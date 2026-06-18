Getty Images Sport
Traduit par
« Montrez-le au monde entier ! » - Harry Kane dévoile les détails du discours de Thomas Tuchel à la mi-temps, qui a inspiré la victoire de l'Angleterre face à la Croatie
L'Angleterre a réagi après la mi-temps.
L'Angleterre a lancé sa campagne pour la Coupe du monde 2026 par une victoire impressionnante face à la Croatie, grâce à une seconde mi-temps maîtrisée. Les « Three Lions » avaient pourtant été contraints au partage à deux reprises avant la pause, la Croatie répondant à chaque fois après l'ouverture du score anglaise.
Kane a égalé le record de buts de Gary Lineker en Coupe du monde grâce à un penalty et à une tête sur corner de Declan Rice, mais les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score de parité. Les Three Lions ont élevé leur niveau de jeu après la pause. Jude Bellingham a redonné l’avantage à son équipe avant que Marcus Rashford, entré en cours de jeu, ne scelle la victoire 4-2.
- Getty Images Sport
Kane explique ce revirement
Kane a ensuite révélé la raison du retour en force des Three Lions en seconde période, admettant que le discours de Tuchel avait remonté le moral des joueurs. Kane a souligné que Tuchel avait exhorté ses joueurs à jouer avec liberté et confiance après une première mi-temps marquée par la nervosité.
« Il nous a dit de nous libérer, de nous calmer et d’y aller. Il a ajouté : “Que peut-il arriver de pire ? Montrons au monde entier de quoi nous sommes capables” », a expliqué Kane après la rencontre.
« On est revenus sur la pelouse avec une énergie débordante en seconde période, et nos adversaires n’ont pas pu suivre le rythme. C’est le niveau qu’on doit atteindre à chaque match. Une fois devant au score, on a parfaitement contrôlé la rencontre sans jamais être réellement en danger, avant de conclure en contre-attaque. On a même eu le temps d’inscrire trois ou quatre buts supplémentaires. Félicitations à tout le groupe : c’était notre entrée dans le tournoi, et c’est un excellent résultat face à une équipe coriace. »
« Le match s’est déroulé sans incident majeur »
Bellingham a confirmé l’analyse de Kane sur l’ambiance du vestiaire sous Tuchel, précisant que l’équipe n’avait pas besoin des événements dramatiques survenus pendant la trêve.
Il a expliqué : « Ce n’était pas le genre de moment où il faut créer un grand drame ou monter le ton ; c’était exactement ce dont l’équipe avait besoin. Nous avons un groupe mature, avec de vrais leaders ; chacun savait le niveau à atteindre. Le début de la seconde période nous a offert une base solide. »
- Getty Images Sport
Les Bleus peaufinent leur préparation en vue de leur affrontement avec le Ghana.
Grâce à cette victoire, l'Angleterre prend la tête du groupe L avec trois points. Kane et ses coéquipiers affronteront ensuite le Ghana au Boston Stadium le 23 juin ; l'attaquant devrait une nouvelle fois mener l'attaque des Three Lions vers la victoire.