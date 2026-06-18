« Montrez-le au monde entier ! » - Harry Kane dévoile les détails du discours de Thomas Tuchel à la mi-temps, qui a inspiré la victoire de l'Angleterre face à la Croatie

Kane a ensuite révélé la raison du retour en force des Three Lions en seconde période, admettant que le discours de Tuchel avait remonté le moral des joueurs. Kane a souligné que Tuchel avait exhorté ses joueurs à jouer avec liberté et confiance après une première mi-temps marquée par la nervosité.

« Il nous a dit de nous libérer, de nous calmer et d’y aller. Il a ajouté : “Que peut-il arriver de pire ? Montrons au monde entier de quoi nous sommes capables” », a expliqué Kane après la rencontre.

« On est revenus sur la pelouse avec une énergie débordante en seconde période, et nos adversaires n’ont pas pu suivre le rythme. C’est le niveau qu’on doit atteindre à chaque match. Une fois devant au score, on a parfaitement contrôlé la rencontre sans jamais être réellement en danger, avant de conclure en contre-attaque. On a même eu le temps d’inscrire trois ou quatre buts supplémentaires. Félicitations à tout le groupe : c’était notre entrée dans le tournoi, et c’est un excellent résultat face à une équipe coriace. »