincu de rejoindre Chelsea : le nouveau joueur le plus cher de l'histoire du football britannique retrouve ainsi son « meilleur ami », Cole Palmer
Alonso, pièce maîtresse d'un transfert historique
Courtisé par plusieurs cadors de la Premier League, l’international anglais n’a pas pu résister à l’appel du club londonien ni à la perspective de travailler sous les ordres d’Alonso. Lors de sa première interview depuis son arrivée, Rogers a souligné la parfaite adéquation de ses idées de jeu avec celles de son nouvel entraîneur.
« J'ai eu quelques discussions avec lui et je pense qu'il est important pour moi de comprendre quel genre d'entraîneur il est, comment il fonctionne et quelle est sa philosophie de jeu », a expliqué Rogers sur le site officiel de Chelsea. « Cela correspond tout à fait à ma vision du jeu, à la façon dont je veux jouer, et à la façon dont je veux être moi-même, être libre et m'exprimer. Le fait qu’il partage cette vision a été déterminant dans ma décision de venir ici. »
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Retrouvailles avec son « meilleur ami » Palmer
Au-delà de l’intérêt tactique qu’il représente, le transfert d’Alonso permet de réunir le joueur avec Palmer. Les deux hommes entretiennent une amitié légendaire qui remonte à leur passage commun à Manchester City. Rogers a souligné que Palmer s’était montré infatigable pour conclure l’accord, suivant de près l’avancée des négociations jusqu’à leur conclusion record.
« Je connais Cole depuis mes 14 ans, d’abord dans les sélections jeunes anglaises, puis à Manchester City. Nous en parlions depuis longtemps et nous avons toujours rêvé de jouer ensemble. Nous sommes donc tous deux ravis que cela se concrétise », a expliqué Rogers. « Il n’arrête pas de m’appeler et de m’envoyer des SMS, et j’ai hâte d’y être. Je pense que c’est sans doute ce qu’il y a de plus spécial : jouer avec l’un de ses meilleurs amis et passer du temps avec lui tous les jours. C’est quelque chose qui m’enthousiasme vraiment. »
Un transfert britannique record
Les Blues ont finalisé l’arrivée de Rogers en provenance d’Aston Villa contre un chèque de 117 millions de livres sterling, un record absolu pour le club, qui dépasse les 115 millions déboursés pour Moisés Caicedo en 2023. Le milieu de terrain devient ainsi le joueur britannique le plus onéreux de l’histoire, devançant Elliot Anderson, recruté 116 millions par Manchester City cet été à Nottingham Forest. Le milieu de terrain s’est engagé pour sept ans, ce qui l’ancre à l’ouest de Londres jusqu’en 2033.
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S'appuyer sur l'élan international
Ce transfert couronne l’ascension fulgurante de Rogers, qui portait les couleurs de Middlesbrough avant de s’engager avec Aston Villa en 2024. Sa progression s’est accélérée sous la houlette d’Unai Emery, lui valant d’être convoqué par Thomas Tuchel en équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2026. Auteur d’un tournoi majeur, notamment en tant que titulaire lors de la demi-finale face à l’Argentine où il a servi une passe décisive à Anthony Gordon, il a confirmé son statut. Sa maturité internationale et ses performances régulières en Premier League ont convaincu Chelsea de faire de lui le fer de lance de son attaque pour la saison à venir.
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