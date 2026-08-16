Moretto - Suzuki à Aston Villa, accord bouclé

Les Villans ont, ces dernières heures, profité de l’échec de l’opération Zion Suzuki entre Parme et le Paris Saint-Germain (absence d’accord sur la gestion lors des prochaines années, y compris le possible prêt à la Juventus) et ont présenté au club émilien une nouvelle offre de 30 millions plus 5 de bonus, qui est sur le point d’être acceptée, et c’est là que la Juventus a recommencé à espérer pour le Dibu.