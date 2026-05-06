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Morgan Gibbs-White portera un masque de protection après avoir subi une grave blessure à la tête. Nottingham Forest fait le point sur son état de forme avant le déplacement à Aston Villa pour la demi-finale de la Ligue Europa
Audition à l'aveugle pour Gibbs-White
Selon le Nottingham Post, Gibbs-White a été mesuré pour un masque de protection afin d’être prêt pour le prochain match européen décisif. Il avait saigné et reçu des points de suture après une profonde entaille au front lors de la victoire 3-1 à Chelsea lundi. L’entraîneur Vitor Pereira a confirmé que le joueur avait pris des dispositions pour protéger sa blessure, déclarant en plaisantant aux médias : « Je pense que oui, mais je ne connais pas la couleur ! Je crois qu’il est allé faire fabriquer le masque hier. » Forest a absolument besoin de son joueur vedette s’il veut conserver son avance d’un but au score cumulé.
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Décisions de dernière minute au City Ground
Pereira se dit prêt à attendre la dernière minute avant de dévoiler son onze de départ pour le voyage à Villa Park. Le technicien portugais est confronté à un véritable casse-tête pour composer son équipe, plusieurs cadres étant actuellement à l’infirmerie. Après avoir évalué la situation, Pereira s’est exprimé au sujet de Gibbs-White : « Il souffre, c’est évident. Nous verrons. Nous avons jusqu'à demain pour confirmer son aptitude. La décision finale reviendra au joueur, au staff médical et à moi-même, mais nous n'avons pas encore tenu notre dernière réunion. »
Problèmes de condition physique au sein de l'équipe
La liste des blessés s’allonge : Forest doit déjà gérer les pépins physiques de plusieurs titulaires, dont Murillo, Ola Aina, Ibrahim Sangaré et Dan Ndoye. Pereira, prudent sur leur retour, a toutefois martelé que l’identité du groupe ne doit pas changer, quel que soit le onze aligné. « Je ne doute pas de Morgan, a-t-il précisé, mais je ne peux pas encore décider tant que j’ai des incertitudes sur les joueurs blessés. J’ai déjà en tête un plan A, un plan B et un plan C. Certes, les incertitudes médicales sont nombreuses, mais nous ne devons avoir aucun doute sur notre identité, nos principes, notre résilience et notre plan de jeu. C’est non négociable. »
- AFP
En perspective de la finale
Pereira arrêtera sa composition après la dernière séance d’entraînement, mercredi, alors que l’équipe peaufine sa préparation pour défendre son avantage d’un but à zéro. Si Forest parvient à éliminer Villa, le club se qualifiera pour la finale de la Ligue Europa, où il rencontrera soit le SC Fribourg, soit Braga, l’équipe portugaise menant actuellement deux buts à un après l’aller.