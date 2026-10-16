Getty Images Sport
Traduit par
Morgan Rogers couvre d’éloges son coéquipier à Chelsea Joao Pedro, « infatigable », tandis que l’attaque remodelée du club lance un avertissement à ses rivaux de Premier League
La faim dont Chelsea avait besoin
Le secteur offensif de Chelsea semble trouver son rythme au moment idéal, et Rogers n’a pas tardé à souligner l’importance de Pedro dans les récents succès de l’équipe. L’attaquant brésilien a fait un retour remarqué dans le onze de départ face à Bournemouth après s’être remis d’une blessure qui l’avait privé du déplacement à Brentford. Il n’a pas tardé à se faire remarquer, inscrivant deux buts d’une grande précision en seconde période pour contribuer à la large victoire 5-1 de l’équipe d’Enzo Maresca.
Rogers, également buteur lors de cette démonstration face à Bournemouth, estime que l’ancien joueur de Brighton apporte bien plus que sa seule efficacité devant le but. L’international anglais chez les jeunes a salué le travail fourni par son partenaire d’attaque et son apport à l’ensemble du collectif. « Je pense que son envie de marquer, son envie de travailler pour l’équipe, est immense », a déclaré Rogers.
- Getty Images Sport
L’impact d’un Brésilien infatigable
L’ancien milieu d’Aston Villa a souligné l’influence considérable de son coéquipier sur son propre jeu. Leur entente naturelle sur le terrain crée constamment des occasions d’attaque. À son poste, pouvoir s’appuyer sur un partenaire fiable facilite les échanges entre eux et leur permet de rester en mouvement tout au long du match.
« Pour moi en particulier, au poste où je joue, ça m’aide énormément. Il m’offre toujours une solution. Je peux toujours m’appuyer sur lui, et lui sur moi. Je pense qu’il est essentiel pour nous, et pas seulement grâce à ses buts. Il travaille aussi énormément. Il multiplie sans relâche les courses dans le couloir et participe également au travail défensif de l’équipe. Il est au sommet de son art en ce moment, et c’est une très bonne chose pour Chelsea », a expliqué Rogers.
Une efficacité redoutable dans le dernier tiers du terrain
Le doublé de Pedro contre Bournemouth porte son total à cinq buts en seulement cinq matches de Premier League cette saison. Après avoir marqué 15 fois lors de sa première saison à Londres, le joueur de 25 ans semble en passe de battre ce record personnel si sa forme actuelle se maintient. Rogers a souligné que cette efficacité devant le but n’a rien d’un hasard : elle résulte d’un travail intense à l’entraînement, à Cobham, où le Brésilien se concentre sur son placement et le bon moment pour se projeter.
« Ce n’est pas sa seule préoccupation, mais il se concentre beaucoup sur les buts et sur sa présence dans la surface. Il a travaillé à l’entraînement sur le moment où il faut arriver dans la surface et sur la finition. Il le fait à chaque match depuis que je suis ici », a expliqué Rogers.
- Getty Images Sport
Bâtir le trident offensif ultime
La complicité naissante entre Rogers, Joao Pedro et Cole Palmer est devenue l’un des moteurs du bon début de saison de Chelsea. Palmer a joué un rôle clé dans les deux buts inscrits par Jordan Henderson contre Bournemouth, et les déplacements fluides du trio offensif donnent du fil à retordre aux défenses de l’élite. Rogers a reconnu que, si les trois joueurs trouvent leurs automatismes, l’ensemble de l’effectif contribue à une menace offensive collective de plus en plus redoutable.
« Sur le plan offensif, il n’y a pas que nous trois, mais nous sommes assez redoutables dans ces situations. Tout dépend de la fréquence à laquelle nous parvenons à nous retrouver dans ces positions, et nous travaillons encore pour y parvenir plus souvent que jusqu’à présent. Mais quand nous y arrivons, nous avons confiance les uns dans les autres pour marquer et créer des occasions. C’est donc un point positif que nous retenons de ce début de saison. Il faut maintenant continuer sur cette lancée », a déclaré Rogers.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles