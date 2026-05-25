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Morgan Gibbs-White et Murillo incarnent le plan de « rebond » de Nottingham Forest, conçu pour effacer une lutte acharnée contre la relégation, une demi-finale de Ligue Europa et une saison tumultueuse marquée par quatre entraîneurs
Nuno, Postecoglou, Dyche et Pereira ont été officiellement nommés à des postes d’entraîneur.
Forest a entamé la saison 2025-2026 plein d’espoir et d’ambition, Nuno Espírito Santo ayant décroché une qualification européenne. Mais le technicien portugais avait déjà quitté le club avant même la première participation à une compétition continentale depuis trente ans, laissant les rênes à Ange Postecoglou.
Un choix désastreux : l’Australien enchaîne huit matchs sans victoire et est limogé sans ménagement. Sean Dyche stabilise brièvement le navire, mais son style de jeu ne convainc pas et il devient à son tour une victime de la politique de rotation incessante des Reds.
Vítor Pereira a finalement assuré le maintien en Premier League tout en menant le club jusqu’aux demi-finales de l’Europa League, et il devrait rester en poste durant un mercato annoncé comme mouvementé.
L’énigmatique propriétaire Evangelos Marinakis, connu pour son approche pragmatique des affaires, gardera un œil vigilant sur le mercato : aucun transfert ne sera autorisé sans un accord sportif et financier clair.
Le défenseur brésilien Murillo a prolongé son contrat, mettant fin aux rumeurs de départ, tandis que les dirigeants espèrent convaincre Gibbs-White – auteur d’une saison à 18 buts malgré l’absence de sélection pour la Coupe du monde avec l’Angleterre – de rester.
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Le club de Forest réussira-t-il à conserver Gibbs-White, Murillo et Anderson au City Ground ?
Elliot Anderson pourrait quitter Nottingham Forest, courtisé par les deux clubs de Manchester. Toutefois, le club dispose de bases solides sur lesquelles s’appuyer. L’ancien milieu de terrain, auteur de sept apparitions avec les Reds en 2013 et désormais consultant pour Arabic Casinos, a confié à GOAL : « La stabilité est essentielle à mes yeux. Quand on change d’entraîneur trop souvent, on accumule les philosophies, les idées et les visions de l’avenir. On passe d’une équipe axée sur la contre-attaque à une équipe avec un bloc bas, c’est très difficile.
Depuis l’arrivée de Pereira, tout s’est stabilisé. Les résultats sont encourageants : l’équipe a atteint les demi-finales de l’Europa League, même si cela s’est révélé un peu trop ambitieux. Je suis convaincu qu’elle peut franchir un nouveau cap. À condition de conserver ses meilleurs joueurs, de les aligner régulièrement et d’ajouter un petit quelque chose, elle s’en sortira très bien. »
Pereira espère éviter des départs indésirables lors du mercato estival
Pereira a réaffirmé sa volonté de conserver les joueurs clés dans leur environnement actuel, Anderson et Gibbs-White étant particulièrement cités : « Pour moi, ce sont des joueurs de haut niveau et ils méritent de jouer au plus haut niveau. Mais si nous voulons, en tant que club, viser de nouveaux objectifs, nous devons garder nos meilleurs éléments.
Sinon, si l’on change de joueurs à chaque saison, il est difficile d’être constant et de construire quelque chose de solide. Nous ne pouvons bien sûr pas contrôler le marché, mais je pense que nous sommes sur la même longueur d’onde ; ce que je pense, et ce que pense le club, c’est qu’il faut essayer de garder la plupart d’entre eux et essayer de contrôler le marché.
« Je suis fier de mes joueurs. Quand j’entends que de nombreux clubs s’intéressent à Morgan et à Elliot, cela prouve que nous avons bien travaillé, collectivement et individuellement. Nous avons posé de solides fondations. »
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Annonce du calendrier de la Premier League : quand le programme 2026-2027 sera-t-il dévoilé ?
Pereira a insisté sur la nécessité de « stabilité » et d’« esprit d’équipe » au City Ground. Il est le dernier entraîneur en date à se voir confier la mission d’instaurer ces qualités après une saison marquée par des changements historiques.
Marinakis fera tout pour éviter une vente précipitée des meilleurs talents – le Joueur de l’année Neco Williams devant notamment prolonger – et Forest attendra avec impatience le tirage au sort du 19 juin, libéré de toute coupe européenne en 2026-2027.