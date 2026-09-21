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Morgan Gibbs-White en route vers un retour avec l’Angleterre alors que la star de Chelsea Cole Palmer se prépare à se retirer du groupe de Thomas Tuchel
Palmer se retire en raison d’une blessure mineure
Gibbs-White est sur le point de faire son retour en sélection avec l’Angleterre avant les prochains matches de Ligue des nations, selon la BBC. Le milieu de terrain de Forest devrait remplacer Palmer dans la sélection de Tuchel pour la trêve internationale. Palmer devrait se retirer du rassemblement de l’équipe nationale en raison d’une blessure mineure.
Le joueur de 24 ans a récemment disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite 3-0 de Chelsea à Brentford vendredi. Après un été de repos à la suite de sa non-sélection pour la Coupe du monde, Palmer a été un élément clé de Chelsea. Il a débuté six des sept matches de son équipe cette saison, avec quatre buts et deux passes décisives.
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Tuchel voulait que Palmer hausse son niveau
Ce forfait est un coup dur pour Palmer, qui avait été écarté de manière controversée de la récente sélection de l'Angleterre pour la Coupe du monde. Tuchel avait rappelé l'attaquant de Chelsea chez les A, désireux de le voir à nouveau à l'œuvre sur la scène internationale.
S'exprimant avant cette blessure, Tuchel a reconnu que Palmer avait « un point à prouver » pour son retour. Le sélectionneur de l'Angleterre a déclaré que l'attaquant devait « hausser son niveau » afin de « conserver sa place et justifier sa sélection ».
Palmer n'a plus joué pour son pays depuis une défaite 1-0 en match amical contre le Japon en mars. Ses ambitions internationales devront désormais attendre qu'il se remette de ce nouveau contretemps.
Gibbs-White remplace l’Angleterre
La condition physique de Palmer avait déjà fait parler, lui qui a été gêné par une blessure récurrente à l’aine tout au long de la saison 2025-2026. Son ancien entraîneur à Chelsea, Enzo Maresca, qui dirige désormais Manchester City, avait auparavant affirmé que la situation n’avait pas de sens.
Le coup dur subi par la star de Chelsea ouvre la porte à Gibbs-White. Le joueur de 26 ans n’avait pas été retenu au départ dans le groupe, mais Tuchel a révélé vendredi que le meneur de jeu de Forest était tout près de faire partie de la liste finale.
Gibbs-White a bien lancé sa saison sur la scène nationale, avec un but et deux passes décisives en cinq matches de championnat. Sa dernière apparition avec l’Angleterre remonte à une victoire 3-0 en amical contre le pays de Galles en octobre 2025.
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Série exigeante de matches de Ligue des nations
Gibbs-White va désormais rejoindre l’Angleterre, qui se prépare à une trêve internationale prolongée et exigeante. L’équipe de Tuchel va enchaîner quatre matches éprouvants au cours des prochaines semaines.
L’Angleterre entamera cette série en recevant l’Espagne, championne du monde, à Wembley le samedi 26 septembre. Elle se déplacera ensuite pour affronter la République tchèque le 29 septembre. Ce déplacement se poursuivra avec un match contre la Croatie le 3 octobre. L’Angleterre rentrera ensuite à domicile pour conclure cette trêve en recevant les Tchèques le 6 octobre.
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