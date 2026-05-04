Morgan Gibbs-White et Robert Sanchez ont subi des blessures faciales impressionnantes suite à une collision violente lors de la victoire de Nottingham Forest face à Chelsea

Sur Instagram, Gibbs-White a publié un cliché pour tenir ses abonnés informés et montrer l’étendue de ses blessures. L’image révèle une profonde lacération suturée, s’étendant de son front jusqu’à l’arête du nez, ainsi que d’importants hématomes autour des yeux.

Malgré la gravité de la blessure, la star des Foresters a gardé le sourire après la précieuse victoire trois points décrochée à l’ouest de Londres. En légende d’un pouce levé, il a commenté : « Merci pour vos messages. Quelle victoire ! Félicitations, Taiwo Awoniyi. »

Instagram/morgangibbswhite















