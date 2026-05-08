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Morgan Gibbs-White plutôt qu’Elliot Anderson ? Alors que Bruno Fernandes pourrait quitter Manchester United, le club cherche déjà son successeur et surveille de près les approches de Nottingham Forest sur le marché des transferts
Anderson, qui s’apprête à disputer la Coupe du monde, est évalué à 100 millions de livres sterling.
Après s’être imposé suite à son transfert de 2024 de Tyneside à Trentside, l’ancien joueur de Newcastle est désormais un international anglais confirmé, prêt à jouer un rôle clé chez les Three Lions lors de la Coupe du monde cet été.
Une éventuelle éclatante performance sur la plus grande scène sportive mondiale devrait encore faire grimper son prix, et l’on évoque déjà une étiquette de plus de 100 millions de livres sterling (136 millions de dollars) pour ce talent de 23 ans.
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Le milieu de terrain, connu pour son soutien indéfectible à Manchester United, pourrait-il finalement porter les couleurs des Red Devils à Old Trafford ?
Anderson n’est pas le seul joueur très convoité au City Ground : Gibbs-White réalise une seconde partie de saison 2025-2026 époustouflante, enchaînant les buts et briguant une place en équipe nationale pour la Coupe du monde, malgré une concurrence féroce au poste de meneur de jeu.
Déjà évoqué dans des dossiers de transfert mirobolants, il n’a jamais caché son enfance passée à soutenir Manchester United. Old Trafford pourrait donc devenir son nouveau terrain de jeu.
Pour l’instant, les Red Devils ne sont pas à la recherche d’un nouveau meneur de jeu, poste occupé par leur capitaine, Bruno Fernandes. Ce dernier est sous contrat jusqu’en 2027, avec une option d’extension d’une année, mais son nom circule déjà du côté de la Pro League saoudienne.
À Manchester United, il est impératif de préparer dès maintenant la succession de Fernandes.
Alors que Manchester United vise un retour au premier plan en Premier League, le club élabore un plan de succession et mobilise ses recruteurs aux quatre coins du monde pour dénicher des joueurs capables de faire basculer une rencontre.
Interrogé sur la possibilité d’un avenir sans Fernandes et sur les profils étudiés, l’ancien coach des Red Devils, René Meulensteen, s’est confié en exclusivité à GOAL via Best Betting Bonuses : « On fait toujours ça. Il faut commencer à y réfléchir.
« D'abord, il faut analyser et décortiquer la situation. Qu'est-ce que Bruno vous apporte ? Ce sont ces qualités qu'il faut remplacer. C’est un travailleur acharné, toujours prêt, toujours sur le terrain. Sa capacité à relier l’arrière et l’avant par une passe de 60 ou 70 mètres, à frapper, à propulser, à porter le ballon, à délivrer des passes décisives et à marquer en fait un profil complet.
« Maintenant, y a-t-il beaucoup de joueurs comme Bruno à l’heure actuelle ? Je veux dire, des joueurs vraiment similaires à lui en Premier League ? Il y a des joueurs similaires – [Martin] Odegaard joue un rôle similaire à Arsenal. Et je dirais que [Rayan] Cherki et Bernardo Silva jouent des rôles similaires à City.
Il faut donc commencer à surveiller ces profils, et je pense que Morgan Gibbs-White pourrait correspondre à ce rôle. Mais attention : Bruno reste un joueur exceptionnel. »
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Fernandes propulse les Red Devils en Ligue des champions
St. Johnstone a prolongé le contrat de Gibbs-White, souvent capitaine, jusqu’en 2028. Le club ne souhaite pas le céder cet été, d’autres éléments devant déjà partir, mais pourrait y être contraint lors des prochains mercatos si des clubs comme Manchester United se manifestent.
Fernandes, qui vise le record d’assistances en une saison détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne en Premier League, semble destiné à mener les Red Devils vers une qualification pour la Ligue des champions en 2026 et devrait rester au moins une année supplémentaire afin de faire revivre les gloires passées au « Théâtre des rêves ».