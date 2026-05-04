Getty Images Sport
Traduit par
Morgan Gibbs-White et Robert Sanchez ont subi des blessures faciales impressionnantes suite à une collision violente lors de la victoire de Nottingham Forest face à Chelsea
Une blessure choquante dévoilée sur les réseaux sociaux
Sur Instagram, Gibbs-White a publié un cliché pour tenir ses abonnés informés et montrer l’étendue de ses blessures. L’image révèle une profonde lacération suturée, s’étendant de son front jusqu’à l’arête du nez, ainsi que d’importants hématomes autour des yeux.
Malgré la gravité de la blessure, la star des Foresters a gardé le sourire après la précieuse victoire trois points décrochée à l’ouest de Londres. En légende d’un pouce levé, il a commenté : « Merci pour vos messages. Quelle victoire ! Félicitations, Taiwo Awoniyi. »Instagram/morgangibbswhite
Sanchez a adressé un message de soutien.
Le choc, extrêmement violent, a contraint Robert Sanchez à quitter ses partenaires ; le gardien de Chelsea a cédé sa place à Filip Jorgensen. Après avoir reçu des soins médicaux, Sanchez a partagé sur les réseaux sociaux une photo de ses points de suture au sommet du crâne, illustrant la violence de la collision.
Après le coup de sifflet final, le gardien des Blues a pris des nouvelles de son adversaire dans un geste fair-play. « Je vois que tu t'en es moins bien sorti que moi ; j'espère que tu vas bien, mon grand », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.Social Media / Instagram Stories
Pereira fait le point sur sa disponibilité pour l’Europa League
À la veille de la demi-finale décisive de la Ligue Europa contre Aston Villa, prévue jeudi, l’entraîneur de Nottingham Forest, Vitor Pereira, s’inquiète pour l’état de forme de son joueur phare. Si les protocoles de l’UEFA en matière de commotions cérébrales imposent une indisponibilité de six jours aux joueurs chez qui un tel diagnostic a été posé, le technicien portugais garde l’espoir que la blessure ne soit que superficielle.
Après la rencontre, le technicien portugais a confié : « Non, non. Je ne le pense pas. J’ai échangé avec lui ; il parle normalement et se souvient de tout. Il faut juste regarder son visage pour voir s’il souffre. Gibbs White a une profonde entaille, mais c’est un battant, il a un mental d’acier. J’espère que notre staff médical pourra opérer un miracle pour le remettre sur pied, car il est essentiel pour nous, c’est un joueur très important. »
- Getty Images Sport
Un après-midi mémorable pour Forest à Stamford Bridge
La blessure de Gibbs-White a été l’un des deux coups durs de la journée, après celle de Jesse Derry en première période, évacué sur civière. Sur la pelouse, Forest a néanmoins imposé sa loi malgré huit modifications dans son onze de départ, afin de préserver ses forces pour ses échéances européennes.
Taiwo Awoniyi a ouvert le score d’une tête dès la 2e minute, avant qu’Igor Jesus ne double la mise sur penalty. Bien que Cole Palmer ait manqué un penalty pour les locaux, Awoniyi a inscrit le troisième but après la pause. Un superbe coup du pied retourné de Joao Pedro n’a été qu’un maigre réconfort, Forest célébrant une victoire mémorable, dont le seul bémol a été la blessure de son joueur vedette.