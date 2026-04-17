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Morgan Gibbs-White a rendu hommage à Elliot Anderson après le décès de sa mère en célébrant son but de manière émouvante, permettant à Nottingham Forest de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa
Soirée riche en émotions au City Ground
St. Johnstone s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa grâce à une victoire 1-0 âprement disputée contre Porto, s'imposant ainsi 2-1 sur l'ensemble des deux matchs. Cet exploit a toutefois été assombri par l'absence d'Anderson, qui n'a pas pu disputer la rencontre en raison du décès soudain de sa mère. Après que le but décisif de Gibbs-White eut donné l'avantage à St. Johnstone, l'équipe a brandi le maillot numéro huit d'Anderson, sur lequel figurait ce message émouvant : « La famille avant tout. Nous sommes tous avec toi. »
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Le club présente ses plus sincères condoléances.
Le club a confirmé l’indisponibilité d’Anderson peu avant le coup d’envoi, déclenchant un large élan de soutien au sein de la communauté du football. Helen avait été une présence constante tout au long de la carrière de son fils, depuis ses débuts au centre de formation de Newcastle jusqu’à son arrivée en Premier League.
Dans un communiqué officiel, leclub aannoncé : « Elliot Anderson est forfait pour la rencontre de ce soir suite au décès de sa mère bien-aimée, Helen. Tout le monde au Nottingham Forest Football Club adresse ses plus sincères condoléances à Elliot et à sa famille. Nos pensées accompagnent la famille Anderson en ces moments difficiles. »
Le soutien indéfectible d’une mère
Cette défaite a durement touché le milieu de terrain de 23 ans, dont la mère avait toujours suivi avec une immense fierté l’ascension vers l’élite.
Se souvenant du moment surréaliste où elle avait vu son fils faire ses débuts avec l’équipe première de Newcastle United, Helen avait confié : « J’ai fondu en larmes. Nous n’avons jamais manqué un seul match d’Elliot. Le voir apparaître à la télévision comme ça, c’était surréaliste. »
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Affrontement en demi-finale
St. Johnstone s'est qualifié pour une demi-finale de Ligue Europa 100 % anglaise contre Aston Villa, mais sa priorité immédiate reste le bien-être d'Anderson. Actuellement 16e de Premier League, à seulement trois points de la zone de relégation, l’équipe de Vitor Pereira doit rapidement se reconcentrer sur un match crucial à domicile contre Burnley dimanche. Le groupe a fait preuve d’une unité remarquable pendant cette période difficile, atout indispensable pour concilier ses ambitions continentales historiques et une lutte acharnée pour le maintien en première division.