Morgan Rogers a mis en garde contre un transfert vers le « cimetière » de Manchester United, tandis que le meneur de jeu d'Aston Villa s'est également entendu expliquer pourquoi il devrait éviter Chelsea

Aston Villa n'a aucune raison d'envisager un transfert, puisque Rogers est sous contrat jusqu'en 2031. Ces conditions permettent de maintenir son prix de vente au niveau le plus élevé possible. Selon certaines sources, il faudrait proposer une somme à neuf chiffres pour que des discussions concernant son départ puissent être envisagées.

Plusieurs équipes se demanderaient si un tel montant serait justifié pour leurs besoins respectifs, d’autant plus que le potentiel de Rogers reste largement inexploité. Il pourrait encore avoir l’occasion d’occuper le poste de numéro 10 de l’Angleterre – devant des joueurs comme Jude Bellingham – lors de la Coupe du monde 2026.

Après avoir vu sa cote monter en flèche avec les Villans, suite à son départ de Manchester City pour un passage en Championship avec Middlesbrough, Rogers s’est vu expliquer pourquoi il n’avait pas besoin d’envisager un changement de décor.

Des regards admiratifs auraient été jetés en sa direction depuis Old Trafford, mais le manque de régularité est un problème récurrent chez Manchester United depuis plusieurs saisons et tout le monde n’est pas convaincu que les Red Devils – qui occupent actuellement la troisième place du classement de la Premier League – soient de retour sur la bonne voie.