Le secteur offensif de Chelsea semble trouver son rythme au moment idéal, et Rogers n’a pas tardé à souligner l’importance de Pedro dans les récents succès de l’équipe. L’attaquant brésilien a fait un retour remarqué dans le onze de départ face à Bournemouth après s’être remis d’une blessure qui l’avait privé du déplacement à Brentford. Il n’a pas tardé à se faire remarquer, inscrivant deux buts d’une grande précision en seconde période pour contribuer à la large victoire 5-1 de l’équipe d’Enzo Maresca.

Rogers, également buteur lors de cette démonstration face à Bournemouth, estime que l’ancien joueur de Brighton apporte bien plus que sa seule efficacité devant le but. L’international anglais chez les jeunes a salué le travail fourni par son partenaire d’attaque et son apport à l’ensemble du collectif. « Je pense que son envie de marquer, son envie de travailler pour l’équipe, est immense », a déclaré Rogers.