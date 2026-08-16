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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Moretto - Suzuki à Aston Villa, accord bouclé

Z. Suzuki
Mercato
Aston Villa
Parme

Le gardien japonais à un pas d’Aston Villa


« Accord bouclé pour Zion Suzuki à Aston Villa ». C’est ce qu’écrit sur XMatteo Moretto. Aston Villa boucle donc l’achat du gardien japonais de Parme, un mouvement qui rapproche dans le même temps le transfert de Dibu Emiliano Martinez à la Juventus.

  • Les Villans ont, ces dernières heures, profité de l’échec de l’opération Zion Suzuki entre Parme et le Paris Saint-Germain (absence d’accord sur la gestion lors des prochaines années, y compris le possible prêt à la Juventus) et ont présenté au club émilien une nouvelle offre de 30 millions plus 5 de bonus, qui est sur le point d’être acceptée, et c’est là que la Juventus a recommencé à espérer pour le Dibu.

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