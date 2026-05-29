Gibbs-White vient de signer sa meilleure saison chez les pros : 18 buts en 53 matchs toutes compétitions confondues avec les Foresters. Il a écarté tout spectre de relégation et guidé les Reds jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa, souvent en tant que capitaine.

Ces performances n’ont pourtant pas convaincu Thomas Tuchel de l’inclure dans ses plans pour la Coupe du monde 2026, une omission surprenante qui n’empêche pas le meneur de jeu de continuer à exprimer tout son potentiel et à imposer son leadership au sein du groupe.

Les Forest ont ainsi tiré le meilleur parti d’un transfert pouvant atteindre 42 millions de livres sterling (56 millions de dollars) en cas de déclenchement de diverses clauses, et font tout pour que Gibbs-White poursuive son aventure sous le maillot des Reds.