Morgan Rogers arrive, Martin Ødegaard part ? L’ancien milieu d’Arsenal réagit aux rumeurs de transfert qui agitent le capitaine des Gunners et le meneur de jeu d’Aston Villa

La politique de départs d’Arsenal pourrait évoluer en fonction des arrivées, les principales cibles ayant été identifiées. Le milieu d’Aston Villa, Rogers, serait en tête de liste, mais son talent, à 23 ans, est estimé à 130 millions de livres (172 millions de dollars).

Si un nouveau transfert record se concrétisait, Odegaard pourrait-il être sacrifié pour faire de la place à une acquisition de grande envergure ? Interrogé à ce sujet, Schwarz a répondu : « Je ne pense pas qu’Odegaard soit concerné, non. Mais bien sûr, il faut trouver un équilibre financier. En tant que club, il faut faire preuve de bon sens et assurer la pérennité du club.

Mais si l’on ne considère que la réussite sportive du club, je pense qu’Odegaard restera. Et bien sûr, en tant que vainqueur de titres et champion, quand on veut recruter quelqu’un, il faut payer un peu plus cher que les autres.

Il faut toujours avoir un ou deux joueurs par poste. Si le club étudie le dossier, c’est qu’il connaît ses lacunes ou, à tout le moins, les renforts capables de le rendre plus compétitif. Il faut parfois anticiper ces opportunités avant même d’en ressentir le besoin.

« C’est [Rogers] un joueur qui a fait ses preuves en Premier League et je l’apprécie beaucoup. C’est un joueur formidable et nous avons vu ce qu’il a accompli à Aston Villa. C’est un bon joueur qui pourrait être un atout précieux.

« Je ne sais pas si Arsenal doit vendre. Mais s’ils doivent équilibrer leurs finances, alors ils doivent aussi se pencher sur la question. Il faut intégrer de nouveaux joueurs dans le vestiaire pour la nouvelle saison afin de créer une nouvelle dynamique, pour que personne ne se repose sur ses lauriers par rapport à l’année dernière. Il faut toujours pousser les joueurs à mieux performer et leur faire comprendre qu’il y a de la concurrence pour chaque place et chaque poste. »