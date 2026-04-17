Morgan Gibbs-White a rendu hommage à Elliot Anderson après le décès de sa mère en célébrant son but de manière émouvante, permettant à Nottingham Forest de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa

Le club a confirmé l’indisponibilité d’Anderson peu avant le coup d’envoi, déclenchant un large élan de soutien au sein de la communauté du football. Helen avait été une présence constante tout au long de la carrière de son fils, depuis ses débuts au centre de formation de Newcastle jusqu’à son arrivée en Premier League.

Dans un communiqué officiel, leclub aannoncé : « Elliot Anderson est forfait pour la rencontre de ce soir suite au décès de sa mère bien-aimée, Helen. Tout le monde au Nottingham Forest Football Club adresse ses plus sincères condoléances à Elliot et à sa famille. Nos pensées accompagnent la famille Anderson en ces moments difficiles. »