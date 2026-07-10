Morgan Gibbs-White a affirmé que Nottingham Forest pouvait nourrir son « ego » de meneur de jeu, tandis que Des Walker a commenté les rumeurs de transfert vers un « grand club »

Gibbs-White jouit de cette réputation sur les bords de la Trent depuis son arrivée en 2022, un transfert dont le montant pourrait atteindre 42 millions de livres (56 millions de dollars). Nottingham Forest s’est fait un plaisir de valider les clauses les unes après les autres, son imprévisible numéro 10 étant devenu une figure inspirante tant sur le terrain qu’en dehors.

Il a même parfois endossé le brassard de capitaine en l’absence de Ryan Yates, tandis que ses statistiques dans les domaines qui comptent – buts et passes décisives – ont affiché une courbe ascendante.

Il a battu ses records personnels la saison dernière, trouvant le chemin des filets à 18 reprises toutes compétitions confondues – dont 15 en Premier League et plusieurs lors d’un parcours jusqu’aux demi-finales de la Ligue Europa.

Ces performances ont été réalisées après que les Forest – grâce à leur propriétaire Evangelos Marinakis – ont bloqué un transfert proposé vers Tottenham. Gibbs-White a signé un nouveau contrat après avoir accepté de rester, mais n’a pas réussi à se faire une place dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026.

Ce camouflet alimente les spéculations sur la compatibilité de son ambition personnelle avec les objectifs collectifs des Forest, et relance l’hypothèse d’un départ. Reste que MGW est un chouchou des supporters et bien plus qu’un simple joueur à Nottingham.