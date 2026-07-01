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Morgan Rogers arrive, Martin Ødegaard part ? L’ancien milieu d’Arsenal réagit aux rumeurs de transfert qui agitent le capitaine des Gunners et le meneur de jeu d’Aston Villa
Le champion d’Angleterre Arsenal cherche à renforcer son effectif.
En mai, Martin Ødegaard a soulevé le trophée de champion d’Angleterre, mettant fin à 22 ans d’attente pour la moitié rouge du nord de Londres. Après trois titres de vice-champion consécutifs, Arsenal a enfin dominé Manchester City, Liverpool et les autres prétendants.
Les célébrations ont été dignes d’un titre, la défaite en finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain n’ayant que légèrement tempéré l’enthousiasme ambiant. L’objectif est désormais d’ouvrir une ère de succès sous la houlette du tacticien espagnol Arteta.
Un effectif riche en stars semble bien placé pour atteindre cet objectif, mais toute équipe ambitieuse doit viser une amélioration constante. Cela implique de renforcer l’effectif à chaque mercato, avec des moyens financiers importants à disposition pour recruter des joueurs ayant déjà fait leurs preuves.
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Le capitaine du club, Odegaard, pourrait-il être transféré lors du mercato estival de 2026 ?
Bien qu’il porte le brassard, Martin Ødegaard pourrait être l’un des joueurs sacrifiés pour générer des liquidités et alléger l’effectif. Sous contrat jusqu’en 2026, le milieu norvégien de 27 ans reste en outre freiné par des pépins physiques récurrents.
Interrogé sur un possible départ du Norvégien, cinq ans et demi après son arrivée en prêt en provenance du Real Madrid, Schwarz – s’exprimant en collaboration avec Betinia – a confié à GOAL : « Je pense qu’on souhaite garder les bons joueurs dans son équipe.
« C’est particulièrement vrai pour le manager ou l’entraîneur : ils veulent disposer des meilleures options pour remporter des trophées et connaître des saisons couronnées de succès. Je pense qu’il fera partie de l’équipe et de l’effectif pendant encore un an.
« Parfois, l’argent n’est pas la seule priorité : le succès sportif prime. Si le club remporte des titres la saison prochaine, sa valeur augmentera naturellement, et il pourrait alors devenir une cible convoitée sur le marché des transferts. »
Un gros transfert de Rogers pourrait-il influer sur l’avenir d’Odegaard ?
La politique de départs d’Arsenal pourrait évoluer en fonction des arrivées, les principales cibles ayant été identifiées. Le milieu d’Aston Villa, Rogers, serait en tête de liste, mais son talent, à 23 ans, est estimé à 130 millions de livres (172 millions de dollars).
Si un nouveau transfert record se concrétisait, Odegaard pourrait-il être sacrifié pour faire de la place à une acquisition de grande envergure ? Interrogé à ce sujet, Schwarz a répondu : « Je ne pense pas qu’Odegaard soit concerné, non. Mais bien sûr, il faut trouver un équilibre financier. En tant que club, il faut faire preuve de bon sens et assurer la pérennité du club.
Mais si l’on ne considère que la réussite sportive du club, je pense qu’Odegaard restera. Et bien sûr, en tant que vainqueur de titres et champion, quand on veut recruter quelqu’un, il faut payer un peu plus cher que les autres.
Il faut toujours avoir un ou deux joueurs par poste. Si le club étudie le dossier, c’est qu’il connaît ses lacunes ou, à tout le moins, les renforts capables de le rendre plus compétitif. Il faut parfois anticiper ces opportunités avant même d’en ressentir le besoin.
« C’est [Rogers] un joueur qui a fait ses preuves en Premier League et je l’apprécie beaucoup. C’est un joueur formidable et nous avons vu ce qu’il a accompli à Aston Villa. C’est un bon joueur qui pourrait être un atout précieux.
« Je ne sais pas si Arsenal doit vendre. Mais s’ils doivent équilibrer leurs finances, alors ils doivent aussi se pencher sur la question. Il faut intégrer de nouveaux joueurs dans le vestiaire pour la nouvelle saison afin de créer une nouvelle dynamique, pour que personne ne se repose sur ses lauriers par rapport à l’année dernière. Il faut toujours pousser les joueurs à mieux performer et leur faire comprendre qu’il y a de la concurrence pour chaque place et chaque poste. »
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Calendrier des matchs d'Arsenal : le compte à rebours est lancé pour la saison 2026-2027
Arsenal va intensifier sa préparation estivale dans les prochaines semaines, en vue du Community Shield face à Manchester City le 16 août et de la réception de Coventry, fraîchement promu, pour l’ouverture de la saison 2026-2027 le 21 août.
Plusieurs Gunners sont actuellement encore mobilisés en Coupe du monde, dont Odegaard, tandis que Rogers figure dans les plans de l’Angleterre et ne pourra évoquer un éventuel transfert qu’une fois l’aventure des Three Lions terminée.