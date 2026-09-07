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Morgan Rogers affiche sa défiance après qu’Arsenal a infligé à Xabi Alonso sa première défaite en tant qu’entraîneur de Chelsea
Le début victorieux d’Alonso stoppé à l’Emirates
Trois victoires pour débuter son mandat avaient nourri l’optimisme quant à une transition sans accroc pour Alonso à Stamford Bridge, mais l’Espagnol a reçu un rappel à la réalité dimanche après-midi. Malgré une ouverture du score précoce signée Rogers, Chelsea a finalement été rejoint puis battu 2-1 par Arsenal dans le nord de Londres. Il s’agissait du premier goût de la défaite pour Alonso depuis sa prise de fonctions à Cobham, après un début parfait marqué par des victoires contre Fulham et Brighton & Hove Albion, ainsi qu’un succès en Carabao Cup face à Luton Town.
S’exprimant après le coup de sifflet final à l’Emirates, l’attaquant s’est empressé de souligner que l’équipe n’en est encore qu’à ses débuts sous la direction d’Alonso. « C’est seulement le quatrième match sous ses ordres. Nous savons que nous avons du travail à faire. Même après les trois victoires, nous savions qu’il y avait du travail à faire, donc cela ne change rien. Nous restons pleinement concentrés et nous allons de l’avant », a déclaré Rogers. « Il y a encore des choses sur lesquelles nous devons travailler. Nous en sommes encore au début, avec un nouvel entraîneur, en essayant de combiner nos idées et de nous améliorer encore et encore. Mais nous le ferons. Nous savons que nous le ferons. »
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Résilience après un affrontement hostile
Le match avait commencé parfaitement pour les visiteurs lorsque Rogers a trouvé le chemin des filets dans les deux premières minutes. Sa frappe clinique et tendue est allée se loger dans le petit filet depuis l’entrée de la surface de réparation, faisant brièvement taire le public local et donnant à Chelsea l’espoir d’un quatrième succès consécutif. Cependant, la qualité d’Arsenal a fini par faire la différence. Kai Havertz a égalisé au milieu de la première période avant que Martin Odegaard ne renverse la situation peu après la pause.
Rogers a reconnu la déception immédiate de la défaite, tout en saluant les efforts fournis par ses coéquipiers dans un environnement hostile. « Nous sommes déçus, a-t-il reconnu. Nous sommes venus ici avec l’objectif d’essayer de gagner, et nous n’y sommes pas parvenus, donc bien sûr les joueurs et les gars sont déçus. Mais la saison est longue et c’est un endroit difficile où venir. Je pense que nous avons fait bonne figure. Nous avons bien joué pendant une grande partie du match, créé des occasions et bien défendu quand il le fallait. »
S’adapter à la révolution Alonso
La vitesse avec laquelle Chelsea a adopté la philosophie d’Alonso a été l’un des sujets marquants du début de saison. Rogers estime que l’effectif a fait preuve d’un grand caractère pour assimiler aussi rapidement des idées tactiques complexes, même si leur mise en œuvre reste encore en cours. « C’était vraiment bien et vraiment positif, a poursuivi Rogers. On voit encore et encore que des entraîneurs arrivent et ont du mal au début pendant la phase d’adaptation, mais nous avons très bien réussi à assimiler les idées de l’entraîneur. »
L’attaquant a souligné que les encouragements reçus chaque jour à Cobham renforcent la conviction des joueurs qu’ils sont sur la bonne voie. Il estime que les bases sont en train d’être posées pour quelque chose de durable, quels que soient les résultats ponctuels lors de déplacements difficiles. « Bien sûr, il y a des aspects à améliorer parce que nous n’en sommes qu’aux tout débuts. Mais voir des signes positifs aussi tôt et être constamment encouragés, chaque jour à l’entraînement et en match, il n’y a qu’une seule direction pour nous : vers l’avant. »
- AFP
En vue du prochain défi
Cette défaite oblige Chelsea à réagir immédiatement lors de ses prochains rendez-vous, dont un duel de Carabao Cup contre Leeds United. L’absence de Moises Caicedo s’est fait sentir au cœur du milieu de terrain à l’Emirates, et l’état de forme de Reece James reste un point d’attention alors qu’Alonso tente de trouver son meilleur onze de départ. Les prochaines semaines constitueront un test sévère pour la détermination de Chelsea, qui cherche à prouver que la « nouveauté » du projet est une raison d’être optimiste plutôt qu’une excuse à l’échec.
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