Monza, le mercato pour Juric et le maintien : de Montipò à Okoli, de Majer à Adzic jusqu'à Echeverri, tous les noms

Après avoir officialisé le transfert d'Hernani à Palerme et l'arrivée de Kouadio, prêté sans option d'achat par la Fiorentina, Monza s'active pour trouver un gardien titulaire et renforcer la défense, le milieu de terrain (y compris le milieu offensif) et l'attaque.





Le futur gardien du Brianteo devrait être choisi parmi Audero, Falcone ou Montipò, ce dernier étant la priorité de Juric, qui l’a déjà entraîné à Vérone et souhaite le récupérer.





En défense, plusieurs profils sont étudiés : Caleb Okoli, central ex-Frosinone et Atalanta, fraîchement relégué avec Leicester de la Championship en League One, est ciblé. La piste Victor Nelsson, ex-Roma et Hellas Vérone, de retour à Galatasaray et accessible pour 5 millions d’euros, reste chaude. Du côté de la Fiorentina, le jeune défenseur central Matias Moreno, né en 2003 et de retour d’un prêt à Levante, pourrait également rejoindre le club. Sur les ailes, Monza s’invite dans la course à Vojvoda, Zappa et Lazzari, des profils convoités par plusieurs clubs de Serie A.





Autre opportunité de mercato : Lovro Majer, meneur de jeu du VfL Wolfsburg, est surveillé de près. Âgé de 28 ans, le Croate est désormais une valeur sûre de la Bundesliga. Yannick Carrasco, lui, reste une option secondaire.





Devant, il faudra faire preuve d’imagination. Plusieurs options sont étudiées pour le poste de milieu offensif : du Polonais Kozlowski au Monténégrin Adzic, en partance de la Juve, jusqu’à la piste audacieuse menant à Echeverri, un talent appartenant à Manchester City. En attaque, l’idée de miser sur Bonazzoli, relégué avec la Cremonese mais auteur d’une excellente saison avec les « Grigiorossi », fait saliver.