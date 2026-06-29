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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduit par

« Montrer au monde entier » : la révélation de l’équipe nationale américaine, Alex Freeman, évoque la confiance que lui accorde Pochettino, sa quête d’un exploit historique et sa désormais célèbre célébration après son but en Coupe du monde

Analysis
États-Unis
A. Freeman
Coupe du monde
FEATURES
États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine

EXCLUSIF : GOAL a rencontré cette étoile montante de 21 ans pour revenir sur son grand moment, retracer son parcours et aborder la responsabilité qui est la sienne : viser encore plus haut.

IRVINE, Californie -- Dès le coup de sifflet final, le plus jeune joueur de l’équipe nationale masculine des États-Unis a jailli sur la pelouse pour célébrer la victoire. Ses coéquipiers, malgré leur sprint, n’ont pas réussi à le rattraper. Après la rencontre face à l’Australie, plusieurs d’entre eux ont admis qu’ils savaient déjà qu’ils ne pourraient pas reprendre Alex Freeman. Trop rapide, certes, mais surtout submergé par l’émotion, euphorique, totalement habité par l’instant.

Heureusement pour les 25 autres membres de l’équipe nationale américaine, le terrain a fini par s’arrêter. Sans cela, Freeman aurait peut-être continué à courir indéfiniment.

C’est l’effet d’un premier but en Coupe du monde. Lorsque Freeman a doublé la marque face à l’Australie, la finition n’était qu’une partie de l’histoire ; ce qui a suivi en disait tout autant : un jeune défenseur submergé par le moment le plus important de sa carrière, courant parce qu’il n’y avait tout simplement pas d’autre moyen de laisser libre cours à ses émotions.

Freeman ne cesse de courir depuis près d’un an, mais il franchit aujourd’hui un cap qu’il n’aurait pas osé imaginer. Un but en Coupe du monde ? Il y a dix-huit mois, il espérait simplement être titulaire pour la première fois en MLS. Même dans ses scénarios les plus optimistes, il n’aurait pas prévu une telle trajectoire, ni une telle intensité.

Sous le soleil éclatant de Seattle, l’émotion l’a submergé : un sentiment inédit, bien réel, impossible à comparer.

« Je pense que c’est l’une de ces choses », confie-t-il à GOAL, « qui m’a en quelque sorte fait sortir de ma réserve émotionnelle. Je sais que je ne suis pas quelqu’un de très émotif, mais c’est un moment que je sais que je chérirai pour toujours, et qui n’arrive qu’une fois dans une vie. Savoir que je suis capable d’accomplir cela me rend tout simplement beaucoup plus ouvert émotionnellement que d’habitude.

« Je pense que cela m’a aidé à réaliser que j’ai encore plus à donner », poursuit-il. « Je me dis : “Comment puis-je aborder les prochains matchs et faire encore mieux que ça ?” Est-ce seulement possible ? Je pense que, pour moi, ça l’est. »

Le ciel est la seule limite pour ce défenseur de 21 ans, dont l’ascension fulgurante a été l’un des événements marquants du football américain au cours de l’année écoulée. Il a fait ses débuts en équipe nationale américaine le 7 juin 2025. La veille, il avait passé la nuit submergé par le trac, mais cela ne s’est pas vu une seule fois une fois qu’il est entré sur le terrain. Trois cent soixante-dix-sept jours plus tard, il s’élevait au-dessus de la mêlée pour marquer de la tête à bout portant et sceller une victoire historique en Coupe du monde, dans l’une des ambiances les plus légendaires du football américain.

Pendant ces 377 jours, Freeman n’a jamais été totalement à l’aise, et il ne s’y fera sans doute jamais, quel que soit le nombre de matches qu’il lui reste à disputer dans cette Coupe du monde. Il ressent pourtant un vrai sentiment d’appartenance. Fort de ce but mondial et du souvenir d’une soirée inoubliable, il sait avoir atteint un premier objectif et pressent déjà les succès à venir.

« En venant ici, on peut vite se prendre pour un autre ou se sentir trop à l’aise », prévient-il. « Pour ma part, je suis venu ici avec un travail à accomplir ; je suis fier de moi car je sais que ce n’est qu’un début. Ma sélection, mes premiers matchs, ce n’était qu’un début, n’est-ce pas ? La ligne d’arrivée, c’est le trophée, et c’est ce que nous voulons tous. Comment pouvons-nous nous battre pour atteindre ce moment ?

« Je suis fier de moi, non seulement d’être resté humble, mais aussi d’avoir gardé le moral. Je crois simplement en ce dont je suis capable et en ce que l’équipe peut accomplir à l’avenir. »

Freeman est désormais un maillon essentiel de cet avenir ; s’il restait encore des doutes, les dernières semaines les ont dissipés, marquant l’apogée d’une progression entamée il y a un an.

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    Les sensations liées au but

    Freeman l’avoue : il n’a pu contenir son émotion. L’euphorie a d’abord fusé quand le ballon a terminé au fond des filets, puis une fausse annonce l’a poussé à célébrer avant qu’on ne lui demande de revenir. La troisième fois, la réalité s’est imposée : l’arbitre a pris le micro et confirmé la nouvelle tant attendue, le but était valable. Il s’est alors élancé tandis que le tableau d’affichage passait à États-Unis 2-0 Australie.

    Ce revirement intervient après plusieurs instants d’angoisse, explique-t-il. Le ballon a rebondi sur sa tête avant de finir au fond des filets alors que le chronomètre indiquait 42:57. Ce n’est qu’à 44:54 que l’arbitre a confirmé le but en pointant le cercle central.

    « Sur le moment, je me suis dit que c’était hors-jeu, explique-t-il aujourd’hui en riant. J’étais tellement démarqué sur ma tête que j’ai cru être en position de hors-jeu. Puis, l’arbitre a fait une feinte, puis une deuxième. À la troisième, il a crié “But !” et j’ai regardé derrière moi : tout le banc célébrait avec moi. Ce retard a rendu la scène irréelle et a rendu ce moment encore plus fort. »

    Cette célébration est l’une des images marquantes de la Coupe du monde jusqu’à présent. On trouve d’innombrables photos de Freeman en pleine course, poursuivi par ses coéquipiers. Il leur a fallu un certain temps pour le rattraper, mais ils y sont finalement parvenus avant de l’entourer près du drapeau de corner opposé.

    « On était prêts à le rattraper », a déclaré l’ailier de l’équipe nationale américaine Alex Zendejas, « mais il est tout simplement trop rapide. »

    Chris Richards a ajouté : « Je savais qu’il le méritait… J’étais juste super content pour lui. On est allés le féliciter, et on lui a donné quelques tapes dans la nuque. »

    Ces tapes dans la nuque en valaient la peine, a-t-il commenté. Plus jeune élément de l’effectif américain, ce défenseur de 21 ans a passé l’année à trouver sa place au sein d’une équipe comptant treize vétérans de la Coupe du monde et des liens tissés depuis plus de dix ans. Freeman n’en fait partie que depuis douze mois. Une telle réaction de ses coéquipiers ? « Ça signifiait tout », assure-t-il.

    « Cette célébration illustre ce que j’ai traversé et à quel point ces gars m’ont soutenu tout au long de cette période », explique-t-il. « J’ai l’impression que je ne pourrai jamais assez remercier les gens qui m’entourent sur le terrain. Pouvoir les voir et m’entraîner avec eux tous les jours, avoir ce réseau de soutien juste devant soi en permanence, c’est un sentiment tout simplement incroyable.

    « C’est pour ça que j’aime chacun de ces gars, joueurs comme staff. »

    Cet amour est réciproque : depuis son arrivée, Freeman a su gagner l’estime et l’admiration de l’entraîneur qu’il rêvait d’impressionner lors de sa première convocation, il y a tout juste un an.

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  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le soutien de Pochettino

    Lors d’un match amical face à la Turquie, juste avant la Gold Cup de l’été dernier, Freeman a appris la veille qu’il serait titulaire. Il a immédiatement compris la portée de cette décision : il allait croiser Arda Güler et Kenan Yildiz, deux des plus grands espoirs mondiaux, et, surtout, il allait enfin pouvoir impressionner le sélectionneur américain, Mauricio Pochettino.

    Un an plus tard, Pochettino savoure une deuxième victoire consécutive en Coupe du monde et ses éloges à l’égard de Freeman sont sans réserve.

    « Il est difficile d’expliquer son évolution », a déclaré Pochettino. « C’est un garçon tellement humble. Il a un profil incroyable. Il a soif d’apprendre et il est toujours à l’écoute. C’est un joueur avec lequel on prend vraiment plaisir à être, pas seulement à l’entraîner. C’est un joueur extraordinaire qui, selon moi, a le potentiel de devenir l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste. »

    Dès qu’il a entendu ces éloges, le père de Freeman, Antonio, ancien receveur de la NFL, a fondu en larmes.

    « Au monde ? Vous plaisantez ? », a-t-il confié à FOX. « J’aurais pu être le meilleur receveur de Green Bay, mais on ne m’aurait jamais considéré comme l’un des meilleurs au monde. »

    Et la réaction du fullback ? Un simple sourire. On parle encore de potentiel, rappelle-t-il, et le travail ne manque pas.

    « S’il me voit ainsi, je dois maintenant le prouver sur le terrain, explique-t-il. En sachant qu’il pense que je peux être l’un des meilleurs, comment pourrais-je entrer sur le terrain sans lui montrer, et sans montrer au monde entier, que je peux être l’un des meilleurs ? »

    Cette conviction, explique Freeman, s’est rapidement transformée en un défi et en un moteur.

    « Pour moi, l’essentiel est d’aller sur le terrain et de m’améliorer chaque jour, et je sais que [Pochettino] va continuer à me pousser. Je peux devenir le joueur dont il parle, et j’espère l’être. Mais sentir sa confiance et répondre à cette attente, ça donne envie de jouer pour lui.

    « Cela te fait prendre conscience que tu peux aller plus loin. Tu lui fais confiance, car il a de l’expérience et il a vu tant de joueurs différents. Il a vu tant de joueurs de qualité et de joueurs qui évoluent à ce haut niveau depuis longtemps. »

    Freeman est encore en phase d’apprentissage à ce niveau. Il compte désormais 20 sélections, mais reste très novice sur la scène internationale. En club, il n’a qu’une saison complète en MLS et seulement neuf apparitions avec Villarreal, après avoir fait le grand saut en Espagne en janvier. Le défenseur de 21 ans est toujours en pleine progression. « Tout est encore un travail en cours », insiste-t-il.

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    Se développer

    À 16 ans, Freeman quitte le foyer familial. Après un essai infructueux à l’Inter Miami, il s’envole pour Orlando afin de lancer sa carrière professionnelle. En janvier dernier, il rejoint Villarreal. Mais cette fois, la donne est différente : pendant les deux premiers mois, où il ne joue pas régulièrement, le jeune homme passe beaucoup de temps seul et réfléchit.

    « Ça pèse. Je pense que c’est l’un de ces moments où j’ai dû en quelque sorte me forger pour devenir non seulement un homme meilleur, mais aussi une personne plus forte par moi-même », explique-t-il. « C’est de savoir que je devais traverser tout ça tout seul, et même si j’avais besoin de soutien, c’était tellement, tellement loin alors que j’étais en Espagne. Comment pouvaient-ils m’aider ? En réalité, je n’avais qu’un appel Facetime de leur part.

    « Surtout dans le football, on affronte un monde entier de concurrents. Je veux que les gens comprennent une chose : ce n’est jamais facile, mais il faut continuer à se battre pour obtenir ce qu’on veut. Ça ne deviendra jamais facile, mais ça peut devenir de moins en moins difficile. »

    Si ces expériences l’ont aidé à mûrir en tant que personne, il s’est également épanoui sur le plan sportif. À ses débuts, c’était un arrière latéral résolument offensif. C’est pourquoi Oscar Pareja a tant attendu avant de lui donner sa chance. L’instinct offensif était bien là, tout comme les qualités physiques, mais le Freeman d’Orlando City avait encore beaucoup à apprendre sur le plan défensif.

    Aujourd’hui, cette phase d’apprentissage paraît lointaine. Avec l’équipe nationale américaine, Freeman occupe un rôle hybride : arrière droit et, à la fois, troisième défenseur central. On lui demande désormais beaucoup sur le plan défensif, et il a jusqu’ici réussi plusieurs tests majeurs. Le Sénégal, l’Allemagne, le Paraguay et l’Australie : autant d’adversaires de premier plan qui l’ont contraint à sortir de sa zone de confort.

    Ses instincts offensifs sont toujours là, avec ses montées, ses passes décisives et, bien sûr, ses buts. Mais c’est désormais son travail défensif qui fait la différence.

    « C’est évidemment une question de mental, n’est-ce pas ? Il faut aborder le match avec cet état d’esprit, en sachant que l’on est le meilleur joueur sur le terrain et que l’on est capable de tenir la cadence face à ces gars-là », explique-t-il. « Je pense que mon passage en équipe nationale, ainsi que mes expériences à Orlando et à Villarreal, m’ont en quelque sorte forgé. En tant que joueur, je sais que je peux tenir la cadence face à ces gars-là. Je dois être capable de donner 100 % dès que j’entre en jeu, en sachant que, quand je joue, je dois remporter tous mes duels. Je dois être prêt en attaque, en défense, et construire mon jeu global autour de ça.

    « Pour moi, la question est : “Comment faire évoluer mon jeu pour devenir ce latéral complet, à la fois offensif et défensif, que l’on voit aujourd’hui ?” Il s’agit d’être à 100 % sur le terrain et de se considérer comme le meilleur, en sachant que cette confiance est la clé de ma progression. »

    Le chemin est encore long, mais cet été a marqué un pas en avant pour Freeman… et pour le football américain.

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    « Tout un pays est derrière moi »

    Freeman, comme tout observateur, a été submergé par la Coupe du monde. Images, sons, chants, émotions… Il a eu la chance d’être au cœur de l’événement et, plus précisément, au cœur d’un des moments les plus marquants de l’équipe nationale américaine.

    « C’est bien plus grand et bien mieux que ce que j’imaginais », explique-t-il. « On se représente l’ambiance, mais on ne mesure pas la force du lien entre le monde et le football. Sur place, on comprend que ce n’est pas seulement la passion du football qui unit les gens : c’est aussi le lien entre tous ceux qui l’entourent.

    « Pour moi, voir cette ambiance, découvrir cette culture, voir toutes ces personnes venues soutenir les équipes, ça vous fait vraiment prendre conscience de l’ampleur de ce tournoi. C’est une expérience tellement enrichissante de pouvoir y participer. »

    Il pourrait même endosser un rôle encore plus déterminant : les États-Unis affrontent la Bosnie-Herzégovine mercredi en seizièmes de finale, avec l’objectif de passer le premier tour pour la première fois depuis 2002. Pour situer les choses, cette victoire remonte à deux ans avant la naissance de Freeman. D’où l’énorme engouement actuel : le football américain attend depuis longtemps un tel moment.

    « Cela donne simplement le sentiment de devoir prouver quelque chose », analyse Freeman. « Et avant même cela, je devais déjà faire mes preuves. Aujourd’hui, j’ai encore plus de mal à saisir l’ampleur de la situation, mais je gère mieux la pression car je sais que tout le pays est derrière moi.

    « Pour moi, c’est ce qui a tout changé ; j’ai réalisé : “Waouh, je suis là, et je peux accomplir le rêve de beaucoup d’enfants” ».

    Les rêves se poursuivent, tout comme la course. Freeman a déjà connu son moment de gloire en Coupe du monde, mais d’autres pourraient suivre.

    « C’est ce que nous voulons », explique-t-il. « Pour moi, marquer et apporter ma pierre à l’édifice rend tout cela encore plus émouvant, plus incroyable. C’est difficile à concevoir, car je sais que d’autres matchs nous attendent et que nous pouvons encore écrire l’histoire. »

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