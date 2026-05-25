Morgan Gibbs-White et Murillo incarnent le plan de « rebond » de Nottingham Forest, conçu pour effacer une lutte acharnée contre la relégation, une demi-finale de Ligue Europa et une saison tumultueuse marquée par quatre entraîneurs

Forest a entamé la saison 2025-2026 plein d’espoir et d’ambition, Nuno Espírito Santo ayant décroché une qualification européenne. Mais le technicien portugais avait déjà quitté le club avant même la première participation à une compétition continentale depuis trente ans, laissant les rênes à Ange Postecoglou.

Un choix désastreux : l’Australien enchaîne huit matchs sans victoire et est limogé sans ménagement. Sean Dyche stabilise brièvement le navire, mais son style de jeu ne convainc pas et il devient à son tour une victime de la politique de rotation incessante des Reds.

Vítor Pereira a finalement assuré le maintien en Premier League tout en menant le club jusqu’aux demi-finales de l’Europa League, et il devrait rester en poste durant un mercato annoncé comme mouvementé.

L’énigmatique propriétaire Evangelos Marinakis, connu pour son approche pragmatique des affaires, gardera un œil vigilant sur le mercato : aucun transfert ne sera autorisé sans un accord sportif et financier clair.

Le défenseur brésilien Murillo a prolongé son contrat, mettant fin aux rumeurs de départ, tandis que les dirigeants espèrent convaincre Gibbs-White – auteur d’une saison à 18 buts malgré l’absence de sélection pour la Coupe du monde avec l’Angleterre – de rester.