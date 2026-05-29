Getty
Traduit par
Morgan Gibbs-White est encouragé à poursuivre un rêve que « l’argent ne peut acheter », tandis qu’un ancien coéquipier de Nottingham Forest évoque son statut de légende et son « plus grand atout »
À 42 millions de livres sterling, le transfert de Gibbs-White s’avère déjà rentabilisé.
Gibbs-White vient de signer sa meilleure saison chez les pros : 18 buts en 53 matchs toutes compétitions confondues avec les Foresters. Il a écarté tout spectre de relégation et guidé les Reds jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa, souvent en tant que capitaine.
Ces performances n’ont pourtant pas convaincu Thomas Tuchel de l’inclure dans ses plans pour la Coupe du monde 2026, une omission surprenante qui n’empêche pas le meneur de jeu de continuer à exprimer tout son potentiel et à imposer son leadership au sein du groupe.
Les Forest ont ainsi tiré le meilleur parti d’un transfert pouvant atteindre 42 millions de livres sterling (56 millions de dollars) en cas de déclenchement de diverses clauses, et font tout pour que Gibbs-White poursuive son aventure sous le maillot des Reds.
- Getty
En quoi Gibbs-White, le talisman de Forest, est-il si spécial ?
Présent au sein de l’effectif de Forest lorsque le jeune issu du centre de formation des Wolves a été recruté après la promotion du club en 2022, Colback – s’exprimant en partenariat avec Bally Bet – a confié à GOAL quelles étaient, selon lui, les qualités qui rendaient MGW si particulier : « Dès son arrivée, après seulement quelques jours d’entraînement, j’ai immédiatement pensé que Morgan était exceptionnel. C’est sans doute l’un des meilleurs avec lesquels j’ai joué et que j’ai entraînés.
« Sa plus grande qualité, et ce pour quoi on le félicite le plus, c’est son rythme de travail : il s’investit comme personne et tire l’équipe vers le haut. Il l’a prouvé cette saison. C’est d’autant plus précieux que, à son poste de numéro 10, tous les joueurs ne sont pas toujours prêts à se donner pour le collectif ; lui, il montre l’exemple.
« À l’époque, son transfert me semblait cher, mais aujourd’hui, la somme paraît modique. Sur le plan technique, c’est l’un des meilleurs partenaires que j’ai eus. »
Gibbs-White a-t-il le potentiel pour rejoindre Pearce et Collymore au panthéon des plus grands joueurs de l’histoire ?
Colback s'exprimait lors d'un événement organisé par Bally Bet, au cours duquel Mark Crossley et une équipe composée d'autres légendes de Forest ont affronté une sélection de vétérans All-Stars. Plusieurs visages familiers étaient présents au City Ground.
Après quatre saisons passées sur les bords de la Trent, Gibbs-White est en voie de devenir une véritable icône des Reds. Interrogé sur la possibilité qu’il rejoigne les grands noms de l’époque moderne – tels que Stuart Pearce, Roy Keane et Stan Collymore –, Colback a ajouté : « Je pense que c’est un peu comme pour Elliot Anderson : on espère qu’il restera.
« Il a pu partir à Tottenham et a finalement choisi de rester. Je pense qu’il se sent vraiment bien ici. Il apprécie la région et c’est un grand club. Parfois, les joueurs se précipitent vers ce qu’on appelle les « grands clubs ». Mais ce qu’il peut construire ici en termes d’héritage, l’argent ne peut pas l’acheter.
« Néanmoins, rien n’est jamais acquis : il a manqué la Coupe du monde ; le lieu où il joue en est-il la cause, comme cela arrive parfois ? Nous l’ignorons. Je ne vais pas m’exprimer à sa place, mais il est clair que tout le monde à Forest souhaite le conserver. »
- Getty
La prolongation du contrat devrait être évoquée en temps utile.
Bally Bet, sponsor principal de Nottingham Forest, s’est engagé à mettre en lumière les joueurs amateurs expérimentés souvent restés dans l’ombre. Pour ce faire, la légende des Reds Mark Crossley a été chargée de constituer la première équipe « All-Stars Vets », un onze d’icônes du football non professionnel destiné à célébrer les valeurs du football de base.
Secondé par plusieurs autres figures emblématiques des Reds, l’ancien gardien a réuni les Bally Bet All-Stars, qui ont goûté au protocole de l’élite : entraînement au City Ground puis match exhibition face à une sélection de légendes le 28 mai.
Gibbs-White, qui a déjà porté le maillot des Reds à 171 reprises, est sous contrat jusqu’en 2028. Des discussions sur une prolongation devraient s’engager prochainement, Evangelos Marinakis et ses associés souhaitant offrir à ce magicien des prolongations de carrière toutes les chances de devenir un héros durable du club.