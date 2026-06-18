Kane a ensuite révélé la raison du retour en force des Three Lions en seconde période, admettant que le discours de Tuchel avait remonté le moral des joueurs. Kane a souligné que Tuchel avait exhorté ses joueurs à jouer avec liberté et confiance après une première mi-temps marquée par la nervosité.

« Il nous a dit de nous libérer, de nous calmer et d’y aller. Il a ajouté : “Qu’est-ce qui peut arriver de pire ? Montrons au monde de quoi nous sommes capables” », a expliqué Kane après la rencontre.

« On est revenus en deuxième mi-temps à fond et ils n’ont pas pu suivre le rythme ; c’est le niveau qu’on doit atteindre à chaque match. Une fois devant au score, on a parfaitement contrôlé la rencontre ; on n’a jamais vraiment semblé en danger, puis on a frappé en contre-attaque. Il y a eu un moment où on aurait pu marquer trois ou quatre buts. Bravo à tout le monde : c’était le premier match du tournoi et un superbe résultat face à une équipe coriace. »