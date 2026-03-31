Getty/GOAL
Traduit par
Morgan Rogers a mis en garde contre un transfert vers le « cimetière » de Manchester United, tandis que le meneur de jeu d'Aston Villa s'est également entendu expliquer pourquoi il devrait éviter Chelsea
Un contrat à long terme et une place en équipe d'Angleterre : l'ascension de Rogers à Villa Park
Aston Villa n'a aucune raison d'envisager un transfert, puisque Rogers est sous contrat jusqu'en 2031. Ces conditions permettent de maintenir son prix de vente au niveau le plus élevé possible. Selon certaines sources, il faudrait proposer une somme à neuf chiffres pour que des discussions concernant son départ puissent être envisagées.
Plusieurs équipes se demanderaient si un tel montant serait justifié pour leurs besoins respectifs, d’autant plus que le potentiel de Rogers reste largement inexploité. Il pourrait encore avoir l’occasion d’occuper le poste de numéro 10 de l’Angleterre – devant des joueurs comme Jude Bellingham – lors de la Coupe du monde 2026.
Après avoir vu sa cote monter en flèche avec les Villans, suite à son départ de Manchester City pour un passage en Championship avec Middlesbrough, Rogers s’est vu expliquer pourquoi il n’avait pas besoin d’envisager un changement de décor.
Des regards admiratifs auraient été jetés en sa direction depuis Old Trafford, mais le manque de régularité est un problème récurrent chez Manchester United depuis plusieurs saisons et tout le monde n’est pas convaincu que les Red Devils – qui occupent actuellement la troisième place du classement de la Premier League – soient de retour sur la bonne voie.
- Getty
Les questions que Rogers posera à Aston Villa concernant les transferts
Saunders fait partie de cette catégorie. L'ancien attaquant d'Aston Villa s'est confié à PariuriX.com au sujet de rumeurs de transfert indésirables : « Morgan Rogers est un joueur de grande classe. Pour un joueur de grande taille, il se déplace très bien avec le ballon et il est à l'aise dans les espaces restreints. Il conserve toujours le ballon, se sort des situations difficiles et il est également capable de marquer des buts.
« Honnêtement, je ne pense pas que Rogers devrait partir, mais j’imagine bien la conversation quand Unai Emery l’appellera. Rogers demandera à Emery qui Aston Villa prévoit de recruter. Il dira : “Si tu veux que je reste, qui allons-nous recruter ? Est-ce qu’on fait nos courses chez Lidl ou dans un magasin de luxe ?”
« Il faut des joueurs s’ils veulent passer à l’étape suivante. Le fair-play financier leur a lié les mains, mais les propriétaires doivent recruter des joueurs s’ils veulent atteindre le niveau supérieur. Pourquoi n’ont-ils pas recruté Julian Alvarez ? Ils ont besoin de joueurs comme lui. Pourquoi ne recrutent-ils pas les meilleurs joueurs du monde ?
« Ils jouent trois fois par semaine et l’équipe s’en est exceptionnellement bien sortie, ce qui n’était pas vraiment prévu, mais ils devraient faire encore mieux. »
On conseille à Rogers d'éviter Manchester United et Chelsea
Saunders a ajouté, expliquant pourquoi Rogers devrait éviter les grands clubs qui, selon certaines rumeurs, souhaiteraient s'adjoindre ses services : « On parle de Manchester United et de Chelsea pour Rogers, mais Aston Villa est meilleur que ces deux-là. Je ne lui recommanderais pas de les rejoindre. On a vu ce qui se passe quand on arrive à Manchester United. C'est comme un cimetière.
« On dirait qu’ils vont dans la bonne direction, et ils se sont débarrassés de beaucoup de joueurs qui avaient une mauvaise attitude, mais ils ont dû toucher le fond avant d’y parvenir. Maintenant, ils peuvent recruter des joueurs qui veulent jouer quand il fait froid. »
- Getty
Manchester United s'intéresserait-il à Rogers si Fernandes venait à partir ?
Manchester United a annoncé que l'international brésilien Casemiro quitterait le club en tant qu'agent libre cet été. On se demande également si le capitaine du club, Bruno Fernandes, pourrait être attiré vers la Ligue professionnelle saoudienne par des offres lucratives en provenance du Moyen-Orient.
Si le Portugais venait à partir, des joueurs comme Rogers figureraient sans aucun doute sur la liste des recrues potentielles des Red Devils. Manchester United disposerait de moyens financiers cet été, mais il faudrait faire preuve d’un talent de négociateur hors pair pour convaincre Aston Villa de se séparer de son joueur le plus créatif – surtout si le club parvient à décrocher une qualification pour la Ligue des champions cette saison grâce à son classement en première division ou à une victoire en Ligue Europa.