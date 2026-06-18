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« Montrez-le au monde entier ! » - Harry Kane dévoile les détails du discours prononcé à la mi-temps par Thomas Tuchel, qui a inspiré la victoire de l'Angleterre face à la Croatie lors de la Coupe du monde
L'Angleterre a réagi après la mi-temps.
L'Angleterre a lancé sa campagne pour la Coupe du monde 2026 par une victoire impressionnante face à la Croatie, grâce à une seconde période parfaitement maîtrisée. Les « Three Lions » offraient déjà un spectacle haletant avant la mi-temps, mais la Croatie avait chaque fois répondu pour effacer l'avantage anglais.
Kane a égalé le record de buts de Gary Lineker en Coupe du monde grâce à un penalty et à une tête sur corner de Declan Rice, mais les deux équipes sont rentrées au vestiaire dos à dos. Les Three Lions ont ensuite changé de rythme après la pause. Jude Bellingham a redonné l’avantage à son équipe avant que Marcus Rashford, entré en cours de jeu, ne scelle la victoire 4-2.
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Kane explique ce revirement
Kane a ensuite révélé la raison du retour en force des Three Lions en seconde période, admettant que le discours de Tuchel avait remonté le moral des joueurs. Kane a souligné que Tuchel avait exhorté ses joueurs à jouer avec liberté et confiance après une première mi-temps marquée par la nervosité.
« Il nous a dit de nous libérer, de nous calmer et d’y aller. Il a ajouté : “Qu’est-ce qui pourrait arriver de pire ? Montrons au monde de quoi nous sommes capables” », a expliqué Kane après la rencontre.
« On est revenus en deuxième mi-temps à fond et ils n’ont pas pu suivre le rythme ; c’est le niveau qu’on doit atteindre à chaque match. Une fois devant, on a parfaitement contrôlé la rencontre ; on n’a jamais vraiment semblé en danger, puis on a frappé en contre-attaque. Il y a eu une période où on aurait pu marquer trois ou quatre buts. Bravo à tout le monde : c’était le premier match du tournoi et un excellent résultat face à une équipe coriace. »
« Le match s’est déroulé sans incident majeur »
Bellingham a confirmé l’analyse de Kane sur l’ambiance du vestiaire sous Tuchel, précisant que l’équipe n’avait pas besoin des événements dramatiques survenus pendant la trêve.
Il a déclaré : « Ce n’était pas une de ces situations où il y avait un grand drame ou où l’on se levait pour crier ; c’était exactement ce dont l’équipe avait besoin. Nous avons un groupe mature, avec d’excellents leaders ; tout le monde savait quel niveau nous devions atteindre. Le début de la seconde mi-temps nous a donné une excellente base. »
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Les Bleus peaufinent leur préparation en vue de leur affrontement avec le Ghana.
Grâce à cette victoire, l'Angleterre prend la tête du groupe L avec trois points. Kane et ses coéquipiers affronteront ensuite le Ghana au Boston Stadium le 23 juin ; l'attaquant devrait une nouvelle fois mener l'attaque des Three Lions vers la victoire.