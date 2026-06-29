« Montrer au monde entier » : la révélation de l’équipe nationale américaine, Alex Freeman, évoque la confiance que lui accorde Pochettino, sa quête d’un exploit historique et sa désormais célèbre célébration après son but en Coupe du monde

IRVINE, Californie -- Dès le coup de sifflet final, le plus jeune joueur de l’équipe nationale masculine des États-Unis a jailli sur la pelouse pour célébrer la victoire. Ses coéquipiers, malgré leur sprint, n’ont pas réussi à le rattraper. Après la rencontre face à l’Australie, plusieurs d’entre eux ont admis qu’ils savaient déjà qu’ils ne pourraient pas reprendre Alex Freeman. Trop rapide, certes, mais surtout submergé par l’émotion, euphorique, totalement habité par l’instant.

Heureusement pour les 25 autres membres de l’équipe nationale américaine, le terrain a fini par s’arrêter. Sans cela, Freeman aurait peut-être continué à courir indéfiniment.

C’est l’effet d’un premier but en Coupe du monde. Lorsque Freeman a doublé la marque face à l’Australie, la finition n’était qu’une partie de l’histoire ; ce qui a suivi en disait tout autant : un jeune défenseur submergé par le moment le plus important de sa carrière, courant parce qu’il n’y avait tout simplement pas d’autre moyen de laisser libre cours à ses émotions.

Freeman ne cesse de courir depuis près d’un an, mais il franchit aujourd’hui un cap qu’il n’aurait pas osé imaginer. Un but en Coupe du monde ? Il y a dix-huit mois, il espérait simplement être titulaire pour la première fois en MLS. Même dans ses scénarios les plus optimistes, il n’aurait pas prévu une telle trajectoire, ni une telle intensité.

Sous le soleil éclatant de Seattle, l’émotion l’a submergé : un sentiment inédit, bien réel, impossible à comparer.

« Je pense que c’est l’une de ces choses », confie-t-il à GOAL, « qui m’a en quelque sorte fait sortir de ma réserve émotionnelle. Je sais que je ne suis pas quelqu’un de très émotif, mais c’est un moment que je sais que je chérirai pour toujours, et qui n’arrive qu’une fois dans une vie. Savoir que je suis capable d’accomplir cela me rend tout simplement beaucoup plus ouvert émotionnellement que d’habitude.

« Je pense que cela m’a aidé à réaliser que j’ai encore plus à donner », poursuit-il. « Je me dis : “Comment puis-je aborder les prochains matchs et faire encore mieux que ça ?” Est-ce seulement possible ? Je pense que, pour moi, ça l’est. »

Le ciel est la seule limite pour ce défenseur de 21 ans, dont l’ascension fulgurante a été l’un des événements marquants du football américain au cours de l’année écoulée. Il a fait ses débuts en équipe nationale américaine le 7 juin 2025. La veille, il avait passé la nuit submergé par le trac, mais cela ne s’est pas vu une seule fois une fois qu’il est entré sur le terrain. Trois cent soixante-dix-sept jours plus tard, il s’élevait au-dessus de la mêlée pour marquer de la tête à bout portant et sceller une victoire historique en Coupe du monde, dans l’une des ambiances les plus légendaires du football américain.

Pendant ces 377 jours, Freeman n’a jamais été totalement à l’aise, et il ne s’y fera sans doute jamais, quel que soit le nombre de matches qu’il lui reste à disputer dans cette Coupe du monde. Il ressent pourtant un vrai sentiment d’appartenance. Fort de ce but mondial et du souvenir d’une soirée inoubliable, il sait avoir atteint un premier objectif et pressent déjà les succès à venir.

« En venant ici, on peut vite se prendre pour un autre ou se sentir trop à l’aise », prévient-il. « Pour ma part, je suis venu ici avec un travail à accomplir ; je suis fier de moi car je sais que ce n’est qu’un début. Ma sélection, mes premiers matchs, ce n’était qu’un début, n’est-ce pas ? La ligne d’arrivée, c’est le trophée, et c’est ce que nous voulons tous. Comment pouvons-nous nous battre pour atteindre ce moment ?

« Je suis fier de moi, non seulement d’être resté humble, mais aussi d’avoir gardé le moral. Je crois simplement en ce dont je suis capable et en ce que l’équipe peut accomplir à l’avenir. »

Freeman est désormais un maillon essentiel de cet avenir ; s’il restait encore des doutes, les dernières semaines les ont dissipés, marquant l’apogée d’une progression entamée il y a un an.