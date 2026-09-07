Trois victoires pour débuter son mandat avaient nourri l’optimisme quant à une transition sans accroc pour Alonso à Stamford Bridge, mais l’Espagnol a reçu un rappel à la réalité dimanche après-midi. Malgré une ouverture du score précoce signée Rogers, Chelsea a finalement été rejoint puis battu 2-1 par Arsenal dans le nord de Londres. Il s’agissait du premier goût de la défaite pour Alonso depuis sa prise de fonctions à Cobham, après un début parfait marqué par des victoires contre Fulham et Brighton & Hove Albion, ainsi qu’un succès en Carabao Cup face à Luton Town.

S’exprimant après le coup de sifflet final à l’Emirates, l’attaquant s’est empressé de souligner que l’équipe n’en est encore qu’à ses débuts sous la direction d’Alonso. « C’est seulement le quatrième match sous ses ordres. Nous savons que nous avons du travail à faire. Même après les trois victoires, nous savions qu’il y avait du travail à faire, donc cela ne change rien. Nous restons pleinement concentrés et nous allons de l’avant », a déclaré Rogers. « Il y a encore des choses sur lesquelles nous devons travailler. Nous en sommes encore au début, avec un nouvel entraîneur, en essayant de combiner nos idées et de nous améliorer encore et encore. Mais nous le ferons. Nous savons que nous le ferons. »