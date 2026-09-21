Gibbs-White est sur le point de faire son retour en sélection avec l’Angleterre avant les prochains matches de Ligue des nations, selon la BBC. Le milieu de terrain de Forest devrait remplacer Palmer dans la sélection de Tuchel pour la trêve internationale. Palmer devrait se retirer du rassemblement de l’équipe nationale en raison d’une blessure mineure.

Le joueur de 24 ans a récemment disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite 3-0 de Chelsea à Brentford vendredi. Après un été de repos à la suite de sa non-sélection pour la Coupe du monde, Palmer a été un élément clé de Chelsea. Il a débuté six des sept matches de son équipe cette saison, avec quatre buts et deux passes décisives.