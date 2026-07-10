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Morgan Gibbs-White a affirmé que Nottingham Forest pouvait nourrir son « ego » de meneur de jeu, tandis que Des Walker a commenté les rumeurs de transfert vers un « grand club »
Capitaine et buteur : Gibbs-White s’est imposé comme un véritable talisman pour Forest.
Gibbs-White jouit de cette réputation sur les bords de la Trent depuis son arrivée en 2022, un transfert dont le montant pourrait atteindre 42 millions de livres (56 millions de dollars). Nottingham Forest s’est fait un plaisir de valider les clauses les unes après les autres, son imprévisible numéro 10 étant devenu une figure inspirante tant sur le terrain qu’en dehors.
Il a même parfois endossé le brassard de capitaine en l’absence de Ryan Yates, tandis que ses statistiques dans les domaines qui comptent – buts et passes décisives – ont affiché une courbe ascendante.
Il a battu ses records personnels la saison dernière, trouvant le chemin des filets à 18 reprises toutes compétitions confondues – dont 15 en Premier League et plusieurs lors d’un parcours jusqu’aux demi-finales de la Ligue Europa.
Ces performances ont été réalisées après que les Forest – grâce à leur propriétaire Evangelos Marinakis – ont bloqué un transfert proposé vers Tottenham. Gibbs-White a signé un nouveau contrat après avoir accepté de rester, mais n’a pas réussi à se faire une place dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026.
Ce camouflet alimente les spéculations sur la compatibilité de son ambition personnelle avec les objectifs collectifs des Forest, et relance l’hypothèse d’un départ. Reste que MGW est un chouchou des supporters et bien plus qu’un simple joueur à Nottingham.
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Forest parviendra-t-il à convaincre Gibbs-White de rester au City Ground ?
Interrogé sur la question de savoir si ce respect et cette admiration suffiraient à retenir Gibbs-White sur les rives de la Trent, Walker, figure emblématique de Forest, s’est confié en exclusivité à GOAL, en partenariat avec les parissur la Coupe du monde : « Tout dépend de l’ego de chacun, n’est-ce pas ? Quand on signe dans un grand club, il faut avoir assez confiance en soi pour intégrer le groupe, s’imposer et se dire : “C’est moi le patron”. Si on l’a, ça marche.
« Il a du talent, beaucoup de talent, et à Forest, on l’adore. Certains de ses matchs moins réguliers passent inaperçus. Mais dans les grands clubs, rien ne passe inaperçu : on est sous le feu des projecteurs en permanence.
Tout se joue donc dans sa tête : jusqu’où veut-il aller ? Car les numéros 10 sont des superstars qui aiment être sous les projecteurs, et c’est son cas.
Certains estiment que Forest lui offre déjà toute la lumière qu’il peut souhaiter. D’autres fois, un joueur aspire à ce grand transfert synonyme d’exposition maximale. Reste à savoir s’il est prêt à assumer le boulet que cela peut parfois représenter. »
Forest pourra-t-il s’appuyer davantage sur l’ex-pépite de Manchester City, McAtee, lors de l’exercice 2026-2027 ?
Gibbs-White s'impose comme un titulaire incontournable à Nottingham Forest, alors que les Reds s'apprêtent à entamer une nouvelle ère sous la houlette de l'entraîneur autrichien Oliver Glasner. Sa présence complique la tâche des autres meneurs de jeu créatifs, qui peinent à s'imposer.
Près de 30 millions de livres sterling (40 millions de dollars) ont été investis sur James McAtee lors de l’été 2025, l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans ayant été recruté à Manchester City. Sa première saison dans les East Midlands ne s’est soldée que par un seul but – un penalty en compétition européenne – et seulement 289 minutes de jeu en Premier League.
Interrogé sur la nécessité pour ce talentueux joueur de 23 ans d’élever son niveau de jeu en 2026-2027, malgré une concurrence féroce pour les places de titulaire, Walker a déclaré : « Tout changement est difficile. À Manchester City, l’équipe possède le ballon environ 70 % du temps, ce qui rend la tâche plus aisée. Ici, il doit lutter pour récupérer le cuir et, quand celui-ci ne passe pas par lui, son impact s’en trouve réduit. Souvent, le ballon est en situation de 50-50, il se fait projeter en l’air, et Forest tente simplement de rester dans le match.
« C’est donc difficile, mais la saison suivante, il faut trouver le moyen d’imposer son autorité sur un match. Il faut faire la différence. Et jusqu’à présent, il n’a pas assez fait la différence pour justifier sa place. »
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Contrat de Gibbs-White : date d'expiration du contrat alors qu'une nouvelle ère s'ouvre sous la direction de Glasner
Gibbs-White est sous contrat avec Forest jusqu'en 2028, et des discussions pour une prolongation pourraient s'ouvrir si les deux parties souhaitent poursuivre cette collaboration fructueuse.
Un nouveau prêt pour McAtee a été évoqué, mais les spéculations sur son départ se sont récemment apaisées. Le joueur semble désormais entrer dans les plans de Glasner, d’autant plus que l’arrivée de renforts au milieu de terrain pourrait suivre le transfert record d’Elliot Anderson à Manchester City, estimé à 116 millions de livres sterling (156 millions de dollars).
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