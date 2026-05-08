Alors que Manchester United vise un retour au premier plan en Premier League, le club élabore un plan de succession et mobilise ses recruteurs aux quatre coins du monde pour dénicher des joueurs capables de faire basculer une rencontre.

Interrogé sur la possibilité d’un avenir sans Fernandes et sur les profils étudiés, l’ancien coach des Red Devils, René Meulensteen, s’est confié en exclusivité à GOAL via Best Betting Bonuses : « On fait toujours ça. Il faut commencer à y réfléchir.

« D'abord, il faut analyser et décortiquer la situation. Qu'est-ce que Bruno vous apporte ? Ce sont ces qualités qu'il faut remplacer. C’est un travailleur acharné, toujours prêt, toujours sur le terrain. Sa capacité à relier l’arrière et l’avant par une passe de 60 ou 70 mètres, à frapper, à propulser, à porter le ballon, à délivrer des passes décisives et à marquer en fait un profil complet.

« Maintenant, y a-t-il beaucoup de joueurs comme Bruno à l’heure actuelle ? Je veux dire, des joueurs vraiment similaires à lui en Premier League ? Il y a des joueurs similaires – [Martin] Odegaard joue un rôle similaire à Arsenal. Et je dirais que [Rayan] Cherki et Bernardo Silva jouent des rôles similaires à City.

Il faut donc commencer à surveiller ces profils, et je pense que Morgan Gibbs-White pourrait correspondre à ce rôle. Mais attention : Bruno reste un joueur exceptionnel. »