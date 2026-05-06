Morgan Gibbs-White portera un masque de protection après avoir subi une grave blessure à la tête. Nottingham Forest fait le point sur son état de forme avant le déplacement à Aston Villa pour la demi-finale de la Ligue Europa

La liste des blessés s’allonge : Forest doit déjà gérer les pépins physiques de plusieurs titulaires, dont Murillo, Ola Aina, Ibrahim Sangaré et Dan Ndoye. Pereira, prudent sur leur retour, a toutefois martelé que l’identité du groupe ne doit pas changer, quel que soit le onze aligné. « Je ne doute pas de Morgan, a-t-il précisé, mais je ne peux pas encore décider tant que j’ai des incertitudes sur les joueurs blessés. J’ai déjà en tête un plan A, un plan B et un plan C. Certes, les incertitudes médicales sont nombreuses, mais nous ne devons avoir aucun doute sur notre identité, nos principes, notre résilience et notre plan de jeu. C’est non négociable. »