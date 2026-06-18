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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

« Montrez-le au monde entier ! » - Harry Kane dévoile les détails du discours prononcé par Thomas Tuchel à la mi-temps, qui a inspiré la victoire de l'Angleterre face à la Croatie lors de la Coupe du monde

H. Kane
T. Tuchel
Angleterre
Angleterre vs Croatie
Croatie
Coupe du monde

Harry Kane a expliqué comment le discours de mi-temps de Thomas Tuchel a poussé l’Angleterre à élever son niveau de jeu et à battre la Croatie lors de son premier match de la Coupe du monde 2026. Après une première période tendue, les Three Lions ont dominé la rencontre après la pause, et la star du Bayern Munich a attribué cette amélioration spectaculaire au message de son entraîneur.

  • L'Angleterre a réagi après la mi-temps.

    L'Angleterre a lancé sa campagne pour la Coupe du monde 2026 par une victoire impressionnante face à la Croatie, grâce à une seconde mi-temps maîtrisée. Les « Three Lions » étaient pourtant engagés dans un match passionnant avant la pause, la Croatie ayant par deux fois effacé l'avantage anglais.

    Kane a égalé le record de buts de Gary Lineker en Coupe du monde grâce à un penalty et à une tête sur corner de Declan Rice, mais les deux équipes sont rentrées au vestiaire dos à dos. Les Three Lions ont élevé le rythme après la pause. Jude Bellingham a redonné l’avantage à son équipe avant que Marcus Rashford, entré en cours de jeu, ne scelle la victoire 4-2.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kane explique ce revirement

    Kane a ensuite révélé la raison du retour en force des Three Lions en seconde période, admettant que le discours de Tuchel avait remonté le moral des joueurs. Kane a souligné que Tuchel avait exhorté ses joueurs à jouer avec liberté et confiance après une première mi-temps marquée par la nervosité.

    « Il nous a dit de nous libérer, de nous calmer et d’y aller. Il a ajouté : “Qu’est-ce qui peut arriver de pire ? Montrons au monde de quoi nous sommes capables” », a expliqué Kane après la rencontre.

    « On est revenus en deuxième mi-temps à fond et ils n’ont pas pu suivre le rythme ; c’est le niveau qu’on doit atteindre à chaque match. Une fois devant au score, on a parfaitement contrôlé la rencontre ; on n’a jamais vraiment semblé en danger, puis on a frappé en contre-attaque. Il y a eu un moment où on aurait pu marquer trois ou quatre buts. Bravo à tout le monde : c’était le premier match du tournoi et un superbe résultat face à une équipe coriace. »

  • « Le match s’est déroulé sans incident majeur »

    Bellingham a confirmé l’analyse de Kane sur l’ambiance du vestiaire sous Tuchel, précisant que l’équipe n’avait pas besoin des événements dramatiques survenus pendant la trêve.

    Il a expliqué : « Ce n’était pas le genre de moment où il faut créer un grand drame ou monter le ton ; c’était exactement ce dont l’équipe avait besoin. Nous avons un groupe mature, avec d’excellents leaders ; chacun savait le niveau à atteindre. Le début de la seconde période nous a fourni une base solide. »

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    Les Bleus peaufinent leur préparation en vue de leur affrontement avec le Ghana.

    Grâce à ce succès, l'Angleterre prend la tête du groupe L avec trois points. Kane et ses coéquipiers affronteront ensuite le Ghana au Boston Stadium le 23 juin ; l'attaquant est une nouvelle fois attendu comme le fer de lance des Three Lions pour mener l'attaque vers la victoire.

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